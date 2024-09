Mercury Rev z nieco halucynogennym klipem do “Coming up for Air”

Jeżeli kiedyś szukaliście kwintesencji grudniowego brzmienia, to ten kawałek brzmi zupełnie jak święta Bożego Narodzenia: ciepło i przyjemnie, z nutką cynamonu w tle. Utwór “Coming up for Air” pochodzącego z Buffalo w stanie Nowy Jork zespołu Mercury Rev stwarza duże pole do popisu Jonathanowi Donahue. W istocie wokalista porywa nas w przepełnioną optymizmem podróż, w czasie której podaje nam swoje serce na dłoni i pozwala urodzić się nam na nowo. Jest też wers “Dolphin/Just another dolphin/Like all the other dolphins”, do którego zwyczajnie nie da się nie uśmiechnąć, wyobrażając sobie frontmana przyjmującego kształt zwierzęcia. Wideo do kawałka zaczerpniętego z dziewiątej płyty zespołu “The Light In You” to tęczowa wyprawa, jak w kalejdoskopie. Warto zaznaczyć, że to tylko niewielka część projektu, jaki niedługo planuje opublikować reżyser materiału, Jonathan Caouette.

“Wideo częściowo zostało zainspirowane moją miłością do filmu z późnych lat 70 zatytułowanego “The Bermuda Depths”, a w części zasięgnęło do egzystencjalnego requiem Sigmunda Freuda “On Transistence”. Wydaje mi się, że efekt końcowy jest całkiem udany – niejednoznaczny i trochę halucynogenny”

Sprawdźcie sami.