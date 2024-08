Zobacz prace z Wystawy Kociej Sztuki

Artykuł pierwotnie ukazał się na VICE US

Czy w twoim życiu brakuje kotów? Uwielbiasz o nich mówić, ale nie chcesz, żeby inni brali cię za szurniętą kociarę (lub kociarza)? Otóż idąc The Cat Art Show, spokojnie możesz udawać przed światem, że pragniesz jedynie podziwiać dzieła wielkich współczesnych artystów, a twoje zainteresowanie nie ma nic wspólnego z faktem, iż temat przewodnim wszystkich prac są koty.

The Cat Art Show to odbywająca się co dwa lata wystawa poświęcona kociej urodzie. Stanowi hołd dla takich miłośników kotów jak Gustav Klimt, Andy Warhol, Leonor Fini i Helmut Newton. Prace ponad 100 artystów, które zostały wystawione w ramach tegorocznej edycji, łączy miłość i podziw dla kotów, ale na próżno szukać innych podobieństw. Odwiedzający mogą obejrzeć zarówno zabawne zdjęcie kota w kostiumie diabła (Paul Koudonaris Mewcifer), jak i niesamowicie szczegółowy obraz Rose Freymuth-Frazier, który przedstawia kota bawiącego się małą lalką Donalda Trumpa.

Rose Freymuth-Frazier, Divine Intervention

Kuratorką wystawy jest Susan Michals, była dziennikarka, której reportaże można przeczytać w „Vanity Fair”, „ArtNet News” i „New York Observer”. Kobieta sama przyznaje, że kocha koty bardziej niż cokolwiek innego. „Koty nie pozwalają ci się nudzić. W jednej chwili mogą trzymać się na dystans, a w drugiej nie odstępować cię na krok. Ich piękne ciała oraz niezwykła siła są zachwycające, podobnie jak elegancja ich ruchów. Mają magiczną zdolność wchodzenia i wychodzenia z pomieszczeń kompletnie niezauważonymi, znacznie lepiej niż Criss Angel!” – powiedziała VICE. „Żyję z kotami od dziecka, a jako dorosła miałam dwa własne: Kittymana, a obecnie Miss Kitty Pretty Girl. Ta druga jest moją muzą”. Po pierwszym Cat Art Show w 2014 roku, w ramach którego zostały wystawione prace m.in. Tracy Emin i Sheparda Faireya, założyła internetową mekkę miłośników kotów, CatCon.

W tegorocznej edycji wzięło udział wielu znanych artystów, w tym malarze Mark Ryden i Devan Shimoyama, fotograf Mick Rock (przyjaciel Davida Bowiego) i rzeźbiarka Annie Montgomerie. Balansując na krawędzi między popkulturą a sztuką, ich prace są równie dziwne i niejednoznaczne, co same zwierzaki – wyobraź sobie koty namalowane jako rolki sushi albo kocią odę do All Eyez On Me Tupaca. Podczas wystawy można również obejrzeć instalację świetlną i dźwiękową pt. Purrvana.

Tiffany Sage, Apollo and Garfield

Wkład nowojorskiej artystki Tiffany Sage w wystawę to zabawny autoportret zatytułowany Apollo and Garfield. Artystka jest przebrana za cynicznego kota z komiksów i dzieli czuły moment z własnym pomarańczowym pupilem. Sage powiedziała VICE, że uważa The Cat Art Show za ważne przedsięwzięcie, jeśli chodzi o pokazywanie relacji ludzkości z królestwem zwierząt. „Od zarania dziejów na całym świecie duża część sztuki wizualnej przedstawiała zwierzęta” – wyjaśniła. „Tak wiele dla nas znaczą, że byłoby dziwne, gdyby nie znajdowało to odzwierciedlenia w sztuce. Ta wystawa stanowi wyraz naszego uwielbienia dla zwierząt”.

Słynna fotografka Tasya van Ree, znana głównie ze swoich zdjęć Amber Heard, w swoim nowym dziele Ordinary Passions inspirowała się przede wszystkim kocią psychiką. Jak powiedziała VICE: „[Moja praca] reprezentuje wielopoziomową sekwencję snów w umyśle śpiącego kota”.

Tasya van Ree, Ordinary Passions

„Tę wystawę cechuje głęboko zakorzenione poczucie współczucia i stanowi integralny element większego problemu, czyli tego, jak pomagać lub ratować tych, którym w życiu się mniej poszczęściło” – dodaje van Ree. Jej freudowska koncepcja będzie wystawiana obok pracy założycielki Witchsy, Penelope Gazin, która namalowała kobietę w stylu pin-up noszącą na głowie kota. Gazin mówi, że ludzie powinni odwiedzić tę wystawę, ponieważ „Koty są urocze, a świat nie”. Część zysków zostanie przekazana Kitten Rescue LA i Ian Somerhalder Foundation.

Wystawę można obejrzeć od 14 do 24 czerwca w galerii Think Tank. Poniżej znajdziesz niektóre z prac wystawionych w ramach The Cat Art Show 3 .

Britt Ehringer, 2Catalypse Now

Horimoto, Sake Cat and MouseEllen von Unwerth

Ellen von Unwerth, z albumu „Wicked”, Adriana Lima, 1998„

Princess Cheeto, Rollin with My Homies

Princess Cheeto, What’s Art

Brandi Milne, Bippy

Martin Wittfooth, Wildcat

Korin Faught, White Kitten Study #1

Rich Hardcastle, Oskar

Paul Koudonaris, Mewcifer

