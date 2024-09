Uwaga! Dwa nowe utwory od Drake’a!

Każdy dzień przybliża nas do kwietniowej premiery nowego albumu Drake’a, “Views from the 6”, a to oznacza, że atmosfera zagęszcza się z godziny na godzinę. W ciągu ostatnich kilku miesięcy usłyszeliśmy solowy materiał rapera w postaci kawałka “Summer Sixteen”. Drake dograł się także do przeboju Rihanny “Work”, ale informacji na temat czwartego krążka artysty było jak na lekarstwo. Aż do teraz. Światło dzienne ujrzały właśnie dwa nowe numery Drizzy’ego.

Nie mamy pewności skąd pochodzą te utwory, kiedy dokładnie zostały nagrane i czy w ogóle trafią na “Views from the 6”. Stylistycznie różnią się bardzo od siebie i to chyba na razie tyle, co możemy o nich powiedzieć. “Controlla” brzmi jak baza do kolejnej kooperacji Drake’a z Rihanną, gdy “These Days” czerpie z dokonań Nico, wokalistki znanej z The Velvet Underground. Posłuchajcie obu numerów poniżej.

Videos by VICE

“Controlla”:

“These Days”: