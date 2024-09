Vince Staples premierowo z krótkim filmem “Prima Donna”

Nowa epka Vince Staples z siedmioma nowymi numerami zatytułowana “Prima Donna” może być jego najlepszym nagraniem jak do tej pory, ale ten opis to za mało, by w pełni określić jej wielowymiarowość. Musimy pozostawić miejsce na interpretacje i Vince byłby pierwszym, który się z tym zgodzi. “To jest to co czyni sztukę sztuką” – powiedział w ostatnim wywiadzie dla naszego portalu. Z pewnością jednak możemy napisać, że “Prima Donna” to świetna kontynuacja zeszłorocznego “Summertime ’06”, która zabiera nas nawet w głębsze rejony. Można to określić jednym słowem: mindfuck.

Taka oprawa muzyczna nie mogła zostać przypieczętowana zwykłym teledyskiem, gdzie Vince jeździ swoją bryką po mieście czy imprezuje nad basenem. I tak oto mamy – krótki film “Prima Donna” wyreżyserowany przez Nabila. Vince opuszcza plan zdjęciowy i wsiada do starej taksówki, a to już znak, że zaczną dziać się dziwne rzeczy. Raper znajduje się także w hotelu o nazwie “Prima Donna” i wtedy dopiero rzeczywistość zaczyna wymykać się spod kontroli.

Vince prawdopodobnie wściekłby się na nas, gdybyśmy spróbowali wytłumaczyć co znaczą te wszystkie odniesienia do celebrytów, przemysłu muzycznego, rasy i innych takich. Nawet się tego nie podejmujemy. W każdym razie, sprawdźcie już teraz wideo do “Prima Donna”.