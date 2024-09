Pussy Riot: Polityka to poligamiczna dziwka, a jej kurewskie reguły są bardzo cyniczne

Wszystkie ekskluzywne zdjęcia zakulisowe: “Vainney La Caer for Pussy Riot”

Z przyjemnością i nieskrywaną ekscytacją prezentujemy nowe wideo Pussy Riot do utworu “Refugees In” – nakręcone niedawno w instalacji Dismaland autorstwa Banksy’ego, zlokalizowanej w UK. Muzycznie to złowrogie zderzenie najczarniejszych klimatów – elektroniki oraz wywołującej uczucie niepokoju plejady bębnów – podczas gdy dziewczyny przenoszą się płynnie od niesamowicie słodkich refrenów do przepełnionych mocą partii pół-śpiewanych, pół-recytowanych. Wspierane w tle przez nawałnicę ludzi, podnoszą się do ataku niczym rój dzikich pszczół, w lirycznej mantrze nie pozostawiając żadnych złudzeń, co do swoich intencji.

Samo wideo to zbiór obrazów o chaosie, buncie i upadku ideałów. Grad spadających idei nie tyle wprowadza widza w temat, ile z całym impetem wali go prosto w twarz. Postanowiliśmy spotkać się z Nadią Tołokonnikową, członkinią Pussy Riot, by porozmawiać o kręceniu klipu oraz inspiracjach przyświecających tekstowi. Aktywistka odniosła się też do ostatnich wydarzeń w Paryżu.



Noisey: Jak bardzo byłyście zaangażowane w przekaz wideo? Co chciałyście powiedzieć przy pomocy tego materiału?

Nadia Tolokonnikowa: W 100 procentach oddaję on wszystkie idee szerzone przez Pussy Riot. Nie jestem fanką przemysłu “fast-foodowych” artystów, którzy nie angażują się w aspekt produkcyjny swojej pracy. Powtarzając za Marcelem Duchampem, wierzę, że artysta nie musi robić wszystkiego własnymi rękami, ale jak powiedział mi Ai Wei Wei: “Fabryka może odwalić za mnie kawał roboty, ale to ja muszę być źródłem idei”.

Wideo Pussy Riot do “Refugees In” opiera się na materiale z naszego performensu w Dismalandzie Banksy’ego. Poprosiłam mojego przyjaciela, Ralfa Schmerberga, by zarejestrował nasz występ, a następnie skonstruował na jego bazie wideoklip. Ralf bardzo głęboko wierzy w oddawanie swojego czasu utalentowanym profesjonalistom (reżyserom, projektantom, publicystom) za darmo w obronie idei (a dobra karma powraca!), co wystawia mu najlepsze świadectwo. Z tego powodu miał już doświadczenie w filmowaniu zamieszek, więc prawdopodobnie był najlepszą osobą, która w odpowiedni sposób odnajdzie się w tym, co działo się w Dismalandzie.

Hasło Dismalandu mówi, że ten park to najbardziej rozczarowujące doświadczenie, więc jak bardzo rozczarowujące byłoby pójście na występ zaangażowanego politycznie, punkowego zespołu, patrząc na policję brutalnie bijącą protestujących? Ta walka jest rozczarowująca, ale to znamienny obraz i model tego, w jaki sposób funkcjonuje władza i społeczeństwo: zawsze musisz występować w obronie swoich praw i nigdy się nie zatrzymywać. Wolność to nie jest coś, co możesz wziąć za pewnik. Lewis Carroll napisał w “Alicji w Krainie Czarów”: “Mój drogi, musimy biec tak szybko, jak tylko potrafimy, by pozostać w miejscu, w którym się znajdujemy. A jeśli chcesz pójść gdziekolwiek indziej, musisz biec dwa razy szybciej”.

