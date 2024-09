Uwaga, rzygamy tęczą! Muzycy Slayera pozują ze słodkimi zwierzaczkami

Dzisiejszy świat może sprawić, że czujecie się okropnie lub nawet haniebnie. Chów przemysłowy, zanieczyszczenie atmosfery, rasizm, wzrost cen w barach czekoladowych Freddo – to tylko nieliczne z rzeczy, które tworzą tę niekończąca się listę zła. Jednak w całym tym zgiełku są jeszcze momenty, w których człowiek czuje się szczęśliwy. Jedną z nich jest zapewne sen. Kolejną seks. I jeszcze inną – szczeniaczki.

Nie żebyśmy potrzebowali tych wszystkich zmartwień w naszym życiu, bo są nam absolutnie zbędne, ale z drugiej strony muszą być ważne, skoro nigdy nie opuszczają naszej świadomości. Być może dlatego właśnie tworzymy sobie czasem małe krainy ucieczki, które pomagają nam przetrwać złe czasy. To właśnie dlatego, od czasu powstania Internetu, ludzie nie są w stanie przestać i wrzucają gdzie popadnie tony zdjęć z małymi pieskami.

Ale umówmy się – te szczeniaczki są po prostu cholernie słodkie. Tym sposobem do sieci trafiły zdjęcia Slayera, którzy chętnie pozowali z najsłodszymi zwierzakami na świecie. Tak, ta niezniszczalna grupa heavy metalowców zrobiła sobie fotki z czworonogami.

Rzućcie okiem na zdjęcia poniżej i bądźcie świadkami miłości i szczęścia, stworzonymi przez szczeniaczki. Zobaczcie te twarze członków Slayera, którzy wyglądają jakby z dumą prezentowali swoje nienarodzone wnuki.

Wszystkie zdjęcia Niffer Calderwood

Szczeniaki są niepodważalnie międzynarodowym symbolem szczęścia i miłości, a jeśli się z tym nie zgadzasz to sorry, musisz być złym człowiekiem. Oczywiście, to nie ty, ty jesteś miłą osobą. Gdybyś nie miał w sobie choć odrobiny serdeczności, nie przeczytałbyś nawet tego nagłówka. Wniosek z tego jest jeden – członkowie Slayera to wspaniałomyślni ludzie, którzy wzięli udział w jednej z akcji charytatwynej.

Fotografie zostały wykonane w Motley Zoo, organizacji, która zajmuje się znajdywaniem nowych domów dla psów i kotów w Redmond. Całą sesję możecie zobaczyć na Facebooku, ale zanim to zrobicie, wpłaćcie trochę grosza na PayPal fundacji. Jeśli tego nie zrobicie, jest prawie pewne, że karma znajdzie was szybciej niż wam się wydaje, a wtedy nie będzie już odwrotu.

Żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy.

Oto cały post z Motley Zoo.

