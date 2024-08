Snoop Dogg ujarał Matthew McConaugheya podczas zdjęć do „The Beach Bum”

Snoop Dogg i Matthew McConaughey wpadli w środę do Jimmy’ego Kimmela, by promować The Beach Bum, najnowszy film Harmony’ego Korine’a (produkcji VICE Studios) o wyluzowanym zjarusie imieniem Moondog, który chce napisać następną wielką amerykańską powieść. „Jeśli idziesz na ten film ze swoją moralnością na wierzchu, możesz się sparzyć” — powiedział McConaughey, gdy Kimmel poprosił go, by opisał film w kilku słowach.

Snoop i McConaughey nie pamiętają dokładnie, jak się poznali, choć wyraźnie czuć między nimi chemię. Podczas wywiadu rozgadali się o swoich pierwszych wspólnych dniach na planie oraz o tym, jak Snoop ujarał Matthew tak, że ten nie wiedział, na jakim świecie żyje.

Pierwszego dnia na planie Snoop natrafił na sztuczne jointy z oregano — rekwizyty przygotowane do sceny. Jednak Snoopowi pomysł, by udawać ściąganie chmury, nie przypadł do gustu. „Gdy pierwszy raz przyszedłem na plan, mieli tam całą stertę sztucznych bluntów i jointów. A ja na to: »o nie, dla kogo to, no chyba nie dla mnie«” — żartował w rozmowie z Kimmelem. McConaughey miał palić te podróbki w długiej scenie, która zawiera ujęcie trwające osiem minut.

Snoop najwyraźniej podmienił rekwizyty na prawdziwe zielsko, o czym McConaughey dowiedział się dopiero po nakręceniu sceny. „To długie ujęcie. Joint wędruje z ręki do ręki, a ja zaciągam się jak hardkor, aż do pięt” — opowiadał McConaughey. „Scena się kończy, a ja jakoś tak się czuję, że myślę: »o stary, nie wiem, czy to był rekwizyt«. Patrzę na Snoopa, a on mówi »yo Moondog, to nie było jakieś pseudo zioło. To było zioło od Snoopa«”.

Jak zatem wygląda kompletnie upalony McConaughey? „Rapowałeś przez 13 godzin non-stop” — powiedział Snoop.

Czekamy na debiut na SoundCloudzie.

Artykuł pierwotnie ukazał się na VICE US

