10 Perguntas a um embaixador de uma marca de bebidas

Viajar, beber, contar histórias, experimentar, educar, conhecer gente de todo o Mundo. Visto desta perspectiva, o trabalho de um embaixador de uma marca de bebidas pode parecer um sonho. Aliás, na verdade, parece um sonho visto de qualquer perspectiva. Para Daniel “Gravy” Thomas é uma realidade.

Brand Ambassador da Sailor Jerry Spiced Rum, o norte-americano, nascido em Nova Jérsia e criado em Filadélfia, tem passado os últimos quatro anos a saltar de país em país, a partilhar a história incrível de Norman “Sailor Jerry” Collins, o pai da tatuagem old-school, bem como as qualidades do rum que ostenta o seu nome. Activações de marca, curadorias de exposições, música, mixologia, o papel de “Gravy” Thomas é quase como que uma extensão natural da sua vida e das suas paixões pessoais e, tal como o lendário tatuador, defende que a vida é para ser vivida sem concessões. Com verdade acima de tudo.

Aproveitámos a recente passagem de Daniel “Gravy” Thomas por Portugal para tentarmos perceber o que é que é preciso para ser um embaixador, como é que se aprende a beber e, claro, se o seu fígado está em forma.

VICE: Olá Daniel. Pareces um gajo que está em forma. Como é que está o teu fígado?

Daniel “Gravy” Thomas: Bem, tal como numa bebida bem enfeitada, as aparências enganam. Mas obrigado na mesma! Tento sempre correr para queimar o rum na manhã seguinte. Tenho um treino simples de manutenção. No checkup mais recente que fiz, o meu fígado estava bom e o coração a bombear perfeitamente [risos].

Saber beber é algo natural ou aprende-se?

Pela minha experiência, eu definitivamente aprendi. Atenta em todos os serviços e tendências ao longo dos anos na indústria das bebidas, especialmente agora com o objectivo de nos recomendar uma variedade de preferências de consumo. “Bebe melhor e consome menos, aproveita bebidas alcoólicas de qualidade superior, bebe uma garrafa de cerveja, mas depois bebe uma garrafa de água, considera um mocktail” e assim por adiante é o que a indústria sugere hoje em dia.

Passámos de sumos ou vinho em embalagens tetra brik e das bebidas carregadas de açúcar e sorvidas com palhinhas de plástico, a bebidas alcoólicas envelhecidas escolhidas localmente, com poucos açúcares, misturadas com tónicas artesanais, guarnecidas com frutas já não tão exóticas, sorvidas através de um noodle. Sim, para melhor ou para pior, a educação sobre bebidas e sobre como as beber está bem viva.

Tens alguma preparação especial para lidar com as particularidades do trabalho como Brand Ambassador, no teu caso da Sailor Jerry?

O meu trabalho, resumidamente, é educar, entreter e melhorar o conhecimento das pessoas sobre o legado artístico, pontos de contacto de estilo de vida e bebida da Sailor Jerry, por isso deparo-me diariamente com públicos variados e sim, há tácticas de apresentação. Mas, sinceramente, a primeira coisa que me vem à cabeça em termos de “preparação especial” é o meu hábito de queimar um incenso.

Não estou a brincar. Gostes ou não, se estás no meu círculo íntimo, sabes que adoro um bom cheiro. Seja para começar o brainstorming de um projecto, ir à casa-de-banho, começar uma sessão de gravação de música num estúdio ou, simplesmente, ter um pauzinho a queimar no meu escritório de Filadélfia num dia de reuniões, o aroma ajuda-me a acalmar e a concentrar-me. Vou a muitos bares de punk pelo Mundo onde o bom aroma é a última prioridade. Não penses que não vou queimar um incenso enquanto estou a aproveitar o teu spot [risos]. Pensa o que quiseres.

Qual é a tua bebida favorita?

