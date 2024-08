101 jeitos de estragar uma festa

Matéria originalmente publicada pela VICE Reino Unido.

Você provavelmente já esteve numa festa na sua vida. Se não: eita noiz, hein, vó? O que você está fazendo aqui? O resto pode ficar.

Festas são divertidas, festas são legais. Festas geralmente são lugares onde você tem aquela primeira vez: o primeiro beijo, a primeira dedada, a primeira chapada, a primeira conversa frenética chapada, a primeira vez que você chapou além da conta. Festas acontecem em todos os estágios da vida: na época do pula-pula inflável, da rebeldia adolescente, da apatia dos 20 e poucos anos, de fazer 30 e fumar pacas por causa disso. Olha: você sabe o que é uma festa. Não vou explicar uma festa pra você.

Mas festas podem dar ruim também, e geralmente a culpa é sua. Festas giram em torno do etéreo e frágil clima central, e podem ser estragadas irreversivelmente por qualquer cagada (sua). Você derruba sem querer uma lâmpada cara, por exemplo, ou bebe uma garrafa proibida de vinho. Você acaba arrancando uma porta do armário da cozinha. Você faz alguma atrocidade no banheiro. Você tenta falar de política. Tem muita coisa que pode acabar com uma festa, e quando isso acontece, não tem como desfazer a merda.

Pense neste texto menos como uma listinha engraçada e mais como um conjunto de diretrizes: leia todos esses pecados, nunca os repita na face da Terra. Aqui vão 101 jeitos de estragar a festa:

O banheiro

1. Se você vai transar no banheiro, não demore mais que cinco minutos. Se você vai transar por mais tempo que isso, e melhor sair fora e curtir a adrenalina de dar umazinha na grama molhada de garoa.



2. Se é pra usar drogas no banheiro, tem que ser rápido, OK. Geral odeia quem senta na banheira com a porta trancada, falando o quanto tá louco, quando as pessoas precisam realmente mijar.

3. Não cague em festas.

4. Não vomite na pia.

5. Não vomite na banheira.

6. Vomitando em festas, um guia rápido: não faça isso, nunca.

7. Não vomite num vaso de plantas (sei lá por quê, mas bêbados sempre acham que é sutil vomitar num vaso de plantas).

8. Não vomite pela janela também, isso nunca dá certo.

9. Bom, acho melhor voltar um pouco e falar sobre a coisa de cagar: não cague no banheiro, como já falei, mas não cague em outro lugar que não seja o banheiro também. Um funcionário anônimo da VICE contou que alguém cagou, tipo, num canto de uma festa que deram aqui. No cantinho da parede. Não faça isso. Tipo: Por que cagar no chão? Estou procurando um motivo. E quão louco você tem que estar pra cagar no chão? Numa festa. Enquanto outras pessoas estão lá. Como pode?

Drogas

10. Existe mesmo essa coisa de “queimar a largada com ketamina”. Não queime a largada ; isso sempre dá merda. (Uma boa regra pra isso: dizem que a “hora K” é bem depois que o sol se põe.)



11. Também não convide um traficante. Eu sei que você já está um tanto passado e tentando ser legal, mas a vibe fica muito pesada, desculpa. O trafica é sempre é sempre aquele cara estranho fumando descaradamente num canto, mesmo todo mundo sabendo que a regra é fumar lá fora.

12. Não fique pra lá de Bagdá e comece a perguntar pra todo mundo se eles gostam da sua conversa: mesmo se a pessoa realmente gosta de você, ela não vai mais gostar depois de 20 minutos falando se gosta de você ou não, o que envolve você quase chorando duas vezes e realmente chorando uma, e dizendo em algum ponto “Eu não sou um cara ruim, sabe? Não sou. Sou gente boa, sabe? Mas não sou… tipo… um cara ruim”.

13. Talvez isso seja muito pessoal, mas: não fique doidão e pergunte pra todo mundo “Qual o maior arrependimento da sua vida?”. Nada acaba mais rápido com o clima.

