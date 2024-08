Twój znak zodiaku powie ci, którą postacią z „To właśnie miłość” jesteś

Baran: Colin (Kris Marshall)

https://youtube.com/watch?v=UIXHcOjJpxY

Baran to impulsywny znak zodiaku. Kierują nim kaprysy i bieżące emocje. Colin to koleś, który ucieka do Wisconsin, bo nie chce się z nim przespać żadna Brytyjka – typowy Baran. Ten znak słynie ze swojej pewności siebie, w związku z czym nasz bohater nie bierze pod uwagę, że problem może tkwić w nim samym. Zamiast tego w jego głowie pojawia się myśl: „To musi być kwestia kobiet! Amerykanki na pewno będą mnie chciały”. Natychmiast kupuje bilet lotniczy, a tam okazuje się, że miał rację. To właśnie jest energia ognistego znaku.

Byk: Sarah (Laura Linney) / Menedżer Joe (Gregor Fisher)

https://youtube.com/watch?v=o5MAgdQMj_A

Sarah: Byk to niezawodny znak, któremu zawsze możesz zaufać. Sarah nie zamierzała porzucić swojego brata. Byki mogą też być bardzo nieśmiałe w miłości, dlatego bohaterka nie zamierzała ujawnić swoich uczuć. Byk nie cierpi zmian – dlatego pod koniec filmu Sarah jest taka sama jak na początku. :/

Videos by VICE

Menedżer Joe: Dobra, muszę to powiedzieć: kto oprócz Byka znosiłby poczucie humoru Billy’ego Macka w imię lojalności? Lojalność + wspólne bogacenie się = marzenie Byka!

Bliźnięta: Natalie (Martine McCutcheon)

Znak, który najpierw będzie gadał jak najęty, a przy pierwszym spotkaniu z szefem niechcący rzuci mięsem? Bliźnięta. Natalie ma wszystkie cechy charakterystyczne dla Bliźniaków: potrafi palnąć, co jej ślina na język przyniesie, jest gadatliwa i zalotna, wyznaje miłość, pisząc krótką wiadomość na kartce. Wygadany kłębek nerwów, mistrzyni żartów na rozluźnienie atmosfery. Natalie i Premier są parą Bliźnięta + Waga i jeśli się nie zgadzasz, będziemy się bić.

Rak: Jamie (Colin Firth)

Colin, jesteś zbyt słodki dla tego świata. Dziewczyna Jamiego zdradza go w ciągu pierwszych dziesięciu minut filmu, a on podejmuje radykalną decyzję, by opuścić Londyn, odizolować się i napisać powieść. W porządku ty emocjonalna diwo, uciekaj!! Wróć, jak już coś stworzysz! O, co mówisz? Nie ma książki, ponieważ byłeś zbyt zajęty zakochiwaniem się w kimś, z kim nigdy nie rozmawiałeś? Miłość przewyższa komunikację? Rak potrafi wychwycić twoje emocje jednym spojrzeniem.

Lew: Daniel (Liam Neeson) / Joanna (Olivia Olson)

Daniel: Jak Lew radzi sobie ze stratą? Odpowiedź: angażuje się w twoje życie miłosne. Lwy są dobroduszne i ciepłe! Są romantycznymi, społecznymi stworzeniami! Chcą wiedzieć co dzieje się w twoim życiu uczuciowym! Daniel stara się pogodzić ze stratą swojej żony, ale zachowuje poczucie humoru i odwraca swoją uwagę, pomagając przyrodniemu synowi Samowi zdobyć dziewczynę jego marzeń. Lwy są też znane ze swoich wysokich standardów: Daniel nie zamierza spotykać się z byle kim – dlatego jego dziewczyną zostaje Claudia Schiffer.

Joanna: Ta dziewczyna w błyszczących dżinsach miażdży recital w szkole podstawowej na godzinę przed międzykontynentalnym lotem. Mali chłopcy uczą się gry na instrumentach, by zdobyć jej uwagę. Jest Lwem.

Panna: Karen (Emma Thompson)

Mamy spod znaku Panny zachowują rozkoszne poczucie humoru. Nauczą się, jak stworzyć głowę homara z papier-mâché na bożonarodzeniową sztukę swojego dzieciaka. Nie proszą o wiele. Panna to pomocny znak ziemi, a Karen, żona nikczemnego zdradzieckiego faceta, spędza w filmie cały swój czas na sprawianiu, by życie jej męża i dzieci było lepsze! Może uwielbienie dla Joni Mitchell nie jest tak spektakularne, jak założenie diabelskich rogów na biurowego śledzika, ale mogłeś mieć piękne życie pełne miłości i zaufania, Harry!

Waga: Premier Wielkiej Brytanii (Hugh Grant) / Juliet (Keira Knightley)

Tutaj mówimy o drugiej części mojej tezy. Wagi to dyplomaci, znani ze swojej bezstronności, taktu i uroku. Patrz: premier. Wagi uwielbiają też dobrze się bawić i są romantykami: będą tańczyć w gmachu państwowym i będą pukać do wszystkich drzwi w sąsiedztwie, by odnaleźć swoją drugą połówkę! Nikt nie jest w stanie tak dobrze wyjść z nietaktownej sytuacji. Waga wie, że jeśli zostaniesz złapana na całowaniu się w nieodpowiednim momencie, może po prostu się uśmiechnąć i ukłonić. Świat i tak cię kocha.