Uma clássica a que chamamos Sailor Jerry Hellfire:

1 parte Sailor Jerry Spiced Rum

Um quarto de lima

2 pitadas de molho de Tabasco ou molho picante à escolha

1 parte Cerveja de Gengibre

Cerveja Pilsner

Espremes a lima num copo de cerveja. Enches com gelo e adicionas o rum, o molho picante e a cerveja de gengibre. No fim, acrescentas a cerveja Pilsner.

O que é que mais gostas nesse cocktail em particular?

É uma bebida divertida, é refrescante, mas com um toque de calor. Realça os sabores caribenhos das especiarias do nosso rum. Gengibre e rum são óptimos juntos. Quando servido com uma Pilsner de garrafa, o barman provavelmente dar-te-á o que resta da cerveja para desfrutares. Portugal gosta de cenas picantes e arrojadas, certo?

Achas que qualquer pessoa pode aspirar a ter o trabalho que tu tens?

Sim, porque não? Se gostarem e respeitarem a cena e forem pessoas verdadeiras. Não há já embaixadores feitos de Inteligência Artificial nos dias de hoje, ou robots a serem programados para serem embaixadores? É aí que eu sinto que o termo embaixador fica confuso. Mas, antes de isto ser uma espécie de tendência, sempre fui, de alguma forma, um embaixador. Fosse para as actividades voltadas para a minha comunidade centradas na arte, promoção de bandas, gestão de digressões musicais ou trabalhos específicos para marcas, sempre fez parte de mim. Andei na estrada toda a minha vida. Tenho de começar uma secção de tatuagens no meu corpo só de símbolos de transportes públicos [risos].

É uma carreira de longo prazo ou tem um prazo de validade curto?

Depende da pessoa. Ou tens o que é preciso ou não tens. Eu vi muitos que entraram e saíram rapidamente. Não é apenas a festa, há muitas partes pelas quais és responsável e a dualidade é necessária para confrontar diferentes tipos de público, às vezes simultaneamente.

Muitas vezes tive dificuldade em explicar a colaboradores a minha necessidade de ter de estar em três cidades no mesmo dia. Imprensa de manhã numa cidade, depois reuniões executivas nessa mesma tarde noutra e depois uma noite de formação para gente da indústria num novo mercado, seguido de um evento tardio, que organizo no sítio cool da cidade. Na manhã seguinte, levantar-me cedo para liderar uma reunião em videochamada com uma equipa em diferentes fusos horários. Sou grande apologista da filosofia trabalho vs equilíbrio de vida. Isso ajudou-me a fazer uma carreira dentro desta vida que na maior parte das vezes decorrer em modo “fora do escritório”.

Viajar é, lá está, uma grande parte do teu trabalho. Qual foi o sítio mais incrível em que estiveste como Brand Ambassador e porquê?

Já estive em alguns lugares do caraças em trabalho e esta visita a Portugal, mais concretamente ao Algarve [em Março último, para participar no evento “The Spirits Summit – Prime Experience”], vai definitivamente para o topo da lista, tal como a Tailândia e o Dubai.

Como embaixador da Sailor Jerry, as tatuagens são uma parte intrínseca da história e da identidade da marca. Já fizeste alguma tatuagem depois de beberes demasiado rum?

Na Sailor Jerry gostamos de beber responsavelmente e só trabalhamos com aqueles que tatuam com respeito. Dito isto, de vez em quando, acordo com a surpresa de uma cama manchada de cores, no meu quarto ou em algum hotel aleatório num país estrangeiro, antes de perceber que são apenas as manchas da minha nova tatuagem, feita na noite anterior [risos].

E tu tatuas?

Eu não faço tatuagens, só celebro os tatuadores por este Mundo fora, que conheço e que estão a manter vivo o legado de Norman “Sailor Jerry” Collins. Por isso, a menos que seja uma ocasião especial, não me encontras a rabiscar alguém com uma tatuagem [risos].

