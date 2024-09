Głębokie związki “Twin Peaks” i heavy metalu

(Spoiler alert: Jeśli nigdy nie oglądałeś “Twin Peaks” albo masz zamiar obejrzeć serial w przyszłości, radzimy przestać czytanie tego tekstu w tym miejscu. Na luzie, nie będziemy obrażeni).

Do swojej premiery w 1990, telewizyjny serial “Twin Peaks” – noszący tytuł po fikcyjnym mieście w stanie Waszyngton, w którym dzieje się jego akcja – celowo przypominał operę mydlaną kryjącą w sobie tajemnicze morderstwo, lecz nie musiało minąć wiele czasu, by pokazał swoje prawdziwe kolory. Przy nieprawdopodobnie wielkim poziomie przestępczości jak na miasteczko o populacji ledwie 5120 mieszkańców, rezydenci Twin Peaks byli zamieszani w morderstwo, gwałt, kazirodztwo, podpalenie, porwanie, szantaż, napaść, prostytucję, przemoc domową, wymuszenie, międzynarodowy przemyt narkotyków, wyłudzenie, cudzołóstwo i, z braku lepszych terminów, ptakobójstwo.

Czy to nie cudowne, że makabra ciągnąca się przez serię – której kult pośród hipsterów stał się czymś w rodzaju cliché, choć jego poziom kvlt nie został do tej pory odpowiednio zbadany – zyskała ciepły odbiór w heavy metalowym środowisku, tradycyjnie przywiązanym do ciemnej strony mocy. Bardziej zaskakująca jest tylko liczba gatunkowych nawiązań do serialu. “Twin Peaks” było muzą dla wielu rozmaitych zespołów, cechujących się wyraźną dywersyfikacją podgatunków takich jak power metal, doom metal, traditional metal, black metal, industrial metal, deathcore i awangardowy art metal. Seria zainspirowała pewną znaną piosenkę jednego z zespołów wchodzących w skład Wielkiej Czwórki thrashu, tak samo jak kilka innych wybitnie szokujących numerów lat 90.

Zdjęty z anteny ABC więcej niż dekadę temu, “Twin Peaks” wrócił w przestrzeń kilka tygodni temu z osiemnastoma nowymi odcinkami, wyreżyserowanymi przez współtwórcę oryginału, Davida Lyncha. Obok obsady znanej z poprzednich sezonów pojawiło się sporo nowych postaci, pośród których znalazło się miejsce dla Trenta Reznora i Eddiego Veddera. (Obsadzanie muzyków jest częścią kanonu “Twin Peaks”, David Bowie i Chris Isaak wystąpili w towarzyszącym serialowi filmie “Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną” z 1992). Chociaż dopiero zobaczymy, czy serial zainspiruje nowe pokolenie metalowców, wznowienie “Miasteczka” to idealny moment na przypomnienie jego kolosalnego wpływu na gatunek.

Anthrax – “Black Lodge” (1993)

Na “Sound of White Noise”, ich pierwszym wydawnictwie z nowym wokalistą Johnem Bushem, pionierzy thrashu, Anthrax odwiedzili “Twin Peaks” dwukrotnie. Po pierwsze, w klipie do głównego singla “Only”pojawił się aktor Frank Silva, rekwizytora pilotowego odcinka serialu, który wcielił się w jedną z najlepiej zapamiętanych postaci telewizyjnego widowiska, pasożytniczego Killera BOBa.

Inny numer z albumu jasno pokazuje że perkusista i tekściarz zespołu Charlie Benante był oddanym “Peaks Freak”. W drugim sezonie – lakmusowym papierku pozwalającym oddzielić pikników od zatwardziałych fanów “Miasteczka” – serial zwraca się ku nadnaturalnym siłom z fabułą obracającą się wokół demonicznego świata zwanego Black Lodge, opisywanego przez jednego z bohaterów jako “miejsce o niemalże niewyobrażalnej mocy pełne mrocznych mocy i nikczemnych sekretów”. Innymi słowami, idealne podłoże dla metalowego kawałka.



Napisany wspólnie ze zdobywcą Nagrody Grammy kompozytorem Angelo Badalamentim (współpracownikiem Lyncha), “Black Lodge”, otwiera umoczony w reverbie i delayu molowy gitarowy akord, który Benante opisał jako “totalne brzmienie ‘Twin Peaks’”. W surrealistycznym teledysku wystąpiła młoda Jenna Elfman (“Dharma i Greg”).

Marilyn Manson – “Wrapped in Plastic” (1994)

Kiedy miejscowy zarządca tartaku Pete Martell pewnego poranka wyruszył na ryby i na pobliskiej plaży odnalazł zwłoki, niezwłocznie zadzwonił, by powiadomić o tym miejscowego szeryfa. “Ona nie żyje… owinięta w folię”, zawiadomił radośnie. “Nią” okazała się Laura Palmer, 17-letnia królowa balu, miasteczkowy MacGuffin. Jej ciało faktycznie było owinięte w folię, a ten opis równie dobrze pasuje do modowych wyborów Marilyna Mansona, kiedy nagrywał kawałek dla długogrającego, wyprodukowanego przez Reznora debiutu grupy wydanego w 1994, zatytułowanego “Portrait of an American Family”.



