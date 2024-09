Remy Ma miażdży Nicki Minaj w brutalnym dissie “shETHER”

Może byliśmy zbyt optymistyczni po tym, jak usłyszeliśmy zwrotkę Nicki Minaj w piosence Gucci Mane’a “Make Love” w piątek. Ta kooperacja miała być na zgodę! Gucci Mane jest przecież taki pozytywny i szczęśliwy! Ale zaraz, czy Nicki przypadkiem nie nawinęła tam kilku wersów zaczepiając Remy Ma?

I’m the iPhone, you the Nokia / Everybody know you jealous, bitch it’s so clear

Tak, to mogła być zaczepka.



Oooohhh, oh you the qu-e-e-the queen of this here? / One platinum plaque, album flopped, bitch, where?

Tak, to na pewno był pocisk w stronę nowojorskiej raperki.



Remy Ma nie miała wątpliwości co do tego, że właśnie rozpoczął się najlepszy beef tego roku. Chwilę po premierze “Make Love” wypuściła swoją odpowiedź, nie kryjąc się nawet z tym w kogo celuje.

Fuck Nicki Minaj!

Are you dumb? You a pink diamond chicken wing chain

You had a leather beehive on your head!

Fuck Nicki Minaj

Are you forgettin’ that I pressed you before, bitch?

Fuck Nicki Minaj!

I potem następuje siedem naprawdę brutalnych minut w rytm “Ether” Nasa. Remy Ma oskarża Minaj o sypianie z Treyem Songzem i Ebro Hardenem z radia Hot 97, wciąganie kokainy i wsparcie dla brata, który oskarżony jest o gwałt na nieletniej. Mówi wprost, że beef pomiędzy Meek Millem a Drakiem rozpoczęła Nicki. Remy widziała tego pierwszego na meczu podczas All-Star Weekend i w rozmowie z nią ujawnił, że nie mógł uprawiać seksu z Minaj, bo jej implanty w czterech literach eksplodowały. Podobno Nicki korzystała także z usług ghostwriterów – Drake’a, Lil’ Wayne’a i Safaree’ego. I wyobraźcie sobie, że to i tak jeszcze nie wszystko, co usłyszycie w “shETHER”. To jest aż za mocne.

Sprawdźcie sami.

Nicki Minaj nie odniosła się bezpośrednio do beefu, choć na jej Instagramie pojawiło się nagranie z planu teledysku do “Make Love”.

