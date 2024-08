Twój znak zodiaku powie ci, którą piosenką Britney Spears jesteś

Baran: Till The World Ends

Zapamiętajcie moje słowa. W obliczu apokalipsy każdy baran będzie albo rozpaczliwie walczyć z nieuniknionym, albo tańczyć aż do końca świata. Raczej to drugie — na poparcie mam własne doświadczenie, bo moja mama (zodiakalny Baran) uczy jazz aerobiku. Baran to aktywny, energetyczny znak znany z pogoni za dreszczykiem przygody. Britney wyda ostatnie tchnienie w czarnej kurtce ze skóry, trzęsąc pośladkami na rejwie, a nie schowana w bunkrze. A jednak koniec końców Britney przetrwa wszystko! Barany słyną również ze swojego optymizmu — happy end dla wszystkich!

Byk: Stronger

Byk potrafi długo chować urazę! W tym teledysku Britney zawiedziona przez mężczyznę mówi „Whatever…” i IDZIE DALEJ! Czas na taniec na krześle, żeby uczcić jej niezależność. Byk to znak ziemi, który polega na sobie i słynie ze swojej przedsiębiorczości. Z uwagi na swój upór posiada wyraźne poczucie samego siebie. Podsumowując: Byki są silniejsze niż ty!

Bliźnięta: Gimme More

Bliźnięta są znane ze swej dwoistości, więc oczywiście najlepiej pasuje do nich Gimme More, imprezowy banger, w którym Britney gra dwie różne postacie. W ramach klasycznej teledyskowej zmyłki pt. „Peruka” Britney Blondynka przy barze niewinnie przygląda się, jak Britney Brunetka tańczy na rurze. Rzecz jasna Britney Blondynka utożsamia analityczną, intelektualną stronę Bliźniąt, podczas gdy Britney Brunetka symbolizuje ich szukające poklasku, towarzyskie oblicze. Bliźnięta, bitch!

Rak: Baby One More Time

Rak to sentymentalny, kochający znak, który często zbyt mocno się przywiązuje: do wspomnień, do nostalgii, do byłych… W przypadku zerwania bardzo możliwe, że wciąż wierzy (wciąż wierzy!). Mało co cieszy Raka bardziej, niż poczucie, że jest komuś potrzebny. Uwielbia dawać i troszczyć się o partnera, a jeśli chodzi o życie uczuciowe, to głęboko je przeżywa. Spośród wszystkich znaków to właśnie Rak najprawdopodobniej opisałby swój ból słowami: „My loneliness is killing me!”.

Lew: Circus

Naprawdę muszę to wyjaśniać? „All eyes on me in the center of the ring, just like a circus” (Wszystkie oczy na mnie pośrodku ringu, zupełnie jak w cyrku). Lwem rządzi słońce. Jest dosłownie w samym środku układu słonecznego i domaga się odpowiedniego traktowania, jeśli chodzi o szacunek i uwagę. Zwykle ma lekką skłonność do dramy, emocjonalnej lub kreatywnej, a Circus to prawdopodobnie najbardziej ekstrawagancki spośród teledysków Britney. Lew autorytet ma w naturze i potrafi narzucić swoją wolę, kiedy tylko zechce. Jako król zodiaku lubi, kiedy wszystko idzie po jego myśli, a nie lubi, kiedy mu się rozkazuje: „I’m like the ringleader. I call the shots”. (Ja tu jestem szefem. Ja tu wydaję rozkazy).

Panna: Lucky

Tyle się tu dzieje! Panny to skończeni perfekcjoniści, więc oczywiście alter ego panny byłby ktoś, kto ma nad wszystkim kontrolę. Lucky to fantastyczny teledysk: Britney jest w nim sławną, utalentowaną celebrytką, której nocami doskwiera samotność. Krytyczne spojrzenie Panny może ją czasem doprowadzić do pesymizmu, a przez przywiązanie do szczegółów widzi czasem wady tam, gdzie nikt inny ich nie dostrzega. „If there’s nothing missing in my life, then why do these tears come at night?” (Skoro niczego mi w życiu nie brak, dlaczego nocą przychodzą do mnie łzy?).

