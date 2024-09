10 Batalhas entre DJs do EDM que Gostaríamos de Ver

Se segurem nos assentos. A MTV2 recentemente anunciou a volta da série preferida de todos de animação em massinha. Celebrity Deathmatch vai voltar à vida para a sétima temporada e nós não poderiamos estar mais empolgados. Gomez e Nick Diamond vão ocupar a cabine dos comentaristas pela primeira vez desde 2007, e estamos deixando nossas imaginações correrem livres.

Muito mudou desde a última temporada do programa, uma época onde Skrillex estava em bandas de rock e Martin Garrix não era mais que uma criança. Em 2015, o EDM está pronto para a paródia. Não quisemos esperar o que a MTV2 vai inventar, então escrevemos nossos próprios episódios dos sonhos. E sim, é bem gráfico, é violento, e é horrível, mas foi isso que fez Celebrity Deathmatch tão bom.

Nas palavras atemporais do juíz Mills Lane: “Vamos à luta!”



Round 1: Deadmau5 vs. Krewella

O Deadmau5 fez provocações na direção de Krewella mais de uma vez, mais recentemente sobre equipamento desplugado no Ultra Music Festival, mas o que aconteceria se o maior hater de todos encontrasse seus inimigos nas ruas? Nós imaginamos Mills Lane dizendo “vamos à luta”, ao ponto que Deadmau5 pega seu telefone e começa a digitar. “O que ele está fazendo?” Johnny Gomze diz. “Ele está twittando”, Nick Diamond responde. “Parece que Deadmau5 não sabe mais como lutar offline”. As irmãs Yousaf o chutam no saco e enfiam seu telefone goela abaixo, mas ele o cospe de volta e começa a arrancar seus braços. “Todos nós sabemos que você não precisa deles para apertar o play”, ele ri. De repente, DJ Pauly D aparece tipo “Mamãe me ensinou a nunca bater em uma mulher”, e antes que você saiba, um milhão de brigas de twitter de Deadmau5 está em cima dele. Mickey dá o golpe final com um tiro de foguete de cessar e desistir, do tipo “só pode existir um”. Está mais pra Mortomau5.

Round 2: Hardwell vs. Kygo

Hardwell é o chamado DJ número um do mundo. Kygo é o herdeiro aparente ao reino do crossover. “É hora de pegar pesado ou ir pra casa, menino do coco”, Hardwell sorri. “Eu substitui o Avicii no TomorrowWorld em 2014, e eu posso substituir você”, Kygo grita enquanto pula nas costas de Hardwell e estica suas pálpebras. Hardwell dá um mortal e o joga para fora. Ele sobe nas cordas dizendo “tropical house nem é um gênero de verdade”, antes de dar uma cotovelada malvada. Kygo vomita daiquiri de morango, mas se recupera logo e martela Hardwell com seus punhos. O preferido da DJ Mag acerta um uppercut e tira o equilíbrio de Kygo. “Eu vou foder com você, assim como eu fodi Sally“, ele diz, com a cara ensanguentada. “Essa canção é horrível. Observe minha nova produção ao vivo”. Kygo joga suas mãos para os céus enquanto um piano aparece na sua frente e um claro Kygo “X” aparece em suas costas. Ele ferozmente leva suas mãos às teclas, mas começa a tocar música de elevador na melodia de “Firestorm”. A plateia levanta suas mãos e fogos de artifício começam a estourar em volta dele. A arena se transforma em um palco principal, e Hardwell está muito puto. Ele pisa em cima do piano dizendo “ninguém vai roubar meu lugar no topo”, antes de pegar o teclado com as duas mãos e batê-lo na cara de Kygo. A música vai cessando aos poucos enquanto a plateia suspira, e Mills Lane puxa Hardwell para levantar sua mão vencedora no ar. “Ainda número um, o que quer que isso signifique.”

