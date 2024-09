Możesz sobie kupić identyfikator Tupaca z więzienia albo jego Koran, bo kapitalizm rządzi!

Zakupy to fajna i śmieszna sprawa, co nie? Jeśli możesz ot tak nabyć rzeczy, które sobie wymarzysz to znak, że świetnie radzisz sobie z życiem i prawdopodobnie twoja mama jest bardzo dumna z ciebie. Gratulacje! Jesteś produktywnym członkiem społeczeństwa i na pewno nie jesteś ofiarą kapitalizmu – systemu, który wmawia ludziom, że posiadanie rzeczy stanowi o ich wartości.

Pomyślcie tylko, ile kasy czasami ludzie są w stanie wydać na gadżety związane z celebrytami. Podpowiadamy – całkiem sporo. I tak oto, w piątek na Brooklynie odbędzie się aukcja, na której zostaną wystawione prywatne przedmioty 2Paca; pomimo tego, że jego matka złożyła kilkakrotnie pozew o to, by nie sprzedawano rzeczy jej syna.

Jak donosi TMZ, aukcja odbędzie się dokładnie w tym samym dniu, w którym raper zostanie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Co za ironia. W każdym razie, w katalogu znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące poszczególnych pamiątek po zmarłej legendzie. I tak, mamy tutaj całą masę notatek, oryginalne teksty piosenek do “Fuck Friendz” czy “Let Em Have It”, Koran, pierwszy kontrakt z wytwórnią i koszulę, w której Shakur pojawił się na planie teledysk “2 of Americaz Most Wanted”.

Wiecie, jak macie na zbyciu jakieś 15 tysięcy dolarów to fajnie jest mieć coś związanego z 2Paciem, ale mając na uwadze fakt, że aukcjom przeciwna była matka rapera, no to… no cóż, to trochę niesmaczne.

Przypomnijmy, że ostatnio TMZ donosił także o aukcji, gdzie wystawiono tekst do “Dear Mama”, który pochodził od prywatnego kolekcjonera z Polski. W dalszym ciągu możecie nabyć medalion Amerykanina ze strzelaniny w 1994 roku.

