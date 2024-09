Posłuchaj pierwszej audycji VICE w Beats1 z udziałem Noisey Atlanta

Apple Music wystartowało na początku tego tygodnia. Jeśli o tym jeszcze nie słyszeliście, to pora zacząć skuteczniej komunikować się ze światem. Żeby dowiedzieć się, jak nowa usługa giganta z Cupertino ma się do innych serwisów streamingowych, wystarczyło zobaczyć jak wielką burzę wywołała wśród nastolatków – bo wiecie – podobno nastolatki lepiej czują Internet i nowinki technologiczne. Ale starczy tego, bo najlepsze, co tylko mogło nam zaoferować Apple Music to Beats1 – nadająca przez całą dobę stacja radiowa z całym mnóstwem zajebistych didżejów z różnych zakątków świata – a my, co ogłaszamy z przyjemnością, do nich dołączamy.

W niedzielę, 5 lipca o 20 czasu polskiego (1 PM EST) VICE odpali cotygodniowe radiowe show. Pierwsza audycja skupi się na Noisey i kilku najlepszych projektach, jakie do tej pory udało nam się zrealizować oraz naszym 10-epizodowym dokumentalnym cyklu Noisey Atlanta. Producenci serii opowiedzą, co nakłoniło ich do zajęcia się akurat tą tematyką i co chcieli dzięki temu osiągnąć. Nie zawiedźcie i bądźcie z nami właśnie tu.