Piosenka The Night Game “The Outfield” to przyszły klasyk

Szczerze mówiąc brzmi bardzo retro. Zupełnie jak przejażdżka twoim zajebistym Mustangiem z opuszczonym dachem. Coś jak wciskanie gazu do dechy kiedy mkniesz Pacific Coast Highway. Spoglądanie na osobę za kierownicą, będąc pewnym że przekazanie przysłowiowego kółka w cudze ręce było dobrą decyzją…na razie. Jest po prostu boski. W refrenie utworu czuć taką wolność jak na tej fotografii. (Zaskakująco przypomina The Outfield z ich wielkim hitem “Your Love”).

Co możemy powiedzieć o człowieku odpowiadającym za wokal? W zasadzie całe nic. To debiutancki numer The Night Game, on pochodzi z małego miasteczka w pobliżu Bostonu, a jak niejasno podaje dołączona do utworu informacja prasowa jego twórczość “rozświetla związek siły i emocji we współczesnej muzyce”.

Współproducent Francois Tetaz przyznaje że piosenka “jest powracającym snem, który unosi się nad tobą każdej nocy. To pierwsza myśl, która zajmuje twój umysł chwilę po przebudzeniu. Pragniesz tego, niemal to zdobywasz, lecz jakimś cudem nigdy nie możesz po to sięgnąć. To może być wspomnienie. Albo uczucie; stan umysłu. Wiesz jednak że cały czas żyje w świecie marzeń, wzywając twoje imię”.

Wakacje tuż, tuż, czas wyluzować.