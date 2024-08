Twórca bloga PostSecret pokazuje najmroczniejsze tajemnice, jakie wysłali mu ludzie

Artykuł pierwotnie ukazał się na VICE US

Frank Warren zbiera cudze sekrety od ponad 14 lat.

Videos by VICE

Warren założył swój blog PostSecret w styczniu 2004 roku, po tym, jak będąc w Paryżu, miał świadomy sen o pocztówkach, które kupił. Na jednej z nich znalazł wiadomość „nierozpoznane dowody z zapomnianych podróży nieświadomie odkryte na nowo”.

Podczas gdy wielu z nas uznałoby to za przejaw zarażenia się paryską pretensjonalnością, Warren postanowił zrozumieć, co dokładnie oznaczał ten sen. Kiedy wrócił do rodzinnego Germantown w stanie Maryland, zaczął rozdawać nieznajomym tysiące pocztówek, prosząc ich o anonimowe napisanie swojego sekretu i wysłanie kartki na jego adres domowy. To mogła być każda tajemnica, o ile była prawdą i wcześniej nie została nikomu wyjawiona. Wkrótce wystartował jego blog. Do dzisiaj Warren otrzymał ponad milion sekretów z całego świata, których wybór co tydzień publikuje na swojej stronie.

Jak powiedział sam Warren, ten projekt pozwolił mu pogodzić się z własnym sekretami.

„Najgłębiej we mnie utkwiła historia z dzieciństwa, kiedy to koledzy przygwoździli mnie do ziemi, siłą otworzyli powieki i splunęli w oczy” – powiedział. „To było okropne nękanie, o którym nie myślałem przez wiele lat; wyparłem to. Jednak w obliczu tak wielu emocjonalnych cudzych sekretów, moja przeszłość do mnie wróciła”.

Nie mamy przed tobą tajemnic. Polub fanpage VICE Polska i bądź z nami na bieżąco

Warren w ostatnich latach zrezygnował ze swojej „nudnej” pracy jako specjalista ds. kontroli i przepływu dokumentów, aby móc spokojnie czytać i udostępniać sekrety innych ludzi. W międzyczasie opublikował również kilka książek, a jego pocztówki zostały wystawione w Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie.

Większość pocztówek w jakiś sposób nawiązuje do miłości; ludzie próbują znaleźć osobę, z którą będą mogli dzielić się swoimi sekretami, wyjaśnił Warren. Jednak niewielki procent z nich jest mroczny, przerażający lub po prostu nieprzyzwoity.

Pewna kobieta napisała, że jej mąż nie chce już uprawiać z nią seksu, „więc masturbowała się ogórkiem i podawała mu go w sałatce na kolację”. Inna mówi, że obecnie wyłącznie udaje orgazmy, „ponieważ kiedy raz go miała, wyszło z niej trochę kupy”.

Poprosiliśmy Warrena o podzielenie się niektórymi z najbardziej kontrowersyjnych sekretów, jakie otrzymał:

Więcej na VICE: