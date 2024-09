Co słychać w londyńskich Uberach?

Wsiadasz do taksówki, chłodny powiew muska delikatnie twoją twarz, bezpłatna woda już na ciebie czeka, a kierowca wychyla się i pyta: “Cześć przyjacielu! Chciałbyś usłyszeć coś ze swojej listy na Spotify?”. Proszę bardzo, w czasie podwózki we wskazane przez ciebie miejsce, niczym rządową limuzyną, cały muzyczny świat stanie przed tobą otworem.

Od czasu uruchomienia współpracy Ubera ze Spotify w UK mija już dziewięć miesięcy. Podróżujący nadal są pod ogromnym wrażeniem możliwości, jakie stawia przed nimi zwykła podróż alternatywną taksówką. Zamiast rasistowskich żarcików wymienianych przez radio z innymi kierowcami, możesz posłuchać “Sometimes” My Bloody Valentine, udawać, że znalazłeś się w świecie filmu “Lost in Translation” i jesteś Scarlett wiezioną przez jej kierowcę, Billa Murraya. Włącz “Nightcall” Kavinsky’ego i poczuj się sexy, rozkładając się na tylnej kanapie. Mało tego. Możesz nawet użyć Forgotify i posłuchać kawałka, który nie był nigdy przedtem odtwarzany. Przeżyj tę przygodę razem ze swoim kierowcą Ubera, wiozącym cię za 10 funciszy do Peckham.

By zobaczyć, jak ludzie korzystają z tego pola nieograniczonych możliwości, skontaktowałem się z Uberem i zapytałem o statystyki najbardziej popularnych utworów odtwarzanych w aplikacji przez podróżujących na terenie Londynu. Miałem nadzieje, że wyniki zwalą mnie z nóg, przynosząc całą masę muzycznych nowości, albo chociaż niezwyciężone klasyki, jak 4 Non Blondes, których ludzie słuchają w drodze z pubu do domu.

W rzeczywistości, najbardziej popularny kawałek w londyńskim Uberze jest daleki od zaskoczenia. Wychodzi na to, że ludzie używają Spotify, by posłuchać dokładnie tego samego, co mogliby usłyszeć w pierwszym lepszym radiu.

Z pewnego względu można to uznać za zrozumiałe. Przecież kiedy jesteś zalany w trupa po szalonej nocy wszelkie zahamowania, przyzwyczajenia i standardy idą w odstawkę, prawda? Modelowi wegetarianie za dnia, po suto zakrapianej imprezie mogą nabrać palącej ochoty na soczystego kebsa, albo tortillę z sosem chilli. Potulny chłopiec pracujący w biurze nagle zaczyna sikać na środku przystanku autobusowego, a ty, fan muzyki Arthura Russela, znany z wyrafinowanego i nieprzeciętnego gustu muzycznego, wsiadasz z kumplami do Ubera krzycząc: “POSŁUCHAJMY PIEPRZONEGO “UPTOWN FUNK!”.

Poprosiłem nawet przesympatycznych i bardzo pomocnych ludzi z Ubera, by rozbili wyniki między różne części Londynu, by zobaczyć jak mają się one do stereotypów o różnych mieszkańcach stolicy. Muszę podkreślić, że byli bardzo mili zwłaszcza dlatego, że wszyscy pewnie spodziewali się wyników w stylu: “Zobaczcie oszałamiającą listę genialnych kawałków rządzących londyńskim Uberem”, a wyniki nieco rozczarowały. Jak się okazało, przeciętny mieszkaniec West London wracając taksą z imprezy wcale nie wybiera grime’owych sztosów. WSZYSCY więc jesteśmy z West London, czy nam się to podoba, czy nie.

Oto i wspomniane zestawienie kawałków ze Spotify z Ubera. Tak na wypadek, gdybyście nadal chcieli je zobaczyć.

North London

“Lean On (ft. MØ & DJ Snake)“ – Major Lazer

“Love Me Like You Do“ – Ellie Goulding

“Firestone“ – Kygo

“Uptown Funk“ – Mark Ronson

“Cheerleader (Felix Jaehn Remix)“ – OMI

“See You Again (ft. Charlie Puth)“ – Wiz Khalifa

“Thinking Out Loud“ – Ed Sheeran

“Where Are Ü Now (ft. Justin Bieber)“ – Skrillex and Diplo

“Take Me to Church“ – Hozier

“Elastic Heart“ – Sia

South London

“Thinking Out Loud” – Ed Sheeran

“Firestone“ – Kygo

“Love Me Like You Do“ – Ellie Goulding

“Cheerleader (Felix Jaehn Remix)“ – OMI

“Uptown Funk“ – Mark Ronson

“Lean On (ft. MØ & DJ Snake)“ – Major Lazer

“Take Me to Church“ – Hozier

“King“ – Years & Years

“See You Again (ft. Charlie Puth)“ – Wiz Khalifa

East London

“King“ – Years & Years

“Thinking Out Loud“ – Ed Sheeran

“See You Again (ft. Charlie Puth)“ – Wiz Khalifa

“Lean On (ft. MØ & DJ Snake)“ – Major Lazer

“Cheerleader (Felix Jaehn Remix)“ – OMI

“Take Me to Church“ – Hozier

“Love Me Like You Do“ – Ellie Goulding

“Firestone“ – Kygo

“Uptown Funk“ – Mark Ronson

“Trap Queen“ – Fetty Wap

West London

“Cheerleader (Felix Jaehn Remix)“ – OMI

“Thinking Out Loud“ – Ed Sheeran

“Firestone“ – Kygo

“See You Again (ft. Charlie Puth)“ – Wiz Khalifa

“Love Me Like You Do“ – Ellie Goulding K

“King“ – Years & Years

“Lean On (ft. MØ & DJ Snake)“ – Major Lazer

“Uptown Funk“ – Mark Ronson

“Take Me to Church“ – Hozier

“Where Are Ü Now (ft. Justin Bieber)“ – Skrillex and Diplo

Tłumaczenie Miłosz Karbowski.