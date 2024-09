Ty Dolla $ign, French Montana i Lil Yachty z letniakiem “In My Foreign”

Wyobraź sobie, że istnieje taka moc, która sprawia, że czujesz jakby wszystko latało. Taka, która łapie wszystkie promienie słoneczne i skupia je w fontannie z której możesz pić. Taka, która zbiera wiatr z twojej szybkiej przejażdżki i zamienia go w słodycz. Wyobraź sobie pełnię szczęścia, którą czujesz nieustannie.

Dobre wieści! Taka moc istnieje! Wszystko co musicie zrobić to skrzyknąć Ty Dolla $ign, French Montanę i Lil Yachty’ego, no i oczywiście musicie dołączyć sami do tej nieustannej celebracji. To właśnie zrobiło trio z Los Angeles – DJ Felli Fel, DJ Lex Larson i DJ Louie Rubio. Efekty sprawią, że na waszych twarzach pojawi się uśmiech.

“To nie jest tylko letniak, to jest hymn na cały rok” – zapewniał Felli Fel, podczas gdy Larson i Rubio napisali nam: “Nie ma lepszego uczucia niż przejażdżka Pacific Palisades z twoją dziewczyną i to jest właśnie uczucie, które chcieliśmy stworzyć dla fanów, którzy jeszcze tego nie doświadczyli”.

Ty Dolla $ign jest oczywiście mistrzem, gdy chodzi o lekkie utwory wakacyjne, gdzie jak rapuje “każdy dzień to sobota”. Luzu nie brakuje także French Montanie. Największy entuzjazm wykazuje jednak Lil Yachty z wersami “just me and you parked up at the top looking at the view, so many things that we could do”.

Nie ma nic bardziej słonecznego niż ta piosenka. Sprawdźcie sami. Jest lato. Bądźcie szczęśliwi!

