David Bowie zaprezentował przerażające wideo do singla “Lazarus”. Reżyserem Bo Johan Renck, znany z “Breaking Bad”!

Nowy album Davida Bowie “Blackstar” już jutro trafi do sklepów. By jeszcze mocniej podbić temperaturę związaną z tym wydarzeniem, muzyk wypuścił właśnie nowy teledysk. Wygląda na to, że inspiracją do “Lazarusa” było to, co David Lynch zrobił przy okazji “Twin Peaks” i możemy napisać krótko – to robi wrażenie, jesteśmy przerażeni!

Co najważniejsze, wszystko tutaj trzyma się estetyki, do jakiej David nas przyzwyczaił w trakcie całej swojej kariery. Jest to obraz pełen nawiązań, odniesień, przeróżnych inspiracji, ale jest on czymś cholernie pasującym do nazwiska Bowie. Zaskakuje, przeraża, pozostawia nam wiele pytań. No bo czemu David ma na oczach guziki?! O CO TU DO JASNEJ CHOLERY CHODZI I CO ZNAJDUJE SIĘ POD ŁÓŻKIEM?!

Reżyserem obrazu jest Bo Johan Renck, który zapisał na koncie trzy odcinki “Breaking Bad”, jeden “The Walking Dead”, a przede wszystkim wspólnie z Davidem zrobił wspaniałe wideo do “Blackstar”, poprzedniego singla mistrza.

Dobra, dość gadania. Czas to zobaczyć!