14. Qualquer pessoa que tenha uma opinião sobre maconha que renda uma conversa de mais de um minuto deve ser escoltada pra fora da festa. Melhor ainda, do país.

15. Overdose na festa: A Grande Bad Vibe™

16. Se você vai dividir droga com alguém numa festa quando comprou um grama (ou qualquer que for a escala: duas gramas pra quatro narizes) não seja fominha na hora de dividir. E não tente usar as drogas dos outros porque isso sempre dá briga, e ser expulso da festa por cheirar meio grama de um bilhete de loteria amassado é a coisa menos legal que alguém pode fazer na vida.

17. Por favor, não peça as drogas dos outros. É feio.

Sexo

18. Sexo pode ser complicado porque tem sempre alguma coisa no ar nas festas – uma excitação no próprio oxigênio, onde todo mundo está se divertindo e rindo – e isso deixa todo mundo com tesão. Mas também: ficar com tesão pode ser a coisa menos descolada da Terra, então é complicado, né?



19. Acho que todo mundo concorda que xavecar alguém a menos que a pessoa se mostre muito interessada é um claro “não”. Se você sentiu uma vibe “não, obrigada” é melhor sair fora e preparar uma vodca com coca sem gelo sozinho na cozinha. Talvez chamar um Uber depois e voltar pra casa, sozinho.

20. Dito isso, às vezes festas são um bom momento para flertar com alguém com quem você já estava flertando antes e, novamente, você tem que sacar a vibe.

21. Eu acho que transar na cama de um estranho (ou mesmo do seu amigo) numa festa é um crime que merecia pena de morte (se algum amigo meu transar na minha cama, eu mato! Se você gozar no meu cobertor, eu mato sua mãe!) mas algumas pessoas adoram esse tipo de coisa, né.

22. Acho que a regra aqui, sinceramente, é: não transe em festas a menos que seja absolutamente necessários. Absolutamente. Necessário.

23. Sei que pode ser divertido entrar num armário apertado ou num quarto trancado para dar aquela gozadinha ilícita, mas acho que esse comportamento precisa acabar, desculpe.

24. OK, última, mas aqui vão as razões por que isso não é legal:

a) Vamos encarar a verdade, você vai estar no quarto ou banheiro de alguém e nenhum de vocês vai estar realmente confortável, tanto emocional quanto fisicamente.

b) Nove em dez vezes alguém vai flagrar vocês e acabar vendo a cara ridícula que você faz quando goza.

c) Vai ser impossível terminar porque vocês sabem que alguém vai aparecer, a não ser que você curta esse tipo de coisa, e nesse caso, vai transar no mato como uma pessoa normal.

Bate-papo

25. NÃO fale sobre trabalho, pelamor.



26. Você não percebe como seu trabalho é chato? Seu trabalho é chato pra cacete. Você está numa festa pra esquecer a realidade da vida, então não fique reclamando “daquela mina da revisão” que te “manda muitos e-mails”. É só deletar!

27. E isso vale pra política também. Sério, ninguém quer ouvir suas opiniões bestas enquanto tenta esquentar uns salgadinhos no micro-ondas.

28. Isso não é uma coisa “estraga festa” em si, mas é um bom conselho para melhorar sua vida: não planeje fazer QUALQUER COISA, com QUALQUER PESSOA, nunca, na festa na casa de alguém.

29. Evite sempre que puder ser aquela pessoa que depois de três latinhas acha que precisa ficar extremamente perto da sua cara pra você ouvir o que ela está dizendo.

30. É razoável pedir para quem quer mostrar vídeos da internet – quem para a conversa pra procurar e dar play em vídeos da internet – para se retirar da festa.

31. Um bom jeito de estragar a festa é ser pego naquela conversa chata de 45 minutos num canto com alguém que fica insistindo pra vocês irem pro fumodromo, porque a música está muito alta para continuar um papo que você nem queria ter começado.

