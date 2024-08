Reakcja na nową reklamę Gillette pokazuje, dlaczego jej potrzebujemy

W tym tygodniu toksyczna męskość ma problem z nowym sloganem Gillette i towarzyszącemu mu nagraniu. Marka znana z hasła „The Best a Man Can Get” (Najlepsze dla mężczyzny, przyp. red.), reklam z seksownymi golącymi się facetami (to tak nie wygląda w prawdziwym świecie) i policzkami pieszczonymi przez piękne kobiety (osobiście nic na ten temat nie wiem), nagle doświadczyła zdecydowanie spóźnionego przebrandowania. „The Best Men Can Be” (Najlepszym mężczyzną, jakim możesz być) jest tym, o co teraz proszą – co może być szczerymi przeprosinami za wieczność rzekomo seksownego golenia, albo cyniczną próbą spieniężenia kryzysu męskości.



Poniższy film to niesamowita zmiana barw. Zamiast wgapiać się w lustro, mężczyźni, o których mowa, wyglądają na zmartwionych, gdy lektor mówi o #MeToo i toksycznej męskości. „Czy to jest najlepsze dla mężczyzny?” – wtrąca się chrapliwy głos, przed ukazaniem scen znęcania się nad słabszymi, grupą chłopaków wpatrujących się z przygnębieniem w ekran telewizora i molestowaniem seksualnym w sali konferencyjnej. Niekończący się szereg tatusiów ze skrzyżowanymi rękami intonuje: „Chłopcy będą chłopcami” grillując mięso. Biedni mężczyźni! Ale nie martwcie się! Gillette tu jest i „wierzy w to, co najlepsze w mężczyznach”. Muzyka porywająca tłumy i sceny mężczyzn robiących fajne rzeczy.

Jeśli sądzisz, że przekroczyliśmy zapotrzebowanie na tego rodzaju społeczne kampanie, przemyśl to jeszcze raz! Komentarze są naprawdę przerażające i przedstawiają w akcji tę toksyczną męskość. Pojawiają się tam takie zdania, jak: „Każdy powinien zgłosić ten film jako »treści nienawistne lub obraźliwe«. Jeśli bycie otwarcie mizoginicznym jest „mową nienawiści”, to według tych samych standardów ten jawnie mizandryczny film powinien należeć do tej samej kategorii”; „Dzięki wielkie, upolityczniony Gillette, właśnie straciliście odwiecznego klienta”.

Zaskakujące jest to, jak ludzie reagują na komunikat w stylu „Nie bądź okropny”. Z pewnością bardziej prowokujące było obserwowanie mężczyzny z sześciopakiem w ręczniku, który golił się na gładko? Toksyczna męskość wciąż ma się dobrze. Czy to pora, by kupić maszynkę do golenia Gillette?

https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0&t=4s

https://twitter.com/solomongeorgio/status/1085337160369156096?s=12

[KOBIETY: Traktujcie nas jak ludzi.

MĘŻCZYŹNI: Jesteście przewrażliwione i irracjonalne.

GILLETTE: Mężczyźni, możemy być lepsi.

MĘŻCZYŹNI: *SKRZEK PTERODAKTYLA*]

This commercial isn’t anti-male. It’s pro-humanity. And it demonstrates that character can step up to change conditions. @Gillette https://t.co/8xrP0kVmEW — Be A King (@BerniceKing) January 15, 2019

[Ta reklama nie jest anty-męska. Jest pro-ludzka. I pokazuje, że człowiek może stanąć na wysokości zadania, by zmienić rzeczywistosć. @Gillette]

