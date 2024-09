Drake zainspirował The xx do zatytułowania ich płyty “I See You”

Ile wspólnego mają ze sobą Drake i The xx? Okazuje się, że wiele! Po pierwsze lubują się w emo. I to jest super. Normalnie na tym byśmy poprzestali, ale jako że Kanadyjczyk hipnotyzuje całą kulturę, jedziemy dalej. The xx zsamplowali jego numer “Doing It Wrong” ze smutnej płyty “Take Care” w swojej piosence “Naive”. Jamie xx pochylił się także nad “Take Care” Gil Scott-Herona. No i jeszcze ten ostatni wywiad, gdzie Romy Madley Croft zdradziła kto zainspirował ich do zatytułowania albumu “I See You”. Tak, to był Drizzy. Bystrzaki z was.

“Tytuł nagrania ‘I See You’ został ustalony po tym jak poszliśmy na koncert Drake’a. Zwracał się do tych wszystkich ludzi: ‘Widzę cię! I ciebie w tym fioletowym swetrze też!’. To było zabawne, naprawdę ciepłe przyjęcie. Czujesz się zrozumiany i nie czujesz się tak samotny” – tłumaczyła gwiazda.

Personalne wycieczki Drake’a to już standard na koncercie, tak jak konkursy na najgłośniejszą stronę widowni. Miło słyszeć, że nie tylko my je zauważyliśmy. Nowy album The xx ukaże się już w piątek. Nasza rozmowa z samym Jamie xx znajduje się tutaj. Co prawda nie powiedział nam skąd wziął się tytuł płyty, ale zdradził jak pracowało się nad nagraniem i jak wielki wpływ na nie miała jego solówka “In Colour”. Sprawdźcie koniecznie.