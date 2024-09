Sprawdzamy czy to prawda, że The Game spał z trzema siostrami Kardashian

W nowej piosence “Sauce” The Game twierdzi, że miał seksualne relacje z ojcem, synem i duchem świętym Armenii: siostrami Kardashian. “I used to fuck bitches that Usher Raymond passed off / Then I fucked three Kardashians, hold that thought”.

No jasne, za żadne skarby w to nie uwierzyłam.

Przepraszam The Game, ale to jest po prostu niemożliwe. Zakładam, że użyłeś czegoś co nazywamy w przemyśle “licencją artystyczną”. Ale chwila.

Czekajcie. Może faktycznie tak było. Nad moją głową zapaliła się lampka. Nagle flashback przed oczami. Dokładnie to zdjęcie. W sumie to także. Te fotografie palą się w moim mózgu: jasne, odważne i duże. Coś naprawdę ogromnego.

Nagle, myśl o tym, że The Game pieprzył się ze wszystkim trzema Kardashiankami nie wydawała się tak daleka od prawdy, ponieważ posiada on coś, czego nie posiada nikt inny na świecie: jest jedynym właścicielem i posiadaczem największego penisa na świecie.

Ktoś mógłby powiedzieć “Najwyższy kutas”.

Więc jeśli ktokolwiek na tym świecie miał szansę, by przespać się ze wszystkimi siostrami Kardashian – zwanymi inaczej świętą trójcą – byłby to właśnie on. Chcę wierzyć, że “Sauce” nie jest kolejnym nagraniem, gdzie typ gada głupoty o tym jaki jest legendarny w te klocki. Zbadajmy dowody, zaczynając od Koko.

Czy The Game spał z Khloé Kardashian? Prawdopodobnie nie, ponieważ są przyjaciółmi: prawdziwymi przyjaciółmi, którzy oferują sobie wzajemną miłość i wsparcie. Wiem, to wydaje się niemożliwe, ale tak naprawdę jest.

Po wyprowadzce w 2001 roku, która miała rozzłościć rodziców, Khloé mieszkała z raperem i kilkoma innymi dziwakami we wspólnym domu w Los Angeles, kiedy miała zaledwie 17 lat, a on wciąż nagrywał swój pierwszy mikstejp. Od zerowej sławy do bycia tak popularnym, że co chwila ktoś atakuje cię w sieci. Taką wspólną drogę przebyli.

Następne pytanie: Czy The Game spał z Kourtney Kardashian? Mamy na to bardzo mało dowodów. Nie mogę nawet znaleźć wspólnego zdjęcia. Plus, Kourtney spotyka się ze Scott Disickiem od 2006 roku, a to bardzo wierna kobieta, która jest zbyt zajęta obsesją na punkcie utrzymania diety, by wdać się w jakikolwiek romans.

Jeśli Game przespał się z Kourtney, ale tylko hipotetycznie, musiało zdarzyć się to koło 2005 roku, kiedy przebywali w tych samych kręgach Hollywood. Wtedy “The Documentary” zdobywało platynę, a Kourtney zadebiutowała w telewizyjnym reality show “Filthy Rich: Cattle Drive”, na długo przed tym zanim pojawił się inny program o bogatych dzieciakach, “The Simple Life”.

To jednak mało prawdopodobne. Cholera, The Game, dlaczego kłamałeś? Dlaczego? “Sauce” to KŁAMSTWO.

Kim to moja ostatnia nadzieja na to, że The Game mówił szczerze. Spałeś czy nie spałeś z kobietą o imieniu Kim Kardashian-West, wcześniej tylko Kardashian?

Mój Boże. Spał z nią. Jasna cholera, zrobił to. Tak mogło być, ponieważ naprawdę się spotykali. W wywiadzie dla BBC Radio1Extra The Game wyznał “Chodziłem na randki z Kim przez chwilę. Krótką chwilę”. Jeśli “chodzenie na randki” oznacza to co nam się wydaje, jest jasne, że The Game wcale nie jest kłamcą.

Posłuchajcie “Sauce” poniżej: