Ty Dolla $ign powraca z nowym numerem “Long Time”, gościnnie Quavo

W najnowszym utworze Ty Dolla $ign rapuje “I deserve to ball like Kobe for a very very long long time”. Trudno nie zgodzić się z tymi wersami. Raper wydał świetny album “Free T.C.” w zeszłym roku, który jakimś cudem nie zdobył popularności na jaką zasługuje. My doceniliśmy tę płytę, ale i wy dostaliście właśnie drugą szansę, by pokochać ten krążek. Ty$ zdecydował się na reedycję debiutu.

Oprócz znanych nam już kawałków, pojawią się cztery nowe kompozycje. Jedną z nich jest “Long Time”, w którym gościnnie udzielił się Quavo. Za produkcję piosenki, którą możecie sprawdzić poniżej wraz ze spisem utworów, odpowiada Metro Boomin. “Free T.C.” pojawi się w sklepach 25 marca. Nie zawiedźcie nas tym razem – Ty$ zasługuje na więcej rozgłosu!

Przypomnijmy, że raper pojawi się w warszawskim klubie Proxima już 20 kwietnia.

01 “LA” (Feat. Kendrick Lamar, Brandy & James Fauntleroy)

02 “Saved” (Feat. E-40)

03 “Straight Up” (Feat. Jagged Edge)

04 “Solid” (Feat. Babyface)

05 “Horses In The Stable”

06 “Know Ya” (Feat. Trey Songz)

07 “Credit” (Feat. Sevyn Streeter)

08 “Miracle/Wherever” (Feat. Big TC & D-Loc)

09 “Guard Down” (Feat. Kanye West & Diddy

10 “Sitting Pretty” (Feat. Wiz Khalifa)

11 “When I See Ya” (Feat. Fetty Wap)

12 “Blasé” (Feat. Future & Rae Sremmurd)

13 “Only Right” (Feat. YG, Joe Moses & TeeCee4800)

14 “Bring It Out Of Me”

15 “Actress (Feat. R. Kelly)

16 “Finale” (Feat. SA-RA™ & PJ)

17 “Like A Drug”

18 “Wavy” (Geat. Joe Moses)

19 “Long Time” (feat. Quavo)

20 “Westside”