Round 3: Seth Troxler vs. Steve Aoki

Seth Troxler não tem problemas em falar contra o mainstream, e o líder da Dim Mak não tem problema em ser a cara dele. Troxler ganha o primeiro ataque com uma linha repetitiva de ritmos house. Deixando Aoki dormindo, é a chance de sufocá-lo com um bolo de aniversário. “Ele está sofrendo sob o peso de seu próprio truque”, Diamond grita, mas Aoki é apenas energizado pela sujeira açucarada. Ele começa a escalar o ringue todo, pulando das cordas e acertando o estômago de Troxler. Ele rasga sua camiseta com raiva. “Dois podem jogar esse jogo”, Seth sorri. Ele fica completamente pelado enquanto a plateia suspira em horror e maravilha. Aoki não perde uma batida e bate em Troxler até o chão com um violento jato de champagne. Ele vai para a matança, tirando facas Benihana para cortar seu oponente em pedaços pequenos. “Teriyaki Troxler está no menu”, Gomez diz. “O Aoki pode ser perturbador de ver, mas é um bom entretenimento”.

Round 4: Zedd vs. Justin Bieber

Também conhecida como a batalha dos namorados de Selena Gomez. “Eu quero que saiba que estou sendo bom com a sua garota”, Zedd canta. “Fique para dormir, se quiser”, Bieber canta de volta. “Eu já acabei”. Ele aponta sua mão para o produtor e seu macaco pula na cara agonizante de Zedd. Bieber gargalha e começa a mijar na perna de Zedd. “Foda-se Bill Clinton”, ele grita, inexplicavelmente. O macaco derruba Zedd, o dando chance de arrancá-lo e jogá-lo na platéia. “Você só é um moleque mimado que precisa de um pai”, Zedd diz. Ele dobra Bieber e começa a bater nele com seu cinto. Ele solta Bieber com a bunda ensanguentada e começa a comemorar com a plateia, mas Bieber volta a ficar de pé. “Hey, eu fechei o palco principal do Ultra e eu nem sou um DJ. Qual a sua desculpa?” Zedd começa a discutir, mas Bieber começa a bater nele com bolos de dinheiro. Ele ri como uma garotinha até Zedd cair no chão e dar uma rasteira em Bieber. “Usher não pode salvá-lo agora”, ele diz, enquanto esmaga as bolas de Bieber com sua bota. Então ele senta na cara de Bieber até ele parar de espernear. “Acho que não precisamos nos preocupar em ouvir aquele disco de deep house mais”, Diamond ri, e a plateia vai à loucura.

Round 5: David Guetta vs. O Botão Play

É o DJ de maior sucesso comercial da França contra o menos respeitável melhor amigo do EDM. Guetta começa reclamando como ele era completamente cool no começo dos anos 2000. “Você sabe que gostava de Pop Life quando foi lançado. Pare de me recusar.” Mas o Botão Play, que ele imagina como uma roupa de power rangers com um “play” em um círculo verde como cabeça, não se move. “Eu vou deixar você famoso como você sempre quis ser”, ele sibila. “Olhe nos meus olhos”. Ele se transforma em um círculo halucinógeno, hipnótico. Guetta perde sua energia e apenas olha para algum vácuo desconhecido. “É o Tomorrowland inteiro de novo”, Diamond lamenta. “Merda, você é muito sexy”, Guetta resmunga, indo lentamente até o Botão. “O que é isso?” Gomez grita. “Os lutadores estão se abraçando?” Guetta tira suas roupas e sobe em cima do Botão. “Parece que é realmente isso que acontece quando o amor toma conta”, Diamond diz. “Er, vamos precisar ir para os comerciais”.

Round 6: Skrillex vs. Aphex Twin

OSkrillex uma vez expôs a imbecilidade de seus fãs quando anunciou que sua música preferida era “Flim”, de Aphex Twin. Seus seguidores correram para o link do YouTube e ficaram todos se perguntando “cadê o drop?”. Mas Skrillex é famoso por seus gostos musicais variados, e agora que seu herói está de volta à ativa, ele vê isso como a oportunidade perfeita. Nós o vemos parado sozinho no ringue, falando com o ar. “Ei cara, só quero dizer ‘cara, você é uma inspiração imensa para mim’. Sua música me levou por alguns tempos dificeis. Desculpa que meus fãs podem ser tão toscos. Mas ei cara, eu estava pensando, porque não fazemos uma colaboração? Nós apenas nos encontramos e fazemos uma jam, cara. Pode ser muito maneiro. Vamos ver onde a música nos leva”. Nós ouvimos um barulho de queda de desenho animado na distância. Skrillex olha para cima, um piano cai em sua cabeça. “Oh não! Da onde isso veio?” Diamond pergunta. O holofote procura na plateia até achar um assustador Richard D. James sorrindo no canto no fundo, logo antes do corpo ao qual ele está preso fugir na escuridão misteriosa como um rato assustado.

