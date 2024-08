Sprawdźcie ten niepublikowany wcześniej kawałek Mobb Deep

Minął już nieco ponad miesiąc odkąd świat rapu stracił jednego ze swoich najbardziej utalentowanych synów, Prodigy’ego, który zmarł w wieku 42 lat. Ostatnio DJ Absolut, jako część swojej poniedziałkowej serii #MixtapeMondays wypuścił niepublikowany dotąd kawałek Mobb Deep, “What You Think”, samplujący “Warning” Biggiego Smallsa z 1994.

Havoc i Prodigy szaleńczo lecą w numerze zbudowanym na liniach pianina, smyczków i basu. Pierwszy z nim zabija skillem w swojej zwrotce, w linijkach takich jak, “My phone is ringing the number looks strange / This is the third time I had to have my number change / I feel like the Geto Boys – Mind Playin’ Tricks”.

Posłuchajcie “What You Think” poniżej.

