Pusha T i Jay Z w mocnym kawałku “Drug Dealers Anonymous”

Zdjęcie wykonał Jaimie Sanchez

Jesteśmy naprawdę cierpliwi, gdy chodzi o premierę “King Push” i wygląda na to, że prezes G.O.O.D. Music docenił lojalnych fanów. Raper był na tyle hojny, że zaprezentował właśnie nowy singiel z gościnnym udziałem Jaya Z.

Wcześniej raper opublikował zapowiedź kawałka na Twitterze.

Numer wyprodukowany przez DJ Dahiego to pierwsza kooperacja pomiędzy Pushą a dyrektorem ROC Nation. To dokładnie to, czego mogliśmy spodziewać się po tym duecie. Nie zabrakło odniesień do krytycznej wypowiedzi Tomi Lahren na temat występu Beyoncé na Super Bowl (“Your husband was a drug dealer. For 14 years, he sold crack cocaine”). Jay Z postanowił zweryfikować informacje dziennikarki na nowo: “Bitch I been brackin’ since the 80s / Google me, baby”. Mało tego! Hova zachwycił internautów wykorzystując popularny zwrot “Damn Daniel” w wersach “Life made me ambidextrous / Countin’ with my right, whipping white with my left wrist / Damn Daniel / FBI keep bringing them all white vans through.”

To już drugi gościnny występ Jaya Z w przeciągu ostatnich tygodni. Wcześniej raper pojawił się w remiksie kawałka Fat Joe i Remy Ma, “All The Way Up”. Krążą plotki o wspólnym albumie rapera z żoną, ale niezależnie czy płyta dojdzie do skutku, cieszy nas sam fakt, że Nowojorczyk wraca powoli do gry.

“Drug Dealers Anonymous” znajduje się już na Tidalu. Sprawdźcie singiel poniżej.

