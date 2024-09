Przewodnik Noisey: Aaliyah

Co robiłyście, gdzie miałyście 15 lat? Ja byłam zajęta wciskaniem skarpetek w swój stanik i spędzałam całe godziny starannie dobierając tekst piosenki, który chciałam umieścić na swoim gadu gadu. Co Aaliyah robiła, gdy miała 15 lat? Nic takiego, PO PROSTU BYŁA NAJFAJNIEJSZĄ PIOSENKARKĄ R&B. Bez zbędnych prowokacji seksem na miarę Britney czy udawania mamuśki i nastolatki w tym samym czasie jak JoJo, zadebiutowała chłodnym singlem “Age Ain’t Nothing But a Number” i już nigdy więcej nie oglądała się za siebie.

Niestety, przedwczesna śmierć scementowała jej miejsce w historii muzyki. Gdyby jednak żyła i w dalszym ciągu nosiła zbyt luźne ubrania i tak nie miałaby konkurencji. Mamy na to dowody!



Ten moment, kiedy będąc dzieckiem zaśpiewała “Funny Valentine” jak gdyby nigdy nic

Większość dzieciaków występujących w programach talent show wybiera “Puszka okruszka”, ale nie Aaliyah. Dziesięcioletnia wówczas gwiazda wyszła na scenę i jak gdyby nigdy nic wykonała jedną z najbardziej ckliwych miłosnych piosenek wszech czasów. Zaskakująco, powalający występ z “Funny Valentine” nie wygrał tamtego odcinka.

Ten moment, kiedy uświadamiasz sobie, że miała szeroką skalę głosu i wcale nie musiała krzyczeć

Hej, kocham ten pół-histeryczny krzyk w “Don’t Let Go” tak samo jak ten fan r&b obok, ale to właśnie ten cicho-cichy wokal Aaliyah okazał się niepowtarzalny. W zasadzie jedyny minus jaki tu znajdujemy to fakt, że jacyś gówniani wokaliści próbują ją teraz naśladować. Bezskutecznie. SORRY, ŚWIECIE. Jeśli nie należycie do wielkiej trójki – Aaliyah, Brandy, Monica – to wszelkie wasze próby szeptu w studio skończą się fiaskiem.

Ten moment, w którym wykorzystała pętle z syryjskiego kawałka

Śmierć sprawiła, że jej ostatni album doczekał się wielu pochwał, wygodnie jest więc napisać, że to najlepszy album w całej karierze. Dobra, pierdol.. kooperację Timbaland / Timberlake – to Aaliyah sprawiała, że Timbo dawał z siebie wszystko to, co najlepsze. Oboje dobrze bawili się przy tworzeniu “We Need a Resolution”, ale prawdziwa radość przyszła dopiero wtedy, gdy Timbo zsamplował smyczki z tego syryjskiego bangera, “Alouli Ansa”, wykonywanego w oryginale przez Mayada EL Hennawy. Mózg mi się rozpływa na myśl, że ten sam człowiek wyprodukował “The Way I Are”.

Ten moment, w którym sprawiła, że Damon Dash stał się przyjaznym człowiekiem

Jedyny moment, w którym mogliśmy znieść tego dupka, Damona Dasha to czas, w którym u jego boku był ten anioł.

Ten moment, w którym sprawiła, że DMX wydawał się dobrym kandydatem na męża

Hej, kochani! Czy jest ktoś bardziej atrakcyjny niż DMX przed odsiadką w więzieniu, uzależnieniem od narkotyków, znęcania się nad zwierzętami, nie mający nic przeciwko gejom i śpiewający o Rudolfie Czerwononosym? NIE, NIE MA NIKOGO TAKIEGO.

Ta chemia pomiędzy nimi w “Back in One Piece” była niezastąpiona. To był dopiero kawałek z serii “ride or die”. I nie potrzeba było wersów o zastrzeleniu kogoś czy przemycaniu kokainy przez Meksyk dla faceta.

Ten moment, kiedy zdradziła, że ma zróżnicowany gust muzyczny

Nie tylko pozdrowiła całą brytyjską scenę garage zanim wszyscy się tym jarali, ale wyraziła także głęboką miłość do Nine Inch Nails. Naprawdę. Trent Reznor prowadził nawet rozmowy o możliwej kooperacji na chwilę przez jej śmiercią :(

Za każdym razem, gdy kogoś obrażała, robiła to z wdziękiem

“If Your Girl Only Knew” to doskonały przykład piosenki z serii: “cóż, jesteś kompletnym kretynem, ale pozwolę ci samemu zrujnować twoje życie”. Gdybyś był z Aaliyah prawdopodobnie zawsze czułbyś się kochany, ale spróbowałbyś choć raz zajść jej za skórę i to były koniec. Rozpłakałbyś się pod prysznicem wciąż mając na sobie ubrania.

Chłopięcy styl

Och, gdybym tylko wiedziała, że Aaliyah poszło na studniówkę w spodniach, bo dlaczego nie, sama nie panikowałabym przy zakupach w liceum. No jasne, TLC i inne dziewczyny także nosiły chłopięcy ubrania, ale coś sprawiało, że to Aaliyah wyglądała w nich najlepiej. Ta mieszanka słodkiego falsetto z ciuchami w rozmiarze XXXXXXL i Timberlandami na nogach sprawiała, że Babygirl była milion razy fajniejsza. Serio, wrzućcie na Tumblr kilka zdjęć z sesji dla Tommy’ego Hiligera i zobaczcie, jak wiele osób to polubi.

Przeżyła czas z R. Kellym

O co chodziło z tymi koteczkami w piwnicy? Przed przerażającymi doniesieniami o aresztowaniach w związku z pornografią, ślub R. Kelly’ego i Aaliyah mógł wydawać się naiwną, ale i romantyczną przygodą. No cóż, możemy mu przynajmniej podziękować, że pomógł jej na początku kariery i odpowiada za takie majstersztyki jak “Back & Forth”, “Down with the Clique”, no i ummmm, “Age Ain’t Nothing But a Number”. Wiek jednak ma znaczenie, tak przynajmniej twierdzi sąd.

To zdjęcie

:’)

Przyjaźniła się ze wszystkimi

Naprawdę. Ze. Wszystkimi. Pomimo tego, że miała tylko 22 w chwili śmierci, jej przyjaciółmi byli: Missy, Lil’ Kim, Mary J, Ginuwine, Janet Jackson, Jay Z i cała reszta. Była jak taka popularna dziewczyna z gimnazjum, którą wszyscy znają, bo byli mili, a nie dlatego, że chcieli złoić ci tyłek w szatni.

Przy okazji, Aaliyah bawiła się z Junior M.A.F.I.Ą na planie teledysku “I Need You Tonight”.

Była wszędzie pierwsza

Możecie się o to wściekać, ale to prawda.