Fumar

32. Sei lá por quê, mas a área de fumantes improvisada de uma festa sempre acaba virando uma festa paralela, e tudo bem. Mas quando chega no ponto onde gente que não fuma tem que ficar pra fora pra se envolver – ou seja, quando a festa paralela rouba a vibe da festa principal real – você tem um problema nas mãos que só pode ser resolvido com um extintor de incêndio.



33. Ficar filando cigarro da pessoa do lado quando tem um posto 24 horas na esquina é falta de educação, não faça isso.

34. Por favor, não fale sobre vaping.

35. Se alguém usar uma daquelas suas velas legais ou um dos seus pratos de louça como cinzeiro, a festa acabou.

36. Isso também vale pra quem bate a cinza do cigarro no chão como um animal.

Brigas

37. Brigas são incríveis, e ver dois caras bêbados trocando sopapos no asfalto molhado de chuva ao som dos barulhos de uma festa é uma das poucas diversões gratuitas que sobraram no mundo.



38. Sabe quando dois caras estão brigando, mas ninguém quer realmente dar o primeiro soco, então eles só ficam se agarrando agressivamente até que a camiseta do cara de cima acaba subindo e todo mundo vê a bunda dele, e por padrão, ele perdeu a briga? É muito legal.

39. Mas não, sério, não traga brigas já formadas para uma festa: qualquer briga que começar tem que ser orgânica.

40. Além disso, se tiver uma briga, ela tem que acabar rápido, e os envolvidos têm que ir embora imediatamente depois, mesmo se for muito engraçado. Você precisa de um cara que frequenta a academia bancando o juiz, e tem que ter pelo menos cinco minas pra entrar no meio se as coisas esquentarem, gritando “ISSO NÃO VALE A PENA, CARA!”.

41. As regras: sem garrafada, sem atacar os dentes, sem ferimentos sérios. Sair da festa com um colar cervical não é bacana.

Brincadeiras e atividades em geral

42. Não pare a festa no meio pra fazer um discurso.



43. Jogos pra beber são coisa de universitário. E só de universitário.

44. Teoria: acho que é possível estragar a vibe de uma festa com antecedência planejando demais as coisas no Facebook, então qualquer coisa indo muito além da notificação inicial “a festa vai ser tal dia, tal hora, em tal lugar” significa que o evento vai ser uma bosta, com cada postagem adicional diminuindo o número de confirmados e piorando a festa em um grau.

45. Estranhamente, essa é uma faca de dois gumes, e não organizar a festa direito também pode estragar a vibe. Mandar uma mensagem no seu grupo 3 meses antes pedindo pras pessoas reservarem a data do seu aniversário, e depois não organizar porra nenhuma até um dia antes, vai dar merda. Você tem que planejar e não planejar a festa ao mesmo tempo.

46. E nada de festas temáticas, hein. Por favor.

47. Pequenos furtos estragam qualquer festa. Roubar coisas na festa na casa de alguém é um pecado que tem seu próprio círculo no inferno.

48. É melhor não ter um gato nervoso na festa: os bêbados ficam tristes porque querem interagir com um pet fofinho, e o gato também fica puto.

49. Também não aconselho ter qualquer tipo de peixe vivo numa festa, porque ele vai morrer.

50. Também não é uma boa ter um cachorro na festa. Você nunca deveria ter um cachorro numa festa. Dogues são seres puros e inocentes que não merecem ver ninguém cheirar uma carreira de um espelho que estava no quarto de alguém, todo sujo de maquiagem, agora tem lá o ser humano ficando louco duma combinação de cocaína barata e iluminador, e um cachorro está vendo tudo isso, é triste paca.

51. NÃO FAÇA UMA TATUAGEM NUMA FESTA. NÃO CONFIE NUM CARA QUE LEVA SUA MÁQUINA DE TATUAGEM PARA A FESTA NA CASA DE ALGUÉM. NUNCA FAÇA UMA TATUAGEM NUMA FESTA.