Round 7: Paris Hilton vs. Annie Mac

Neste canto, nós temos a lenda que batalhou décadas para chegar ao topo e tocar ou quebrar um disco com apenas uma volta. No outro, nós temos o equivalente humano de uma camiseta dizendo “Você Não Pode Sentar Com a Gente”. Annie bate a valer na mulher-criança de 34 anos de idade com seu vinil clássico. “DJs devem quebrar discos”, ela diz, quebrando um redondo na cabeça de Hilton. Ela finca cacos de disco em seus olhos azuis artificiais “me diga agora como ‘Stars are Blind’”. Mas Paris tem o poder da mágica e do dinheiro. Ela enfia um monte de notas na boca de Mac, e então chama aquele unicórnio assustador do clipe “Come Alive” para levar a lenda do Reino Unido para longe. Por mais que não gostemos de dizer isso, você não consegue parar a montanha de dinheiro de Hilton.

Round 8: Tiësto House vs Tiësto Trance

É o DJ mais rico de hoje em dia contra o maior DJ de dez anos atrás. Tiësto House pode ter 46 anos, mas ele está mais energético e derruba Tiësto Trance no chão. Eles rolam pelo ringue até Tiësto Trance ganhar vantagem. “Porque você me abandonou?” ele diz, enforcando sua cópia com ódio. “Nós poderíamos ouvir ‘Adagio For Strings‘ no repeat do minidisc para sempre”. Tiësto House o chuta com as duas pernas e levanta. “Seu som já era. Eu preciso ficar em contato com essa geração de artistas. Eu sou um padrinho para eles!” Ele joga fogos de artifício de palco na direção de Tiësto Trance, mas erra. “Sua mira está ruim,” T.T. ri. “Você andou bebendo? Eu prefiro quando você esta travado”. Tiësto Trance joga gel de cabelo na cara de House, o que apenas faz seu cabelo ficar mais pontudo. “Eu não posso ser parado. Estou com tudo”. T.H. chama seu jatinho particular. Ele quer fugir, mas seu piloto desvia dramaticamente e o avião cai em cima dos dois. É uma bagunça de fumaça e peças, mas o piloto sobrevive. “Meu Deus”, Diamond grita, “Essa é? É sim! É Paris Hilton!” A herdeira tira seu capacete e cai no chão. “Aviões são quentes. Isso não parece Ibiza. Essa festa é ridícula”. Então ela vomita.

Round 9: Diplo vs. Decência

Falando de figuras centrais que se recusam a agir como adultos, Diplo, 36 anos de idade, ainda está em sua primeira ereção. O pioneiro musical tem contado a mesma piada de bundas por seis anos, e está começando a parecer que ele simplesmente não respeita as garotas. Uma cacofonia de raiva fura os ouvidos do público enquanto mulheres começam a expressar seu descontentamento. “Eu sei como abafar os haters”, Diplo diz enquanto escala a parte de trás de uma cabine de DJ e mixa beats de striptease contagiantes. As mulheres são sugadas pelo poder da música. “É tão cativante”, elas dizem. “Eu sei que não sou uma vadia. Eu sou empoderada pelo meu twerk”. Elas rasgam as próprias roupas e se expressam através do ringue. O que é isso? Taylor Swift cai do céu, flutuando em literalmente uma bunda gigante. “Quem quer falar de bundas agora?” ela grita. “Eu transformei você no que você é”, ele grita para a bunda gelatinosa, mas é tarde de mais. Diplo é engolido inteiro pelo popozão. “Vamos ver isso de novo”, de fato.

Round 10: SFX vs. Live Nation vs. AEG

Kkk, zoeira. Isso é o EDM já, todo dia. Nenhuma dessas entidades vai morrer nunca.

Obrigado por assistir!

(Nenhum DJ foi ferido durante a gravação dessa lista).

O escritor Kat Bein está sendo horrível e gráfico no Twitter.

A designer gráfico Sydney Jones aperfeiçoa seus golpes mortais no Twitter.

Tradução: Pedro Moreira