Napisałyśmy utwór “Refugees In” w dwa dni, kiedy wybrałyśmy się do Londynu, by przygotować nasz występ w Dismalandzie. Pracowali z nami producenci muzyczni z bretonLABS i Ten Ven, a tekst to efekt kolaboracji z Mikem Sneele, mieszkającym w Londynie artystą, członkiem grupy The Connor Brothers, która skupia się na pomocy uchodźcom. Spotkałyśmy się z młodym kolesiem, który zbiegł z Sudanu i przybył do Londynu na tyłach ciężarówki ryzykując życiem. Przeczytałyśmy też o tysiącach ludzi ginących w trakcie prób znalezienia dla siebie bezpiecznego miejsca na ziemi i nie miałyśmy żadnych wątpliwości, że trzonem naszego wystąpienia musi być pro-uchodźcze, multikulturowe przesłanie, hołdujące wolności przemieszczania się. Nie możemy odwracać się od tych ludzi. Nie możemy też pozwolić wybieranym przez nas rządzącym, by przedkładali wartości finansowe nad ludzkie życie. Głównym wyznacznikiem naszego postępowania powinna być etyka, a nie ekonomia.

Dlaczego Dismaland? Jak w ogóle doszło do waszej współpracy z Banksym?

Nawet nie wiesz, jak bardzo byłam podekscytowana, kiedy Banksy zaproponował nas występ w Dismalandzie! Zdecydowaliśmy więc, że urządzimy tam pierwszy w pełni zorganizowany i w pełni legalny koncert. To wielkie wyzwanie dla Pussy Riot – po raz pierwszy wystąpić nie na środku Placu Czerwonego, ale na oficjalnym iwencie. To tak samo ważne, jak utrata dziewictwa. A my oddałyśmy się Banksy’emu. Później pracowaliśmy nad wideo, wymieniając ze sobą e-maile.

Myślisz, że muzyka i sztuka mogą zainicjować zmiany w świecie?

Jest naprawdę sporo muzyki manifestującej sprzeciw, która ogromnie inspiruje masę ludzi. Czasem żeby zrozumieć muzykę protestu musimy wyjść poza europocentryzm. W zeszłym roku poznałam aktywistów politycznych z różnych krajów Afryki i dowiedziałam się od nich, że muzyka jest kluczowym elementem każdej ich akcji protestacyjnej.

Jak przeciętny człowiek może pomóc w obecnym kryzysie związanym z uchodźcami?

Możesz poświęcić swój czas, możesz też przekazać pieniądze – by budować schroniska w obozach dla uchodźców, by pomagać ludziom znaleźć zakwaterowanie, pracę i najprostsze dobra, jak ubrania, czy żywność, żeby po prostu przeżyli. Możesz zostać ich przyjacielem i pokazać ich innym. Możesz też otworzyć swój dom i udostępnić pokój potrzebującemu uchodźcy, albo zapytać o to swoich przyjaciół. Naczelną zasadą jest, że jeżeli tylko masz energię i zasoby – musisz się nimi podzielić. Chciwość nigdy nie stanie się dla ciebie źródłem nowych pokładów energii i inspiracji.

Słyszałem, że wybieracie się do Calais budować domy dla uchodźców…

Tak, jedziemy do Calais na początku przyszłego roku, by zbudować tam schroniska. Nasi zaprzyjaźnieni artyści z The Connor Brothers robili to już kilkukrotnie i powiedzieli mi, że było cholernie ciężko, ale jednocześnie było to dla nich bardzo istotne doświadczenie. Kiedy widzisz, jak ludzie potrafią zintensyfikować swoje wysiłki w trudnych sytuacjach, twoja wiara w człowieka rośnie, zaczynasz jeszcze bardziej wierzyć w solidarność.

Jaki będzie następny krok Pussy Riot?

Obecnie nagrywamy sporo muzyki, by wydać ją razem z nieprzyjaznymi i dziwnymi materiałami wideo. W warstwie tekstowej oczywiście wszystkie utwory wiążą się z polityką. Muzycznie jest mrocznie i elektronicznie.

Nadya chciała też przekazać swoje myśli związane z zamachami w Paryżu:

Mijają tysiące lat, od kiedy nienawiść wobec Nieprzyjaciół płonie w sercach ludzi. Wiedział o tym dobrze Poncjusz Piłat, wysyłając Jezusa na Golgotę, by został tam ukrzyżowany.

Polityka to poligamiczna dziwka, a jej kurewskie reguły są bardzo cyniczne. Polityka sprawia, że ludzie są niespokojni. A kiedy obawa utraty mocy zaczyna dominować w politycznej tożsamości, rozpoczyna się nowa gra – na polu chciwości, nienawiści i strachu. W istocie o wiele łatwiej jest rozbudzić właśnie tę stronę, niż cierpliwość, miłość i aktywne współczucie.

