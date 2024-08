W najnowszym kawałku “Mortal Kombat” BOSCO sama ustala zasady

Tworząca w najróżniejszych mediach BOSCO od zawsze fascynuje się grami – także tymi elektronicznymi. Dorastając w Savannah grywała na konsoli Segi, podarowanej jej przez matkę, często tez odwiedzała salony gier, gdzie zakochała się w otoczonej kultem bijatyce “Mortal Kombat”. Dziś Brittany Bosco – bo tak nazywa się piosenkarka, która studiowała przez lata projektowanie mody w College of Art and Design w Savannah tylko po to, by rzucić to na ostatnim roku i przenieść się do Atlanty, gdzie zajęła się muzyką – wypuszcza w świat kawałek zainspirowany ta grą (do odsłuchania poniżej).

“Zakochałam się w grafice z tej gry” – wyjaśnia nam w rozmowie telefonicznej dwudziestoośmioletnia artystka. “Chciałam napisać utwór, który opierałby się na stylu walki z tej gry, bo to było przecież prawie jak szachy. “Znam cię, ty znasz mnie, znam zawodników i wiem, jak się w to gra”. Chwilę później dodaje z przekąsem: “To, że jestem dziewczyną wcale nie oznacza, że nie znałam podstawowych czitów”.

Wspierając się zgrabną linią basu, która spokojnie mogłaby znaleźć się w dowolnym bondowskim filmie, BOSCO śpiewa ze słodyczą przywodzącą na myśl Syd, wokalistkę The Internet: “I know your kind, Miles awal / Slide to you, Mortal Kombat / Play nice, tip-toe, tread light”. A na koniec wrzuca prawdziwe KO: “It’s goin’ down, rock-a-baby”.

Ale słodycz to nie jedyna broń w arsenale BOSCO. Na swoim ostatnimi mini albumie “b”, wydanym pod koniec lata przez Fool’s Gold, prezentuje osiem zróżnicowanych gatunkowo i brzmieniowo numerów. Energetyczne “Adrenaline” przywołuje grunge z lat 90 (“Nigdy nie wyrosłam z tej epoki”, stwierdza wokalistka); eleganckie “Castles” z pochodzącym z Atlanty duetem St. Beauty to hołd dla TLC. A jeśli cofniemy się jeszcze głębiej, do wydanego w 2016 roku mikstejpa “Girls in the Yard, stworzonego przy współpracy z pochodzącym z Atlanty DJ-em i producentem Speakerfoxxem, to znajdziemy na nim trzy radosne, inspirowane trapem kawałki i wokal, który może kojarzyć się z M.I.A.

Nieustająca ochota na eksperymenty z brzmieniem, to jak twierdzi sama BOSCO, wynik coraz większego pogodzenia się z samą sobą. “Coraz bardziej świadomie staram się o siebie dbać i kochać to, kim jestem. Cały pokój mam oblepiony hasłami motywacyjnymi, które dla siebie wymyślam: Jesteś śliczna, nie ma dla ciebie rzeczy nie do osiągnięcia. Spisywanie sobie celów sprawia, że lepiej sobie uświadamiam, na czym mi zależy i w czym chcę być najlepsza. Naprawdę coraz lepiej siebie rozumiem, mam coraz większe zaufanie do tego, co robię, kim jestem. Pogodziłam się z tym, że jestem trochę inna, ale mam wrażenie, że wielu ludzi, wielu twórców nie potrafi sobie z tym poradzić, powiedzieć “Przykro mi jeśli nie pasuję, ale taki właśnie jestem”. A to właśnie umiejętność wykorzystania tej odmienności odróżnia nas od wszystkich pozostałych ludzi”.

Poniżej możecie posłuchać “Mortal Kombat”, najnowszej produkcji firmowanej przez singlową serię Adult Swim. Album “b” do kupienia na stronach Fool’s Gold Records.