Beber

52. Se você vai se voluntariar pra ser o “herói da meia-noite” que vai comprar cerveja quando os mercados mais próximos já fecharam, tenha certeza que você vai conseguir cumprir a missão e voltar meia hora depois porque, bom, essas coisas sempre acabam com três pessoas muito bêbadas se distraindo, pegando um Uber pra um mercado a duas horas de distância, e quando eles voltam, todo mundo já foi embora, dormiu ou está assistindo vídeos psicodélicos no YouTube tomando gim puro e falando sobre suas melhores experiências de festival, e agora ninguém quer três caras bebaços com quatro sacolas de latinhas cantando “OLÉ OLÉ, OLÉ OLÉ” e recomeçando essa noite triste.



53. As principais bebidas de festa são: cerveja, catu e vodca barata misturada com qualquer coisa. O time B de bebidas só entra em campo quando as coisas acima acabam: gin vagabundo, corote, o colega de apartamento quieto que vai até o quarto dele e volta com uma garrafa de uísque. Nada de champanhe, OK – isso aqui não é Jurerê Internacional.

54. Na minha humilde opinião, beber aquele álcool podre que ninguém gosta – corote misturado com água da pia, aquela garrafa de batida – é o verdadeiro espírito da festa, e o coquetel das duas da madrugada de “licor de café e leite desnatado” tem que ser apreciado. Dito isso, se você ficou sem bebida depois da meia-noite e não tem nenhum plano de emergência, fodeu.

55. Não tenha uma “área de coquetéis” nem nada do tipo.

56. Não tenha uma tigelona de goró coletivo; beber qualquer tipo de ponche é tipo beber água da privada.

57. Sabe aquele cara estranho que traz duas garrafas de uma cerveja que ninguém nunca ouviu falar enquanto bebe a cerveja boa dos outros? É OK pedir para ele ir embora e nunca mais voltar.

Música

58. Músicas de chapação são ótimas, mas precisam ser monitoradas. Todo mundo tem uma música de chapação – a minha é “Radar Detector” do Darwin Deez, que meu corpo se sente obrigado a ouvir quando fico muito louco (se você não sabe qual é sua música de chapação, é “Mr. Brightside”) – e você tem uma hora de anistia de músicas de chapação entre às 2 e 3 da manhã, mas depois tem que parar imediatamente.



59. Do mesmo jeito, se um cara insiste em tocar uma “set list de dance sussa” do YouTube às 3 da manhã e fica sentado de perna cruzada frente do notebook pra ninguém mudar, o resto da festa tem o direito de conspirar pra encher o cara de porrada.

60. É bom ter alguém no comando da música por um tempo, mas não deixe a pessoa se chamar de “o DJ” porque o poder vai subir direto pra cabeça dela.

61. Pessoa que fica pedindo pra aumentar o volume: melhor pedir pra ela sair.

62. Pessoa que fica abaixando o volume toda hora: melhor pedir pra ela sair.

63. Qualquer pessoa que agarra um cabo auxiliar do mesmo jeito que goleiros frangueiros tentam desesperadamente pegar as bolas: melhor pedir pra sair.

64. Qualquer pessoa que decide ser o MC – você tem que pedir pra ela sair.

65. Pessoa que tenta cantar junto qualquer rap que esteja tocando: ofensa grave, amigo. Pode sair.

66. Não coloque “Ignition (Remix)” pra tocar em nenhum momento – é uma música legal mesmo, mas as conversas que vão surgir depois não valem a pena.

67. Não deixe ninguém pegar um violão.

68. Não queira tocar com a sua banda na festa.

69. Essa vai especialmente pro cara da VICE EUA que veio numa festa na minha casa e colocou The Doors (???), disse “Não, gente, saca essas notas!” (???) e depois fez a dancinha da minhoca no chão.

Localização

70. Se você está na festa na casa de alguém, fiquei onde está e não estrague a porra toda. Nada fode mais com a vibe que gritar “todo mundo pra minha casa, agora!” e passar 15 minutos organizando uma frota de Uber pra outro lugar.



71. Não tranque a porta de nenhum cômodo; isso só torna a coisa toda mais interessantes pra mim e eu VOU ACABAR ENTRANDO de qualquer jeito.