Piosenkę otwiera kilka sampli z finału oryginalnej serii z 1991, prawdopodobnie największego mind-fucku jaki wleciał w eter (przynajmniej do tej pory). Epizod opowiada historię podróży odbywanej przez protagonistę serialu, specjalnego agenta FBI Dale’a Coopera do Black Lodge. Tam spotyka przerażającego sobowtóra Laury, wydobywającego z siebie serię mrożących krew w żyłach okrzyków, nim w jakiś niewyjaśniony sposób zmienia słowo “meanwhile” w najbardziej złowieszczy przysłówek w języku angielskim. Krzyki oraz dodatkowe fragmenty zniekształconego dialogu z Black Lodge stanowią 50-sekundowe wprowadzenie do utworu, po którym przychodzi ostre uderzenie gitarowego riffu.

Trzy lata po premierze albumu Manson i gitarzysta grupy Twiggy Ramirez zagrają epizodyczne role gwiazd porno w “Zagubionej autostradzie” Lyncha.

Blind Guardian – “Black Chamber” (1992), “The Ninth Wave” (2015) i “Sacred Mind” (2015)

Jak zauważył użytkownik Reddita shankdown, weterani niemieckiego fantasy power metalu odnosili się do serialu trzykrotnie, dwa razy na ich krążku “Beyond The Red Mirror” z 2015. W obu otwierających płytę utworach “The Ninth Wave” (4:13) oraz “Sacred Mind” (0:51) słyszymy frazę “fire walk with me”, słowa wymazane krwią w porzuconym wagonie, w którym zamordowano Laurę Palmer. Wyrazy występują również w ostatnim wersie nawiedzonego wiersza recytowanego później przez postać Mike’a.



“Black Chamber” z 1992 zostało w całości poświęcone Black Lodge i (straszny spoiler) piętnie jaki mrok odcisnął na Agencie Cooperze w finale sezonu. “Zaginąłem w czarnej komnacie”, śpiewa Hansi Kursch. “Zostałem opętany przez przedwieczną istotę, pragnącą zabrać moją duszę… teraz on jest we mnie”.

W wywiadzie udzielonym przy okazji tournée grupy po Stanach Zjednoczonych w 2002, Kursch został zapytany o to w jakim mieście szczególnie mocno chciałby zagrać koncert. “Chcieliśmy zrobić gig w Twin Peaks, ponieważ jesteśmy wielkimi fanami serialu”, mówił “lecz ktoś powiedział nam, że miasteczko nie nosi już nazwy Twin Peaks, więc daliśmy sobie spokój”. (Widocznie Kursch nie wiedział, że spora część zdjęć do “Miasteczka Twin Peaks” i “Ogniu krocz ze mną” zostało zrobionych w Snoqualmie Valley w stanie Waszyngton, niedaleko Seattle – gdzie grupa faktycznie zagrała jeden z koncertów w ramach swojej amerykańskiej trasy).

Fantomas – “Twin Peaks: Fire Walk With Me”

Na swoim drugim albumie “The Director Cut’s”, Fantomas – eksperymentalna supergrupa, w skład której wchodzili Mike Patton (Faith No More), Buzz Osborne (The Melvins), Dave Lombardo (kiedyś Slayer) oraz niegdysiejszy kumpel Pattona z Mr. Bungle, Trevor Dunn – przearanżowali tematy muzyczne z wielu znanych filmów, wliczając w nie również nawiedzony temat z “Ogniu krocz ze mną” Badalamentiego. W ich wersji Patton wokalizuje przytłumioną linię trąbki, dodając kilka własnych, działających na wyobraźnię linijek (“Your breath / my air / fog lifts / I stare”), a przesterowana, hipnotyczna gitara stara się zawiadomić nas o tym, że wkrótce niechybnie stanie się coś niedobrego.

Swallow the Sun – “The Giant” (2005), “Ghost of Laura Palmer” (2005), “These Woods Breathe Evil” (2009)

Swallow the Sun, fińska kapela death doom metalowa wydają się być największymi fanami “Twin Peaks” w tym zestawieniu, niejednokrotnie wymieniając serial jako swoje źródło inspiracji zarówno w warstwie muzycznej jak i tekstowej. Na ich krążku z 2005, “Ghosts of Loss” znajdziemy dwie piosenki bezpośrednio odnoszące się do bohaterów serii – “Ghost of Laura Palmer” (jak przyznaje grupa “nie ma nic wspólnego z prawdziwą Laurą Palmer, czy ‘Twin Peaks’, lecz z poczuciem jego obecności”) oraz “The Giant” odnoszący się do tajemniczej postaci, pojawiającej się w kluczowych momentach drugiego sezonu, by służyć pomocną (enigmatyczną) radą Agentowi Cooperowi.