Kiedy Marine Le Pen wzbudza lęk przed czymś nieznanym, czymś pochodzącym z innej kultury, czymś obcym, używa tej samej zbrodniczej metody, jaką posłużył się Piłat. Podobnie Władimir Putin zaszczepił w rosyjskich umysłach wojownicze, antyzachodnie idee. Putin, Orban, Le Pen z pewnością powiedzą ci, że istnieje wróg. Przeciwnik. On istnieje. Konserwatywna religia implikuje wizję Przeciwnika w sposób podobnie bezwarunkowy i dogmatyczny, co istnienie Boga.

Oni wszyscy powiedzą ci też, że My nie jesteśmy Nimi. To różne światy. Oni nie są dziećmi z sanatorium. To prymitywne, to głupie, ale wywołuje wrażenie, podobnie jak celownik kałasznikowa skierowany na twoją twarz. ISIS myśli i działa zdecydowanie, agresywnie i bez żadnych półśrodków. Ten dzielący ludzi, waleczny sposób myślenia, prezentowany przez Piłata, Putina, ISIS i Le Pen tyka niczym bomba zegarowa. Bo zdaniem niektórych o wiele łatwiej jest zrozumieć świat czarno-biały. A przecież życie w świecie pełnym kolorów jest jaśniejsze, pełniejsze, bogatsze w idee i emocje. Jest oczywiście bardziej problematyczne, ale nadal wspaniałe. Jeżeli nienawiść do uchodźców zwycięży w sercach Europejczyków z miłosierdziem wobec zdesperowanych ludzi uciekających panicznie z ich zniszczonych domów, zwycięży również ISIS. Syryjskie i irackie domy okupowane są przez napastników. ISIS zwycięży, jeżeli Europa odrzuci multikulturalizm w obawie przed groźbami ultraprawicowych polityków. ISIS zwycięży, gdy Europa zamknie swoje granice i cofnie do poprzedniego wieku, a więc ery nacjonalizmu.

Jeżeli Europa zamknie swoje granice, setki i tysiące muzułmanów stawiających swoje życie na szali i ryzykujących wszystkim, by uciec przed radykalnymi wyznawcami islamu nigdy nie ujrzą innego świata. Niektórzy z nich dołączą wtedy do ISIS, rozgoryczeni i rozczarowani brakiem dobrej woli Europejczyków. Jeżeli chcemy zainteresować ludzi Bliskiego Wschodu naszymi zachodnimi wartościami, nie ma innej drogi niż zaakceptowanie ich. Zaakceptowanie i ocalenie tych, którzy zbiegli z państwa okupowanego przez terrorystów, tych, którzy uciekają do Europy, niczym do swojej Ziemi Obiecanej.

Czas żałoby po zmarłych nie powinien być czasem, kiedy zrujnujemy wiarę tysięcy ludzi w humanizm europejskiego świata. Smutek nie powinien wyzwolić w nas woli zemsty, wojny i nienawiści. Powinien raczej nauczyć nas, jak pomagać i współczuć innemu człowiekowi.

“Refugees In”

Met in Europe by razor wires, Governments here fucking liars Desperate people who need to flee Seeking refuge by land and sea Push for borders, get no peace Fuck the police like we’re in greece

Cage me in cage me out

Refugees in, nazis out

Governments here should feel the shame Fucking liars, you’re to blame

Fuck the police

Like we are in Greece Destroy piece by piece This conservative disease

Huff and puff and smash it up

Burst, blast, blow it up

Cage me in cage me out

Refugees in, nazis out

Governments here should feel the shame Fucking liars, you’re to blame

Cage me in cage me out

Refugees in, nazis out

Governments here, should feel the shame, Fucking liars, you’re to blame

You’re to blame

Cage me in cage me out

Refugees in, nazis out

Governments here, should feel the shame, Fucking liars, you’re to blame

You’re to blame

Cage me in cage me out

Refugees in, nazis out

Governments here, should feel the shame, Fucking liars, you’re to blame

You’re to blame

Bombing people out of homes

We want peace, not fucking drones Push, push borders away!

Push borders, do it today!

Human beings – not a swarm Injustice – government norm

Cage me in cage me out

Refugees in, nazis out

Governments here, should feel the shame, Fucking liars, you’re to blame

You’re to blame