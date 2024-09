Zobacz Migos rzucających wersami z dziecięcej książeczki na bicie z “Bad and Boujee”

Migos są na najlepszym kursie, by zostać cichymi bohaterami 2017, a co najciekawsze ich lot najprawdopodobniej nabierze rozpędu już w najbliższy piątek (27 stycznia), kiedy to zostanie wydany nowy krążek chłopaków “C U L T U R E “. W międzyczasie pojawił się nowy dowód ich rycerskiego statusu. Możecie szukać go w poniższym materiale, gdzieś w okolicach 13:37.



Tak, to Quevo, Takeoff i Offset rzucający wersami z ukochanej książeczki “Llama Llama Red Pyjama”. Na dodatek całość brzmi tak, jakby była najlepszą rzeczą jaką usłyszysz w tym roku. Nagranie jest również dowodem na to, że potrafią wszystko zmienić w sztukę; to także specyficzne świadectwo lekkości z jaką ich flow podróżuje od jednego do drugiego, pokazując, że są jednym z najlepszych składów dekady, przybyłych by zbawić nas i całą kulturę.

Czy to aby nie najwyższa pora, by spytać siebie nie o to, co Migos mogliby dla ciebie zrobić, lecz o to, co ty mógłbyś zrobić dla nich?