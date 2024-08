Te okulary to adblock na rzeczywistość

Wyobraź sobie, że możesz zasłonić wszystkie ekrany w barach, restauracjach, transporcie publicznym i na ulicach. Na tym właśnie polegają IRL Glasses, czyli okulary, które za pomocą poziomej polaryzacji sprawiają, że ekrany wyglądają, jakby były wyłączone. To dzieło IRL — globalnej grupy artystów, projektantów i technologów, którzy chcą połączyć sztukę z przedmiotami o praktycznym zastosowaniu, takim jak kontrolowanie technologii.

Według firmy badawczej Nielsen, przeciętny Amerykanin spędza ponad 10 godzin dziennie, patrząc w ekran. Ivan Cash, artysta i członek IRL chce odzyskać przestrzenie, które kiedyś były uświęcone i wolne od monitorów, ale teraz giną w „izolacji i braku więzi”.

Cash mówi w wywiadzie dla Motherboard, że na ten pomysł wpadł razem ze swoim przyjacielem i współpracownikiem Scottem Blewem. Blew zainspirował się artykułem opublikowanym na portalu Wired na temat Casper Privacy Film (Film prywatności Casper) firmy Steelcase. Jest to cienki filtr, który po naklejeniu na szklane ściany sali konferencyjnej sprawia, że wszystkie ekrany widziane z zewnątrz wyglądają na wyłączone, co zwiększa bezpieczeństwo poufnych informacji. Blew niedługo potem zbudował uproszczony prototyp okularów blokujących ekrany, ale ostatecznie nie miał pewności, co z nim zrobić. Gdy Cash zobaczył prototyp, od razu zapalił się do pomysłu i chciał jak najszybciej wypuścić go na rynek.

Okulary IRL blokują ekrany LCD/LED dzięki poziomej polaryzacji, optycznemu zjawisku wykorzystywanemu również w Casper Privacy Film. Jak wyjaśnia Cash, gdy spolaryzowana soczewka jest spłaszczona, a następnie odwrócona o 90 stopni, światło emitowane przez ekrany LCD/LED jest blokowane. W rezultacie telewizor lub komputer sprawia wrażenie wyłączonego, choć w rzeczywistości wciąż działa.

„Światło emitowane przez większość wyświetlaczy LCD i LED jest spolaryzowane pionowo. To oznacza, że fala świetlna przemieszcza się w górę i w dół wzdłuż osi pionowej” — wyjaśnia nam Scott Blew. „By zablokować to światło, używamy poziomo spolaryzowanego filtra. Wyobraź sobie, że filtr to pozioma żaluzja. Ponieważ listwy są zorientowane wzdłuż przeciwnej osi [poziomej w przeciwieństwie do pionowej] fale świetlne nie mogą przedostać się przez żaluzję”.

Cash, który wcześniej instalował znaki „No Tech Zone” (Strefa bez technologii) w San Francisco, a także zatrudnił 2 tys. osób do przekształcenia 30 tys. e-maili w ręcznie pisane listy w ramach projektu Snail Mail My Email (Wyślij e-maila ślimaczą pocztą), twierdzi, że film Johna Carpentera Oni Żyją z 1988 roku stanowi wczesną inspirację. W tym kultowym dziele science fiction główny bohater John Nada (grany przez zapaśnika WWF Roddy’ego Pipera) natrafia na pudło pełne okularów i zabiera jedną parę. Gdy spacerując po mieście, zakłada je na nos, odkrywa, że odsłaniają one podprogowe wiadomości ukryte w zwykłych reklamach, stworzonych przez kosmitów do zniewolenia ludzkości.

„Projektowanie i budowa prototypów zajęła nam około pół roku. W końcu podbiliśmy stawkę i wybraliśmy okulary z filmu Oni żyją jako nasze główne źródło inspiracji” — mówi Cash. „To naprawdę idealna analogia. W 1988 roku afisze i bilbordy były głównym źródłem umysłowej manipulacji i skażenia. 30 lat później to ekrany i wyświetlacze mówią nam »bądź posłuszny, dostosuj się, konsumuj«. To była tylko kwestia czasu, zanim ktoś zacząłby je blokować”.

Okulary, które według Casha są w fazie testów beta, działają na większość telewizorów LCD/LED oraz część komputerów. Jak na razie nie blokują smartfonów ani cyfrowych bilbordów, które wykorzystują technologię OLED, ale ich twórcy badają różne rozwiązania.

Jak na porządny przemysłowy projekt przystało, powstało wiele wersji okularów. W sumie w IRL powstało pięć różnych prototypów, które zostały wypróbowane przez rodziny i przyjaciół twórców. Cash mówi, że okulary były testowane w takich przestrzeniach, jak lotniska, bary i centra handlowe.

Grupa IRL ma nadzieję, że ich kampania na portalu Kickstarter pomoże im zebrać niezbędne fundusze, przeprowadzić więcej badań, rozwinąć dalej ich pomysł i przyciągnąć prywatnych inwestorów.

„Okulary IRL to nie tylko produkt. To deklaracja” — mówi Cash. „Życia nie powinno się przeżywać w dwóch wymiarach, na ekranie. Pokazujemy światu, że potrzebujemy i zasługujemy na produkt, który pozwoli ludziom kontrolować technologię, a nie na odwrót”.

Artykuł pierwotnie ukazał się na Motherboard

