Niech cię szlag Chance! Teraz USA na pewno zgarnie wszystkie złote medale

Chance the Rapper robił już wiele rzeczy, jednak wciąż nie został okrzyknięty bohaterem narodowym. Teraz dzięki reklamie Nike (tak, tak wiem, że reklamy z gruntu są złe), tysiące ludzi mogą uznać Chance’a za swojego chorążego, który z dumą poniesie gwieździsty sztandar w drodze po zwycięstwo. W najnowszym materiale promocyjnym firmy, zatytułowanym “United Together”, raper nawija o Stanach i jedności, odnosząc się w swoich wywodach do hymnu i konstytucji. Rzuca linijki takie jak: “We want a W we tired of picking different sides / I got your jersey just a different size”, które świetnie działają zarówno jako motywacja dla sportowców, jak i dobitne hasło wyborcze Barracka Obamy. Pragnę spytać: czy ktokolwiek jeszcze wątpi w to, że Chance the Rapper jest bohaterem narodowym USA?

W reklamie widzimy serię ujęć złożoną z reprezentantów Stanów Zjednoczonych w koszykówce, gwieździstych flag rozświetlających elewacje budynków, no i oczywiście Chance’a we własnej osobie, noszącego na głowie snapback pochodzący z jego własnej kolekcji (co swoją drogą jest ładnym ustępstwem ze strony Nike, a także małym przypomnieniem, że czapka “z trójką” wygląda o wiele lepiej niż twój bucket-hat Nike Dri-Fit). Obraz jest na topie w związku z odbywającymi się w Rio de Janeiro Igrzyskami Olimpijskimi, a wiadomo, że obowiązkiem narodowym Amerykanów jest zdobycie złotego medalu w koszykówce.

Zresztą ta piosenka to niepodlegający żadnej dyskusji dowód, że faktycznie tak się stanie. Sprawdźcie numer poniżej: