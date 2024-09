Thundercat w królestwie wiecznym ze swoimi przyjaciółmi wilkami w klipie do “Song for the Dead”

Image z Youtube’a

Mija dokładnie rok od czasu premiery świetnej epki “The Beyond/Where the Giants Roam” Thundercata, a teraz piosenka “Song for the Dead” doczekała się animowanego wideo. W obrazku wyreżyserowanym przez austriackiego artystę Ry No widzimy Thundercata, który porusza się w czasoprzestrzeni ze swoimi przyjaciółmi wilkami. Oczywiście, znalazł też czas na granie na basie. Wierzcie mi, wędrówki po zaświatach to najlepszy czas, by posprawdzać struny i takie tam. Zobaczcie “Song for the Dead” poniżej albo na facebooku Adult Swim.

Dodajmy, że Thundercat zagra na tegorocznej edycji OFF Festival w Katowicach i cholernie, ale to cholernie nas to cieszy.