Młodszy o cztery lata “These Woods Breathe Evil” odnosi się do Black Lodge i jej “czerwonych komnat szaleństwa”. Usłyszymy w nim również wers Olbrzyma, jedną z kluczowych linijek mitologii drugiego sezonu “Miasteczka”: “The owls are not what they seem”.

Chimaira – “The Flame” (2007)

Po otwierającym numer samplu z “Ogniu krocz ze mną”, Chimaira wjeżdża z tekstem (uwaga spoiler) będącym zapisem myśli mordercy Laury Palmer. Nie wszystkie słowa wiążą się z “Twin Peaks” – “I’m going to pound you into oblivion / I’m going to make you fucking bleed”, mogłoby równie dobrze zagrać w każdym innym numerze Chimairy- lecz lwia część z nich jest wprost zaczerpnięta z filmowej dokumentacji jej ostatniego tygodnia życia, z wieloma wersami (np. “And the Angels have lost their wings”), pochodzącymi z samego scenariusza.

Enforcer – “Walk With Me” (2010)

Nie da się już chyba zmieścić w jednej piosence większej liczby aluzji do “Twin Peaks” niż w tym trad metalowym hymnie, w którym w całości usłyszycie wiersz Mike’a z “Ogniu krocz ze mną” wzbogacony o kilka innych kluczowych linijek z serialu, nawiązujących do klonowego zagajnika otaczającego wejście do Black Lodge.

Wybrane heavy metalowe odniesienia do “Miasteczka Twin Peaks”:

Hammerlord – “The Ballad of Rusky Tomarski” (2010)

Thrash metalowcy z Kansas w bekowy sposób upamiętnili “Heavy Metal Youth” grany przez Teda Raimiego (“Martwe zło”), który padł ofiarą nikczemnego, byłego partnera Coopera, Windoma Earle’a.

Audrey Horne

Utytułowana norweska grupa hard rockowa, w skład której wchodzą członkowie Enslaved i Sahg, zapożyczyła swoją nazwę od jednej z najgłębiej wpadających w pamięć postaci, nastoletniej nimfetki, córki miejscowego ważniaka, dającej nowe znaczenie frazie “zapomnieć języka w gębie”.

Armagedda – “Ghostwood” (2003)

Tytuł piosenki tej szwedzkiej kapeli black metalowej wywodzi się od nazwy lasu otaczającego Twin Peaks. Kawałek znalazł się na ich wydawnictwie “Only True Believers” z 2003 – krążku rozpoczynającym się samplowanym dialogiem ze sceny w Black Lodge w finale drugiego sezonu.



Benighted in Sodom – “Laura Palmer” (2003)

Jednoosobowy industrial doom metalowy projekt człowieka z Portland w 16-minutowym coverze tematu Badalamentiego.



Aborym – “Fire Walk With Us!” (2001) i “Raped by Daddy” (2013)

Otwarcie czerpiący inspiracje z “Twin Peaks” drugi kawałek włoskiej industrial black metalowej (w której w tym czasie na wokalu występował Attila Csihar z Mayhem), w pełni wykorzystuje wersy z wiersza z “Ogniu krocz ze mną”. Dwanaście lat później grupa wróciła do serialu z mocno spoilerującą piosenką, opartą na dialogach (już nie poemacie) z “Ognia”.



Cripper – “Fire Walk With Me” (2007)

Jakoś nie możemy odnaleźć innych powiązań z “Twin Peaks” poza samym tytułem, lecz on sam jest już wystarczającym powodem, by umieścić zespół w zestawieniu.



Dødheimsgard – “Traces of Reality” i “Wrapped in Plastic” (1998)

Na swojej EP-ce “Satanic Art” norweska industrial black metalowa supergrupa składająca się Galdera (Dimmu Borgir, Old Man’s Child) i Apollyona (Aura Noir, Immortal), sampluje dialogi Mike’a (“touched by devilish one”) i Pete’a Martella (“wrapped in plastic”).



Solefald – “Speed Increased To Scaffold”

Mrugniesz i może ci uciec, lecz w tym numerze norweskich black metalowców znajdują się linijki “Agent Dale Cooper won’t take you any higher / c’mon little boy and play with the fire”.



Dan Briggs – “Twin Peaks Theme”

Kilka dni przed premierą trzeciego sezonu basista Between The Buried And Me opublikował cover “Falling”, eterycznej piosenki Julee Cruise napisanej wspólnie z Lynchem i Badalamentim, która w instrumentalnej wersji posłużyła za muzyczne tło czołówki serialu. (Briggs nazwał oryginał “prawdopodobnie najwspanialszym trzyakordowym utworem wszech czasów”. Dodał również, że chciał zakończyć swoją interpretację tak jakby “zaczynała cię wsysać Black Lodge”).