Powtarzam: Natalie i Premier są parą Bliźnięta + Waga i jeśli się nie zgadzasz, będziemy się bić.

Juliet: Nieświadoma Keira Knightley jest oczywiście Wagą. Wagami rządzi Wenus, w związku z czym są rozkoszne, uwielbiają flirtować oraz uśmiechać się do nieznajomych i rozkochują w sobie ludzi, gdziekolwiek się nie pojawią. Marzeniem Wagi jest nagranie ze ślubu, które nie dość, że wyraża czystą miłość do nich, to jeszcze zostało stworzone, by podkreślić ich urodę.

Skorpion: Karl (Rodrigo Santoro)

Tajemniczy. Seksowny. Uwodzicielski. Skryty. Na początku nie pokazywał swojego zainteresowania Sarą, a później był zbyt intensywny i napalony. Jest w stanie płynnie przejść na parkiecie od Justina Timberlake’a do Nory Jones. Rozumie, że życie jest pełne przerywników i komplikacji. Początkowo opisany przez Alana Rickmana jako „enigmatyczny”. Niesamowicie wygląda w golfie. Wie, jak podrywać.

Strzelec: Billy Mack (Bill Nighy)

Mówi wszystko, co myśli. Żartuje z rzeczy, z których prawdopodobnie nie powinien. Flirtuje lub pieprzy się z każdą osobą przeprowadzającą z nim wywiad. Nie obawia się występów nago. Moi drodzy, oto Strzelec! Billy Mack podzieli się z wami też szczerą i uczciwą uwagą: „Tu chodzi wyłącznie o forsę. Piosenka jest do dupy. Jestem starym heroinistą, który spędza swój czas wyłącznie w towarzystwie menedżera”. Kto po tych słowach mógłby czuć do niego niechęć? Nikt! Ponieważ Strzelcom wszystko uchodzi na sucho!

Koziorożec: Dostawczyni cateringu Nancy (Julia Davis)

Nie toleruje żartów Colina na temat krewetek. To ona dostarczała catering na tę imprezę. Proszę wyjść.

Wodnik: Mark (Andrew Lincoln)

Powściągliwy, niegrzeczny skurczybyk Mark to 5000% Wodnika. Pogodny i zabawny, zwłaszcza w towarzystwie swojego najlepszego przyjaciela Petera! Planuje głupkowaty, ale przeuroczy psikus na ślub swojego kumpla, by rozbawić go siłą muzyki. Z drugiej strony przy swojej ukochanej Julii jest przygaszony. Czuje się niezręcznie. Chce uciec. Wodniki to znak powietrzny, który może mieć problemy z okazywaniem uczuć i może je ukrywać z całych sił, zaciskając je w klatce piersiowej. Ale pomimo dystansu, dla niego jesteś doskonała.

Ryby: Sam / Aurelia / Judy

Sam (Thomas Brodie-Sangster): Beznadziejny romantyk. Ryby to zdecydowanie znak, który mógłby zadać pytanie: „Cóż jest gorszego od cierpienia z miłości?” jeszcze w podstawówce. Nauczyłby się dla ciebie grać na perkusji. Biegnie, by odnaleźć cię na lotnisku. Chce, by miłość wypruła mu flaki.

Aurelia (Lucia Moniz): Aurelia, nasze Portugalskie spełnienie marzeń. Bariera językowa nigdy nie powstrzyma miłości. Ryby są tym znakiem, który sprawi, że nie zrobisz tego, co miałeś zaplanowane – ale i tak zostanie to im wybaczone, bo są tak rozkoszne.

Judy (Joanna Page): Okej, czy możemy poświęcić chwilę na zachwyt nad Judy? Mówi: „All I want for Christmas is you” i nie jest to kiczowata dram à la Mariah Carey, tylko najsłodsza rzecz na świecie! To jest poziom szczerości w rozmowie, który potrafią osiągnąć wyłącznie Ryby – i za to jesteśmy ci wdzięczni, Judy.

Zasadnicze pytanie: Kto jest Złym Harrym???

Postać Alana Rickmana jest całkowicie beznadziejna. Zdradza Emmę Thompson i niszczy Święta. Nie umiem go dopasować. Czy jest Lwem, któremu nadmiar uwagi zawrócił w głowie? Czy jest Wagą, która dała się porwać biurowemu flirtowi? Na pewno nie jest Skorpionem, bo Skorpionowi uszłoby to na sucho. Zdradliwe Bliźnięta, które prowadzą podwójne życie? Nie mógł być Koziorożcem, bo Koziorożce mają w nosie życie miłosne swoich współpracowników. A może Panna? Panny dają się porwać w miejscu pracy! Naprawdę nie wiem.

By być z nami na bieżąco: polub nas, obserwuj i koniecznie zaznacz w ustawieniach „Obserwuj najpierw”. Jesteśmy też na Twitterze i Instagramie.

Artykuł pierwotnie ukazał się na Garage

Więcej na VICE: