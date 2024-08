UFO porno: dlaczego ludzie chcą uprawiać seks z kosmitami

„Jeśli coś istnieje, istnieje też porno z tym związane” — tak głosi 34. Reguła internetu. Nasza nieustraszona dziennikarka Samantha Cole z uczuciem zgłębia bardzo specyficzne fetysze, które można znaleźć w sieci.

Linki i filmy zamieszczone poniżej niektórzy mogą uznać za nieodpowiednie dla czytelników poniżej 18. roku życia.

Na Pornhubie można obejrzeć dwuipółminutowy fragment Obcego z Sigourney Weaver , który z pewnością sprawił przyjemność wielu ludziom. Okazuje się jednak, że to tylko wierzchołek góry lodowej hardkorowego kosmicznego seksu.

Alien porn jest bardzo różnorodne. Czasami oparte jest na mackach. Innym razem chodzi o fantazje o uprowadzeniu. Oczywiście eksperymenty i pobieranie próbek wpasowują się do tej kategorii i jest tego mnóstwo. Mity na temat kosmicznych porwań, często związanych z gwałtem, mają długą i bogatą historię: wątek pobierania próbek analnych podczas pozaziemskich spotkań powstał w wyniku pierwszego szeroko nagłośnionego raportu o uprowadzeniu z 1961 roku. Para z New Hampshire, Barney i Betty Hill, twierdziła, że została porwana przez statek kosmiczny. Pod wpływem hipnozy Barney wyznał, że przypomina sobie porywaczy wkładających mu cylinder do odbytu oraz pobierających próbkę jego nasienia.

Seks z kosmitami jest potężnym gatunkiem erotyki, podlegającym pod „exofilię” (pragnienie posiadania intymnych związków z pozaludzkimi formami życia). Poprosiłem autora i teoretyka erotyki znanego jako Supervert o jego spostrzeżenia dotyczące UFO porno. Supervert napisał kilka książek o exofilii – twierdzi, że słowo to wymyślił w latach 90. na potrzeby książki Extraterrestrial Sex Fetish (Fetysz seksu pozaziemskiego).

Publikacja Extraterrestrial Sex Fetish zapoczątkowała konwersację wśród czytelników o ich najskrytszych pragnieniach bliskich kontaktów najwyższego stopnia.. „Po ukazaniu się książki idea zaczęła żyć własnym życiem” – powiedział mi Supervert w e-mailu. „Ludzie fantazjujący o kosmitach kontaktowali się, wysyłali maile. Termin »exofilia« wszedł do słownika patologii seksualnych. Najwyraźniej moja publikacja wydobyła coś, o czym nie wiedzieliśmy”.

W pornografii kosmici służą jako wygodna zmienna: czynnik X, do którego należy się zwrócić, kiedy inne formy życia na Ziemi zostały zbadane i nie przynoszą przyjemności. „Exofilia jest odpowiedzią na pragnienie czegoś nowego” – twierdzi Supervert.

Na stronach z pornografią znajdziemy różne rodzaje exofilii, ponieważ odnosi się ona do kosmitów – niektóre filmy są stosunkowo przeciętne, z udziałem człowieka i obcego uprawiających dobrowolny seks. Inne skłaniają się w stronę agresji i porwań. Są też te z mackami, zapłodnieniem przez kosmitę, składaniem jaj, a nawet z twarzołapami (ale o tym za chwilę).

Entuzjaści gatunku tworzą całe mnóstwo porno – tradycyjnie animowanego lub przy użyciu komputerowych efektów specjalnych – jednak większość jest dość wątpliwej jakości. Fascynacja kosmitami inspiruje wielu ilustratorów oraz twórców komiksów i graficznych powieści (np. kolekcja Phila Foglio XXXenophile), a także autorów erotycznych (osobiście polecam kolekcję klasycznie zatytułowaną po prostu Alien Sex).

Wiele bardziej mainstreamowych filmów również porusza tematykę pozaziemskiego seksu, ale tak naprawdę nie pokazuje stosunku pomiędzy kosmitą a człowiekiem. Najbardziej klasycznymi przykładami tego zabiegu są Barbarella, w której Jane Fonda używa swoich wdzięków, by wydostać się z kosmicznych tarapatów oraz Moja macocha jest kosmitką z Kim Basinger w roli pozaziemskiego tajnego agenta na Ziemi.

Kolejną potężną kategorią fetyszy są macki, które często pojawiają się też w UFO porno. Wielokrotnie trudno jednak wyłapać, czy mówimy o kosmitach z mackami, czy istotach morskich (chociaż istnieją zabawne teorie o ośmiornicach przybywających z innych planet).

Najbardziej podstawową formą Alien porn jest stosunek obcego z obcym. Prawdopodobnie najbardziej minimalistycznym przykładem, jaki mogłam znaleźć, jest występ Kristal Summers u boku nieznanego aktora w najtańszej plastikowej masce kosmity. Summer zostaje związana i zniszczona(?!?) przez najbardziej stereotypowe stworzenie, jakie można sobie wyobrazić.

Nie zawsze do uzyskania intergalaktycznej rozrywki niezbędna jest druga osoba w pokoju. Alien Sex Bath fetyszowej (?!?!) modelki Reiinapop to połyskliwy, kosmiczny klip solowy pozwalający wyobrazić sobie, jak może wyglądać podglądanie międzygwiezdnej laski podczas kąpieli.

Nie można zapomnieć o fanach pokładełek. Z naukowego punktu widzenia pokładełko (znane też jako ovipositor) to rurkowaty narząd u samic owadów lub ryb, służący do składania jaj. W kontekście fetyszu jest to użycie tuby o fallicznym kształcie, która służy do wkładania rozpuszczalnych żelatynowych jaj we własne ciało. Na końcu znajduje się otwór w kształcie lejka, przez który wpycha się pojedynczo jaja do tuby, przepychając je później do końca. Maren Hill w roli „dobrowolnego nosiciela” demonstruje to urządzenie w filmie o uprowadzeniu i zapłodnieniu.

„Wiele osób wyobraża sobie obce stworzenie, które chce złożyć w nich jaja” – powiedział w wywiadzie dla VICE LoneWolf, założyciel Primal Hardwere i właściciel patentu oficjalnego Ovipositora. „Dla tych, którzy nie fantazjują o byciu dobrowolnym (bądź przymusowym) żywicielem kosmicznego organizmu, to może być nieco odstręczające. Seksualna przyjemność wynikająca z czegoś tak odległego od ludzkości rozmywa granice naszego człowieczeństwa – u pewnych osób sama rozmowa na ten temat sprawia, że mają mokro w majtkach”.

Podobnie jak macki i zapłodnienie przez obcych, twarzołapy tworzą własną, rozległą kategorię porno. Początki tego fetyszu – gdzie obca istota chwyta (zazwyczaj) kobiecą głowę i atakuje jej twarz – są dla mnie niejasne. Zakładam, że ludzie naoglądali się Obcego i pomyśleli, że atak twarzołapa może być podniecający.

Inną ojczyzną UFO porno jest Youtube. Specjalnie dla miłośników związków pomiędzy kosmitami a ludźmi, na tej platformie znajdziemy film FilthyFranka „E.T. 2”. Opowiada on o powrocie gotowego na rozrywkę ET na Ziemię. Podobnie jak w przypadku Lego porno, czasami trudno odróżnić poważne dzieła fetyszowe (?) od satyry i parodii, ale film Franka prawdopodobnie można podciągnąć pod to drugie. Z drugiej strony sama scena seksu ma ponad milion wyświetleń, więc kto to może wiedzieć.

Wszystkie te fetysze wiążą się z nieodłącznym elementem pożądania samego w sobie: tęsknotą za nieosiągalnym.

„Co może być bardziej nieosiągalne niż kosmici? Pożądanie ich jest przyjęciem dziwnej postawy” – powiedział Supervert. „Zamiast lokować pożądanie w konkretnej osobie, która mogłaby spowodować frustrację i ból, exofil przerzuca swoje żądze na istotę, o której wie, że nie istnieje. Przyjmuje do wiadomości, że jego pragnienie jest w gruncie rzeczy jałowe, ale obdarza je twarzą lub dwunastoma ramionami, jak hinduskie bóstwo. Jeśli brzmi to jak marzenie, w połączeniu ze sprzecznymi poziomami świadomości i fantastycznymi zniekształceniami formy, to wiemy dokładnie, co powiedziałby o tym Freud. Spełnienie życzenia”.

Artykuł pierwotnie ukazał się na Motherboard

