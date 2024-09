Skrillex wydał nowy numer ze swoim zespołem From First to Last

Sonny Moore, znany większości ludzi na świecie jako Skrillex, skończył właśnie 27 lat. By uczcić tę okazję, ponownie złączył szyki z zespołem, który przeszło dekadę temu uczynił go obiektem kultu. Kilkanaście godzin temu Moore podzielił się swoją pierwszą od 2007 roku piosenką nagraną wspólnie z From First to Last.

Dla niewtajemniczonych, From First to Last byli post-hardkorowym zespołem, którego frontmanem był Moore ze swoją wyjątkowo dziecięcą buźką. Ich debiut z 2004 roku “Dear Diary, My Teen Angst Has a Body Count” oraz jego kontynuacja z 2006 “Heroine” to dzieła mroczne, pełne przepychu i autokrytyki; są również lata świetlne od wczesnych nagrań Moore’a – Skrillexa. Plotki o wznowieniu działalności grupy krążą od lat, a ten ruch Moore’a pociągnie za sobą nową lawinę spekulacji.