Zapomnijcie o Young Thugu. Teraz to “No, My Name Is Jeffery”

Od pierwszego dnia przyjemnie było patrzeć na geniusz Young Thuga. Niechlubnie zdystansowany do prasy, zaskakujący nas swoją dziwacznością, wypuszczający mikstejp po mikstejpie (dwanaście w ciągu pięć lat!) i mówiący o rzeczach, o których nawet nie mieliśmy pojęcia, że marzyliśmy o tym, by je usłyszeć. (Zobaczcie co mówi o gender).

W oczekiwaniu na mikstejp “Jeffery” – ostatnie wydawnictwo przed długo wyczekiwanym albumem “Hy!£UN35” – Rap Radar pogadał z Lyorem Cohenem, założycielem 300 Entertainment.

Cohen ujawnił podczas wywiadu, że Thugger planuje zmienić swoją ksywkę w czasie premiery mikstejpu. Jaki nowy pseudonim wybierze? Oj, to nic takiego. Po prostu “No, My Name is Jeffery”. To nie był cytat. To nowa ksywka. To całe zdanie. Nie “Jeffery”. Nie “Jeffery Lamar Williams”.

Zmienia swoje imię na “No, My Name is Jeffery”. To jest bardziej dzikie niż “The Artist Formally Known As Prince”.

“Young Thug nie będzie już więcej ‘Young Thugiem’. Jego nowe imię to ‘No My Name Is Jeffery’. ‘No, My Name is Jeffery’. To jego nowe imię. Kiedy zobaczycie tę reklamę, wszyscy zrozumiecie co robimy tutaj w wytwórni 300. Ponieważ to silne obrazy tego jak stał się Young Thugiem i jak ewoluował do bycia Jefferyem. ‘No, My Name is Jeffery’ jest w drodze” – mówił Cohen. “Proszę uszanujcie to przejście i wykorzystujcie jego imię w przyszłości, bo to ważne”.

No, jakby to podsumował Thugger: “Truuuuuuueooohhhhhhh!”.

