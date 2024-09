Użytkownicy apki New York Post dostali powiadomienia z tekstem piosenki Nirvany

Odkąd Rupert Murdoch przejął New York Post, dziennik i portal stają się coraz bardziej prawicowe. Tym samym nie jest to typ instytucji, która poprzez swoją apkę mogłaby wysłać do użytkowników tekst piosenki Nirvany czy biblijne aluzje o źle, wymierzone przeciwko Trumpowi. Cóż, może zabrzmi to niewiarygodnie, ale Spin donosi jednak, że dokładnie taka rzecz miała miejsce w sobotę w dzień Prima Aprillis.

Jeden z komunikatów głosił: “Take your time, hurry up, the choice is yours, but don’t be late”. To oczywiście fragment piosenki “Come As You Are” Nirvany. Oprócz tego, subskrybenci musieli zmierzyć się z biblijnymi cytatami – “I speak as an angel in the words of God”. Nie obyło się oczywiście bez wrzutki na obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, która brzmiała “Heil President Donald Trump!”.

Videos by VICE



New York Post przeprosili już na Twitterze, twierdząc, że ktoś włamał się do ich systemu. Ma to sens. Ale gdzieś w środku głęboko wierzymy, że był to (teraz już zwolniony) człowiek z wewnątrz, który z uśmiechem na twarzy i w koszulce Nirvany, z Biblią w ręku, próbował zabawić się z czytelnikami gazety.

Obserwujcie Noisey na Twitterze.