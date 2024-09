Warto znaleźć chwilę i zobaczyć klip do “Scars to Your Beautiful”

W trakcie celebrowania swoich dwudziestych urodzin, piosenkarka Alessia Cara znalazła chwilę, by uraczyć nas klipem do “Scars To Your Beautiful”, trzeciego singla z jej zeszłorocznej płyty “Know It All.” Nagłaśnialiśmy kolejne etapy jej kariery przez lata (no dobra, od 2014), a także mieliśmy ogromne szczęście mogąc zabrać ją na randkę. Alessia to piosenkarka, której siła pochodzi z nieco zachrypniętego, smętnego wokalu, a także wrażliwości, przewijającej się przez jej teksty. Teledysk do “Scars To Your Beautiful” jeszcze mocniej podkreśla ten fakt. Piosenka sama w sobie to płynący wprost z głębi serca hymn, piętnujący niektóre z aktualnych problemów społecznych, obracających się wokół piękna, akceptacji i prawa do swobody wyrażania uczuć. Jako źródło inspiracji do stworzenia utworu, Cara wymienia “Beautiful” Christiny Aguilery i “Unpretty” grupy TLC.



Klip rozpoczynają ujęcia grupy różnych osób, z których każda musi, na co dzień, mierzyć się z problemami ujętymi w utworze. Niektórzy z nich wygrali walkę z rakiem, inni to transgenderyści. Każdy z tej grupy ludzi posiada inną przynależność etniczną. Przed okiem kamery występują pojedynczo.

W wywiadzie udzielonym “Cosmopolitan”, Cara opowiedziała o swojej wizji teledysku: “Chciałam w nim ludzi każdego rodzaju – młodych, starych, nieważne jaka była ich sytuacja, czy mają blizny, czy nie – po prostu grupa różnych kobiet, a także paru gości, ponieważ te problemy mogą dotknąć reprezentantów każdej z płci. Chciałam mocnych ujęć prawdziwych ludzi, ich historii opowiedzianych za pośrednictwem krótkich kompozycji wideo”.

W naszym obecnym klimacie społeczno-politycznym piosenka niosąca przekaz miłości, akceptacji idealnie wpisuje się w nieraz kontrowersyjne dyskusje. Nakręcony osobiście przez piosenkarkę teledysk do “Scars To Your Beautiful” powtórnie potwierdza, że Cara to artystka wielopłaszczyznowa, świadoma swojej pozycji i możliwości głoszenia szerszego przekazu. Dwudziestolatka odbywa ostatnio trasę z Coldplay i przygotowuje się do własnej “Know-It-All Tour Pt.2”, która ma ruszyć pod koniec września. Polski na razie nie ma w jej planach koncertowych, ale mamy nadzieję, że to tylko kwestia czasu. Niedługiego.