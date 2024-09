Oto lista rzeczy, które kupisz za 1400 funtów, a są lepsze niż bilety na Radiohead

Wydawało się, że Radiohead zawsze myślą przyszłościowo, gdy chodziło o #przemysłmuzyczny. Thom Yorke wydał album poprzez BitTorrent, za płytę “In Rainbows” płaciliście co łaska, a w 2012 grupa zdecydowała się na nietypową sprzedaż biletów na swoje koncerty. Jeden zakup mógł zawierać tylko dwie wejściówki, fani musieli mieć dowód tożsamości – trochę przypominało to Glastonbury – a wszystko po to, by zmniejszyć koszty sprzedaży z drugiej ręki. Co dziwne, gdy bilety na nadchodzącą trasę grupy trafiły do sieci, ich zakup był praktycznie niemożliwy.

Tysiące fanów siedziało ze łzami w oczach, czytając na ekranie “Jesteś obecnie 14,518 osobą w kolejce”. Wygląda na to, że bilety rozeszły się w kilka sekund, tylko po to by za chwilę pojawić się na portalu Viagogo, osiągając horrendalną cenę 1,400 funtów. Ta sytuacja wyprowadziła z równowagi nie tylko sympatyków grupy. “Jestem tak samo wkurwiony jak wy” – napisał Thom Yorke na swoim Twitterze. “Jestem tylko człowiekiem”.

Jeśli nawet członek Radiohead nie może kontrolować systemu sprzedaży biletów na swoje koncerty, to nikt już tego nie zrobi. Wszyscy jesteśmy ofiarami tej niesprawiedliwości, z którą będziemy się zmagać do końca świata. Albo do końca Internetu, cokolwiek umrze jako pierwsze. Niektórzy z was zastanawiają się w ogóle, czy bilety na tę trasę kiedykolwiek istniały i w ogóle, czy Radiohead są rzeczywistymi postaciami, a nie wymysłem naszej wyobraźni, byśmy choć przez chwilę poczuli się odrobinę lepiej. Nie możesz zapewnić sobie szczęścia jednym biletem, ale jesteśmy pewni, że George Osborne spróbuje tej metody.

W każdym razie, jeśli czujecie się dziś smutni z tego powodu, nie martwcie się zbytnio. Jest tyle fajnych rzeczy, które możecie kupić za 1400 funtów. To tylko krótka lista tego, co proponujemy w zamian za bilet na Radiohead.



100 PODUSZEK Z WIZERUNKIEM NICOLASA CAGE’A

Nicolas Cage wydał 3,45 mln dolarów, by nabyć nawiedziony dom seryjnego mordercy i kolejne 300 tysięcy dolarów na skamieniałą głowę dinozaura, kupioną na czarnym rynku i prawie przelicytowaną przez Leonarda DiCaprio. Naprawdę myślisz, że Nicolas Cage zmarnowałby tyle hajsu, by pójść na koncert Radiohead, podczas gdy mógłby kupić 100 poduszek z własnym wizerunkiem? No właśnie. Obudźcie się.



55 GALONÓW LUBRYKANTU

Tyle lubrykantu na raz. Nie do pomyślenia.



CZYJEŚ MILCZENIE

Zrobiłeś ostatnio coś złego? Zaparkowałeś w niedozwolonym miejscu? Kłamałeś? Zostałeś przyłapany na drobnej kradzieży w supermarkecie? Nie trać pieniędzy na bilet na Radiohead. Dokonaj zakupu milczenia świadka lub świadków. Pierwszy tysiąc funtów powinno wystarczyć na kilka miesięcy.



ZAINWESTUJ W​ PORTFOLIO

Wiecie, co jest lepsze od posiadania pieniędzy? Posiadanie większej ilości pieniędzy! Dlaczego nie olać marnych grajków i nie zainwestować w swoją emeryturę? To powinno brzmieć ekscytująco. Bardziej ekscytująco niż niepewność czy usłyszelibyście na scenie “Creep”.



BEKONOWA TRUMNA



Wytrzymać do końca z weganami, mając swoją własną bekonową trumnę. Możecie ją zamówić z tej strony. [Treść sponsorowana]



URODZINOWE ŻYCZENIE OD CHRISTOPHERA BIGGINSA

Radiohead może i są świetni na złe czasy, ale co z tymi momentami, gdy w życiu jest naprawdę dobrze? Już za 25$ albo więcej, możecie otrzymać personalne wideo z życzeniami od Christophera Biginnsa. Na te oraz na kolejne urodziny. Wyobraź sobie, że budzisz się w urodzinowy poranek i wiesz, że czeka się rozmowa na Skype z człowiekiem, który zagrał Heroda w “Jesus Chris Superstar”. Mamo, zostaw ciasto na później, mam tu kilka rzeczy do zrobienia!

Ale żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – Christopher ma już 67 lat i może nie dożyć następnego wieku. Niestety, CelebVM nie wspomina o refundacjach w takiej sytuacji.



ROLLERCOASTER

Pytanie jest proste: wolelibyście obejrzeć show Radiohead czy mieć na własność rollercoster? Bo dokładnie to drugie kupił Coaster Dad za cenę biletu na koncert brytyjskiej kapeli. Powtórzymy zatem pytanie. Czy chcecie być Don Carleone organizowania imprez? Czy chcecie być kimś kto zna wszystkie słowa do “King of Limbs”? Podejmijcie słuszną decyzję. Bądźcie Coaster Dad. Kupcie sobie rollercoaster.



PRZYJAŹŃ

Jedną z rzeczy, za którą krytykowano Radiohead, był fakt, że ich samotni, żałośni fani siedzą w domu słuchając “Paranoid Android”, czytając teorie spiskowe, malując abstrakcyjne autoportrety, ale wszyscy wiemy, że to nieprawda? A przynajmniej tak nie stanie się, gdy zaoszczędzicie 1400 funtów z Viagogo kupując sobie, starym dobry zwyczajem, przyjaźń. Nie oszukujmy się, pieniądze mają ogromne znaczenie, gdy idzie o kumpli. Nie wstydźcie się zatem, zróbcie wszystko, by stać się Panem Popularnym. Zaufajcie nam, już nigdy więcej typ z biura nie będzie unikał waszego spojrzenia, gdy postawicie mu sześć rund z rzędu w Harvaster.



112 AKRÓW NA MARSIE

Zdjęcie via

Gdy zdacie sobie sprawę, że bardzo powoli Ziemia odchodzi w niepamięć, możecie zacząć szukać nowych opcji. I tu proszę – pojawia się 112 akrów na Marsie, które możecie kupić za cenę 1,400 funtów. Jasne, będziecie potrzebować jeszcze statku kosmicznego, ale gdy już go zdobędziecie, możecie osiedlić się tam ze swoimi przyjaciółmi na stałe i zacząć rozwijać nasz gatunek na innej planecie. A więc jak, bilety na Radioheady czy cała ludzkość?

