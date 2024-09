Nowy utwór Shury “What’s It Gonna Be” sprawi, że będziesz chciał się zakochać

Sztuką jest stworzyć idealną piosenkę pop. Musi być chwytliwa, ale nie irytująca. Słodka, ale nie ckliwa. I co najważniejsze, melodia musi sprawiać, że zechce wam się tańczyć. Najwidoczniej Shura zna wszystkie te zasady, a na dowód tej tezy, mamy nowy singiel “What’s It Gonna Be”, który idealnie pasuje do powyższego opisu. Kawałek zadebiutował w programie Annie Mac dla BBC Radio 1.

“If you’ve got feelings for me, you’ve just got to speak honestly” – śpiewa Shura swoim cukierkowatym falsetto. “If you let me down, let me down slow, if you let me down, let me down slow” – magia trwa w nieskończoność. To jest numer który sprawi, że będziecie chcieli się w kimś zakochać.

Po premierze piosenki, Shura udzieliła także wywiadu prowadzącej. “Jestem podekscytowana, bo chwilę to trwało zanim wypuściłam coś nowego.” – tłumaczyła. “To nagranie jest o polubieniu kogoś z kim wydaje ci się, że masz coś wspólnego, a potem uświadamiasz sobie, że prawdopodobnie nic z tego nie będzie.”

