Mick Jenkins i BADBADNOTGOOD’s zaprezentowali świeży klip do “Drowning”

Zaledwie tydzień po udostępnieniu pierwszego kawałka ze swojego nadchodzącego projektu “The Healing Component”, Mick Jenkins wrzucił efekt swojej współpracy z BADBADNOTGOOD, utwór zatytułowany “Drowning”. Numer przenosi soulowy styl Jenkinsa w nowe miejsce. Przez pierwsze trzy minuty słyszymy więcej dźwięków zaintonowanych falsetem wymieszanych z basowym śpiewem niż jego flow. Jenkins osiąga szczyt swojej skali, kiedy na tle leniwego, mrocznego gitarowego riffu, powtarza ostatnie słowa Erica Garnera “Nie mogę oddychać”.



Jednak ten motyw w końcu znika. W zasadzie dwukrotnie. Po raz pierwszy słychać to, kiedy Mick zaczyna płynąć z rytmem: “Talking revolution when the waves coming / They turn feline / I been turnin’ tricks / In the coldest part of the deepest water like a sealion / You could see why”. Chwilę później bębny przyspieszają a Jenkins wciąga nas w wir swojego pokręconego flow. W utworze pojawia się chaos, którego potrzebował temat tego kawałka.

Posłuchajcie kawałka poniżej i obejrzyjcie naprawdę mocny klip, który wyreżyserował Nathan Smith. Premiera “The Healing Component” już dwudziestego trzecia września.