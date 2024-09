Sia dała nudny koncert, więc fani złożyli pozew do sądu

Byliście kiedyś na słabym koncercie? Ja byłam, więcej razy niż by mnie to obchodziło żeby to pamiętać. Raz stałam trzy godziny czekając na to aż pojawi się artysta, tylko po to, by scena się rozwaliła. Skończyłam drinka i wyszłam stamtąd, ale patrząc na to teraz, powinnam złożyć pozew do sądu. To jest to, co ludzie robią, kiedy coś im się nie podoba: składają pozwy. Wiem to, ponieważ fani Sia podjęli pewne kroki w sądzie z powodu tego, że piosenkarka była “słaba” i “bezosobowa” podczas ostatniego koncertu w Izraelu.

Zgodnie z tym co pisze “The Jerusalem Post”, występ trwał zaledwie 65 minut, a na ekranach po obu stronach sceny pokazywano wcześniejszy zapis koncertu zamiast tego co rzeczywiście dzieje się na scenie. W efekcie tego, zdecydowana większość ludzi na koncercie (może z wyjątkiem tych, którzy nabywali drogie bilety Golden Ring) była świadkiem pokazu filmowego na trawniku w Yarkon z żywymi chórkami Sia, siedząc tak daleko od sceny, że nie mogli jej nawet zobaczyć. Nawet wokale nie były satysfakcjonujące, poza tym artystka ani razu nie zwróciła się do publiczności, mówiąc o tym jak jest w Tel Awiwie czy nie żartując w żaden sposób.

Słyszeliście to? Nie ma żartów. Jeśli ten pozew odniesie sukces, za chwilę będziemy składać pozwy o każdą pierdołę. Ktoś zostawił otwartą lodówkę? Złóż pozew! Kierowca Ubera źle ocenił cię w aplikacji? Złóż pozew! Ta pizza była odrobinę za sucha? Złóż pozew! Moja skóra czasami swędzi. Złóż pozew!

Żeby być jednak sprawiedliwymi wobec fanów Sia zaznaczmy, że w pozwie domagają się zwrotu 70 funtów, ponieważ to zbyt dużo kasy, by wydać ją na coś, co nie było tego warte. Jednakże zgodnie z tym co Ilan Elkayam, współpracownik Sia, powiedział dla “IQ”, wielu ludziom podobało się show. “Chcielibyśmy podkreślić, że show było niesamowicie udane” – tłumaczył. “Otrzymaliśmy setki komentarze zadowolonych fanów, którym podobał się występ i produkcja. Należy dodać, że wniosek nie został złożony przeciwko Sia bezpośrednio”.