Pytamy pary, ile razy uprawiały seks w tym tygodniu

Każdy z nas się czasem zastanawia, jak często nasi rówieśnicy uprawiają seks. Oczywiście można sięgnąć po różne badania, ale podane w nich średnie zazwyczaj są obliczane na podstawie odpowiedzi różnych grup wiekowych, więc nie odpowiadają na nasze pytanie. Dlatego postanowiłam się dowiedzieć, jak często robią to młodzi ludzie.

Przeszłam się więc w śliczne piątkowe popołudnie po Melbourne i zapytałam o to przypadkowe pary. Usłyszałam zarówno „ani razu”, jak i „przez cały czas”. Część odmówiła udzielenia odpowiedzi, bo uważały, że o seksie nie powinno się rozmawiać z obcymi. Pewna para, która z powodów medycznych nie mogła w tym tygodniu się kochać, prawie się rozpłakała. Na szczęście większość nie miała problemu z mówieniem o swoich doświadczeniach i o tym, jak często to robią.

Oto co powiedzieli.

Cam i Sarah, oboje mają 33 lata

VICE: Hej, ile razy uprawialiście seks w tym tygodniu?

Sara: Cztery razy.

I to dla was normalna ilość?

S: Zwykle robimy to 3-5 razy w tygodniu. Kiedy ludzie są razem już od kilku lat, trochę się zapuszczają. Staje się to niejako rutyną.

Czy sądzicie, że istnieje jakaś zdrowa częstotliwość uprawiania seksu w związku?

C: Powiedziałbym, że nasza jest całkiem zdrowa. Trzy do pięciu razy to dobry wynik.

S: Ja wolałabym to robić częściej.

A jaka ilość jest według was niezdrowa?

S: Jeśli przez cały tydzień nie uprawia się seksu, zaczyna to być problemem.

C: Moim zdaniem najzdrowsze jest to, co odpowiada obu osobom. Niektórzy moją mniejsze potrzeby, inni większe. Najważniejsze, żeby się zgadzać. Co, jak słyszę, w naszym przypadku nie ma miejsca? Wolałabyś to robić częściej?

S: Chyba czeka nas poważna rozmowa.

Adrian (30) i Sarah (28)

Ile razy uprawialiście seks w tym tygodniu?

S: Jaki dzisiaj mamy dzień? Piątek? To trzy razy.

Czy zawsze znajdujecie czas, żeby uprawiać seks trzy razy w tygodniu?

S: To zależy. Dużo podróżujemy, więc czasami bywa to trudne, ale zazwyczaj tak.

A: Zawsze staramy się znaleźć czas na seks.

Czy macie wrażenie, że wyrobiliście sobie jakąś seksualną rutynę?

S: Kiedyś ją mieliśmy, ponieważ pracowaliśmy. Ale teraz, kiedy podróżujemy i przenosimy się z miejsca na miejsce, wszystko stało się bardziej ekscytujące. Jest inaczej. Nasze życie się zmieniły, więc także i rutyna. Warto wprowadzać różne zmiany.

Vivian (33) i Maddie (31)

Ile razy uprawiałyście seks w tym tygodniu?

V: Myślę, że przynajmniej osiem. Maddie miała w tym tygodniu urodziny.

Czyli normalnie uprawiacie go rzadziej?

V: Nie, wydaje mi się, że zazwyczaj robimy to przynajmniej osiem razy w tygodniu.

M: To zależy od tego, jak dużo pracujemy.

Ale to i tak ponad raz dziennie! Jak myślicie, co mówi to o waszym związku?

V: Że uprawiamy seks trochę częściej, niż wynosi średnia. To całkiem fajne. Wydaje mi się, że większość par kocha się dwa lub trzy razy w tygodniu.

Czy sądzicie, że większa aktywność seksualna oznacza szczęśliwszy związek?

V: To zdecydowanie dobry sposób na wyrażenie miłości.

M: Tak, i jeśli stanowi to wyraz miłości, a do tego para często się kocha, to raczej dobry znak. Powiedziałbym, że para jest bardzo szczęśliwa.

Fabiana (21) i Carlos (23) (imiona zmienione)

Ile razy uprawialiście seks w tym tygodniu?

C: Daj mi chwilę. W tym tygodniu byliśmy na festiwalu, ale prawdopodobnie pięć?

F: A, no i dostałam okres.

C: No tak, jest pełnia księżyca, a ty się z tym zgrywasz. Ale mimo to cztery lub pięć razy.

Jak długo jesteście razem?

F: Dwa miesiące.

Uprawiacie więcej czy mniej seksu niż na początku związku?

F: Tyle samo.

C: Cztery albo pięć razy w tygodniu.

Czy waszym zdaniem to normalna średnia dla dwudziestolatków?

C: Prawdopodobnie tak, ale to zależy, z jakiego kraju pochodzisz. Uważam, że różne kultury mają inne zwyczaje. Seksualne, oczywiście. W Brazylii znacznie częściej uprawia się seks, a my oboje stamtąd pochodzimy. Wystarczy popatrzeć, jak tańczą Australijczycy, a jak Brazylijczycy. Z tego można wiele wywnioskować.

Beth (28) i Alex (36)

Ile razy uprawialiście seks w tym tygodniu?

B: Czy „za mało” to dobra odpowiedź?

A ile razy powinno się go uprawiać?

B: Myślę, że nie ma jednoznaczniej odpowiedzi na to pytanie. Słowo „powinno”jest zbyt restrykcyjne. Oznacza, że robisz coś, co narzuca ci ktoś inny, a nie to, na co masz ochotę.

A: Tyle, ile odpowiada każdej osobie.

B: Tak, związki nie mają przyszłości, jeśli jedna osoba nie spełnia oczekiwań drugiej lub odwrotnie.

No dobrze, a patrząc wstecz na początek waszego związku, myślicie, że uprawiacie go teraz więcej czy mniej?

A: Spotkamy się od roku i ośmiu miesięcy. Teraz uprawiamy go rzadziej.

B: Zamieszkaliśmy razem i dostałam pracę, którą szybko znienawidziłam. Wtedy wszystko się popsuło.

A: Nie powiedziałbym, że się popsuło.

B: Troszkę pogorszyło.

A: Jeśli chodzi o częstotliwość, to tak. Ale teraz seks jest lepszy.

B: Tak, to prawda.

Czyli im mniej uprawiamy seksu, tym bardziej go doceniamy?

A: Znajomy, z którym pracuję, powiedział mi: „Seks jest jak tlen: zauważasz go dopiero wtedy, gdy ci go brakuje”.

Zgadzasz się z tym?

B: Tak, gdy mi go brakuje, myślę o nim znacznie więcej.

A: Ja też. Kiedy nie uprawiam seksu, myślę: „Chyba powinno być inaczej. Należy się tym zająć”.

Dzięki za rozmowę.

Artykuł pierwotnie ukazał się na VICE Australia

