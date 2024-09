Wkurzona Tyra Banks w nowym klipie Drake’a do “Child’s Play”

kadr z klipu

Szczerze, czego Drake nie jest w stanie zrobić? Z gwiazdy telewizji stał się raperem i zrobił to tak dobrze jak Will Smith będąc w odwrotnej sytuacji, połączył siły z Futurem nie tylko po to, by nagrać zajebisty album, ale także ruszył z nim w trasę światową i jakimś cudem zdołał przekonać samą Rihannę, że jest dla niej wystarczająco dobry. Serio, dwa ostatnie lata były dla niego niesamowite.

Videos by VICE

Podczas gdy wszyscy byli na Made in America albo koncercie z trasy Summer Sixteen (albo desperacko pragnęli się tam znaleźć), Drake wypuścił wideo do piosenki “Child’s Play”, w której usłyszycie prawdopodobnie najlepszy tekst XXI wieku (“Why you gotta fight with me at Cheesecake/ You know I love to go there”). Poza tym, numer zyskał na jakości dzięki Tyrze Banks, która zagrała w klipie. To wideo to istne 12 minut niekończących się dramatów, włączając w to najlepsze sceny z modelką od czasów, kiedy zagrała w Life Size.

Ale co was to obchodzi, jesteście tu tylko po to, by sprawdzić wideo poniżej.