Waga: Oops I Did It Again

Rządzona przez Wenus, planetę miłości i romansu, Waga to mistrzyni flirtu. Ponieważ jednak jest też przyjacielskim, pogodnym znakiem powietrza, za jej flirtem coś się kryje tylko w 30% przypadków — albo i mniej. Waga to dyplomata i zwierzę towarzyskie, więc siłą rzeczy jest miła dla każdego, kogo spotka. W rezultacie nie może nic poradzić, że od czasu do czasu ktoś się w niej zakocha. Oj! Znowu to zrobiłam… Wagi mają też wyczucie piękna i estetyki, a ten czerwony kombinezon to jeden z najpamiętniejszych modowych momentów w karierze Britney.

Skorpion: Slumber Party

Księżyc w pełni. Spowita mgłą willa. Britney nonszalancko mija mężczyznę żonglującego nożami i wchodzi na imprezę w stylu filmu Oczy szeroko zamknięte, pełną na wpół przebranych, ociekających seksapilem ludzi, gęstą od powłóczystych spojrzeń. W powietrzu unoszą się bańki. Nie wiesz, co się dzieje, ale ci się to podoba? Cięcie — pojawia się Tinashe, gorąca jak lawa. Między nią a Britney dochodzi do bardzo erotycznej sceny, a ty już wiesz, że musisz obejrzeć do końca. Zastanawiasz się, dlaczego ta piosenka nie stała się hitem, choć ewidentnie na to zasługiwała. Teledysk aż kipi od skorpionowej energii. Na każdym kroku ponętne ciała w skąpej bieliźnie, niepokojące seksualne wibracje, intensywny kontakt wzrokowy z każdym z pięknych ludzi zatrudnionych na planie. Najbardziej zmysłowy i namiętny znak zodiaku to zdecydowanie Slumber Party.

Strzelec: Toxic

W tym teledysku Britney zarówno wyrywa, jak i truje kogoś w samolocie! Strzelec to znak najbliżej powiązany z podróżą, znany z przemierzania świata w poszukiwaniu nowych prawd i doznań. Żądny przygody i śmiały, spośród wszystkich znaków to właśnie Strzelec ma największe szanse na numerek w przestworzach, a zatem Toxic jest najbardziej o nim.

Koziorożec: Work Bitch

Od którego ze znaków masz największe szanse usłyszeć, że bez ciężkiej pracy niczego w życiu nie osiągniesz? Koziorożec, na 1000%. Koziorożec słynie z ambicji, etyki pracy i wysokiej dyscypliny. Posiada wrodzony talent do wspinaczki po społecznej drabinie i zarabiania pieniędzy. Szczyci się ciężką pracą i nie znosi leni, którzy myślą, że coś im się należy. Chcesz zaimponować Koziorożcowi? Lepiej weź się do pracy, suko!

Wodnik: My Prerogative

Wydawało ci się, że możesz mówić Wodnikowi, co ma robić? To źle ci się wydawało! Wodnik chodzi swoimi własnymi drogami. Wodnik to znak buntownika. Woli płynąć pod prąd i wysoko ceni sobie szczerość. W tym teledysku na samym początku Britney wjeżdża samochodem do basenu, jednocześnie wypowiadając z offu słowa, które przemawiają wprost do wodnikowej duszy: „Ludzie mogą odebrać ci wszystko, ale nigdy nie odbiorą ci twojej prawdy. Jednak pytanie brzmi: czy poradzisz sobie z moją prawdą?”. Brzmi zupełnie jak Wodnik, który próbuje ci wyjaśnić swoją najnowszą teorię spiskową.

Ryby: Sometimes

Teledysk dzieje się na plaży. Ryby to wodny znak. Piosenka? Rybna jak Wielki Piątek w klasztorze.

„Sometimes I run. Sometimes I hide. Sometimes I’m scared of you. But all I really want it to hold you tight, treat you right, be with you day and night. Baby, all I need is time”.

(Czasem uciekam. Czasem się chowam. Czasem się ciebie boję. Ale wszystko, czego naprawdę chcę, to mocno cię przytulić, dobrze cię traktować, być z tobą we dnie i w nocy. Kochanie, potrzebuję tylko czasu).

W tym wypadku nie powinno być żadnych wątpliwości. Mamy tu eskapizm, romans i niezdecydowanie — wszystko to w jednej zwrotce! Ryby słyną ze swojego ogromnego potencjału do uczuć i miłości, ale jako zmienny znak, trapi je również chwiejność. Zdarza im się też zamykać w swoim własnym prywatnym świecie, gdy czują się bezbronne lub emocjonalnie wyczerpane. Czasem uciekają. Czasem się chowają.

Artykuł pierwotnie ukazał się na Garage

