Samotność szkodzi ci bardziej niż 15 papierosów dziennie

A teraz wiadomości, przygnębiające i nie do końca zaskakujące: nowe badanie przeprowadzone na 20 tysiącach Amerykanów dowodzi, że młodzi ludzie częściej deklarują bycie samotnym, niż osoby starsze. Dla przedstawicieli generacji Z (przedział wiekowy 18-22 lata) wynik określający ich samotność był najwyższy (48 punktów), pokonując tym samym wynik ludzi starszych (39 punktów), którzy przekroczyli 72 lata. Żeby było jeszcze trochę smutniej: okazało się, że samotność ma taki sam skutek na naszą śmiertelność, co wypalanie 15 papierosów dziennie oraz jest bardziej niebezpieczna niż otyłość.

Ankieta przeprowadzona przez ubezpieczycieli zdrowotnych Cigna jest pełna takich ciekawostek. Ktoś pewnie teraz zapyta: „W jaki sposób można w ogóle dostać ocenę samotności?”. My byśmy zapytali. Serio, jesteśmy ciekawi. Jak? Okazuje się, że opiera się ona na Skali Samotności, stworzonej na Uniwersytecie Kalifornii, co musiało być niesamowitą frajdą. Badania wykazały ponadto, że najwyższe wyniki młodych ludzi, którzy korzystają z mediów społecznościowych, były identyczne z tymi, gdzie badane osoby w ogóle ich nie używają. „»Znacząca interakcja społeczna« sprawiła, że ludzie poczuli się lepiej” — powiedział David Cordani, prezes Cigna. Siedzenie na DM-ach lub oglądanie memów to jednak trochę za mało.

Więcej niż połowa przedstawicieli generacji Z zaznaczyła 10 z 11 pól odpowiadających za uczucie osamotnienia, gdzie ponad 90 procent ludzi mających 72 lata lub więcej, stwierdziło, że czują się „w zgodzie z innymi”. A jeśli zastanawiacie się, o co chodzi z tymi papierosami, to ma to związek ze stresem, który prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego. No super, no.

Badanie zasugerowało jednak ewentualność przeciwdziałania. UWAGA, są to: sen, spędzanie czasu z rodziną, ćwiczenia i nieprzesadzanie z ilością pracy — co oczywiście łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Wszystkie te czynności wiążą się też z odłożeniem telefonu, nawet jeśli wynik badania nie dowodzi, że media społecznościowe powodują u nas depresje. Możliwe, że twoi dziadkowie się do ciebie nie dodzwonią, ale nie będą się tym też zamartwiać na śmierć.

Artykuł pierwotnie ukazał się na i-D

