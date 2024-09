Lil Wayne udzielił ślubu parze homoseksualnej w Rikers Island

Lil Wayne – człowiek, o którym pisaliśmy w naszym blogu każdego dnia​, napisał swój dziennik​, który ma ukazać się jedenastego października. “Gone ‘Til November: Journal of Rikers Island” pozwoli nam znaleźć się pod celą nowojorskiego więzienia, w którym Wayne spędził osiem miesięcy, skazany za posiadanie broni w 2010 roku.

Poza tym nie podano zbyt wielu informacji dotyczących zawartości książki, oprócz kilku wybranych wypowiedzi, które w opublikował na swoich łamach “New York Post”​​. Zatem wybrane. Najbardziej osobiste wypowiedzi, które wyciągnął “Post” to te, w których Weezy mówi o tym jak dowiedział się, że Drake sypia z jego dziewczyną. “Odkrycie tego, że ona pierdoli się z Drake’em było najgorszą rzeczą, jakiej mogłem się dowiedzieć”, napisał. “Drizzy wpadł na widzenie: ‘Tak, to prawda’. Kurwa! To ten typ gówna, które nigdy nie powinno wypłynąć, nie wtedy, kiedy odsiadujesz wyrok”.

Wayne powiedział, że nie ma nic do Drake’a per se. Chodziło głównie o ból, który sprawiła mu jego ówczesna dziewczyna, zdradzając go podczas odsiadki. “Jako mężczyzna czuję straszny ból” dodał Wayne, “i nie chodzi nawet o Drake’a, to mógł być każdy. To zawsze będzie bolało tak samo”.



Inny warty uwagi moment książki to ten, gdzie Weezy pisze o dwóch strażniczkach, mających zakaz wstępu do jego celi. Wayne odniósł się do tego w taki sposób: “Może miałem jakieś groupies w tym pierdolonym burdelu”.

“Gone Til November” okładka Najprawdziwsza wisienka to jednak historia o udzieleniu ślubu przez Weezy’ego dwóm innym więźniom. “The Post” napisał, że Wayne “z radością udzielił ślubu dwójce skazanych mężczyzn” podczas ceremonii, w ramach której “przystrojono korytarz papierem toaletowym, a formalizację związku uczczono trzynastoma butelkami Gatorade”.

Oto co powiedział Lil Wayne o tej sytuacji: “W tym syfie Gatorade to płynne złoto…mWyobraź sobie dorosłych mężczyzn dekorujących korytarz papierem toaletowym. A jednym z nich jest Lil Wayne. Zajebiste.”Sytuacja jest na tyle dziwna, że jestem bardziej skłonny uwierzyć doświadczeniu przez Wayne’a OOBE, chociaż zdaje sobie sprawę, że to mogło wydarzyć się naprawdę. Co za beka. Widzisz Lil Wayne’a udzielającego ślubu gejom w Riker Island, który w otoczeniu klawiszy wali drinki z Gatorade. Myślę że zajawka, którą podsunął nam “The New York Post” wystarczy, by nasze oczekiwania względem “Gone ‘Til November” urosły do granic możliwości.