72. Além disso, limpe seu quarto se você vai receber pessoas, seu porco. Não quero ver sua coleção de DVDs espalhada pelo chão junto com um prato sujo.

73. Dito isso, nada estraga mais uma festa do que alguém que fica mudando vasos de lugar e trocando os copos de vidro das pessoas por copos de plástico.

74. Se está dando uma festa, aceite que você vai ter pelo menos uns 100 paus de prejuízos na sua casa, e fique em paz com isso antes mesmo de alguém abrir a primeira latinha.

Duração

75. Saiba quando encerrar os trabalhos. Acabar com a festa à meia-noite: muito cedo. Acabar às 6 da matina: um bom horário, todo mundo indo embora passado enquanto o sol vai lentamente surgindo no céu. A festa continua depois das 15h do dia seguinte: cara, sai daí, cê vai morrer.



76. Não seja “o estranho que dormiu no sofá”.

77. Quando for claramente hora de ir embora, não faça aquilo de “como eu chego em casa? / meu celular morreu / não, espera, acho que perdi ele / onde fica o caixa eletrônico mais perto / faz um mapa do caminho pra mim / você pode chamar um Uber? Meu app não está funcionando”; é muito chato pra todo mundo envolvido.

Comida

78. Pedir pizza numa festa parece uma boa ideia, mas não é.



79. A mesma coisa vale pra salgadinhos. Qualquer tigela com salgadinhos vai acabar cheia de cerveja que alguém derramou sem querer. E qualquer comida que não for salgadinho vai acabar caindo no chão e sendo pisoteada no tapete. Na real, vai acontecer isso com os salgadinhos também. É uma boa esvaziar a geladeira antes de uma festa, porque certeza que algum bêbado vai atacar seu pote de alcaparras.

Lista de convidados

80. Não leve seu namorado cuzão.



81. Não leve alguém que provavelmente vai acabar sozinho na festa porque não conversa com ninguém e só vai ficar no celular.

82. Não leve as metades de um casal que saiu uma vez. Não interessa se seus grupos de amigos se sobrepõem – escolha um lado e fique de boa.

83. Não convide alguém que não conhece ninguém. A pessoa vai ficar a noite inteira te seguindo, bebendo cerveja em silêncio e esperando você apresentar ela pra todo mundo.

84. Não convide oito pessoas de uma equipe de skate francesa que não conhecem ninguém, não vão falar com ninguém, vão beber toda a cerveja e depois ir embora (de novo, essa pode ser meio de nicho, mas vai que acontece).

Chorar

85. Não chore na minha festa.



Morrer

86. Não morra ou tenha nenhuma emergência médica séria numa festa. É uma baita bad vibe.

Os vizinhos

87. Se os vizinhos baterem na sua porta ou te interfonarem te pedindo para abaixar o som, lembre-se que eles provavelmente passaram umas três horas revirando na cama, lutando com a ideia de reclamar – “Eles vão embora daqui a pouco”, a pessoa ficou pensando, “não pode durar muito mais” – até que finalmente criou coragem pra bater na sua porta, e vai continuar batendo a cada 20 minutos, enquanto você concorda em abaixar o som cada vez mais, mas a pessoa vai chamar a polícia mesmo assim. Se os vizinhos baterem na sua porta pra reclamar, coloque a festa instantaneamente no modo “chill”, e mande todo mundo na área de fumantes calar a boca. Isso vai te poupar de uma noite inteira de agravantes e um ano de gente passivo-agressiva batendo no teto sempre que você aumentar um pouco o som da TV.

Dress code

88. Chinelo de dedo: não.

89. Não fique pelado: essa nunca é a vibe.

90. O mesmo vale pra transformar a festa numa orgia: não pega bem. Mas se quiser, pode.

Notas e errata

91. Se tem um jeito de passar o YouTube na sua TV, sugiro desligar isso antes de começar a festa. A única coisa que as pessoas vão tocar é música ruim.

92. Se alguém ligeiramente famoso aparecer, cancele a festa e peça pra todo mundo ir embora. Agora já era.

93. Por alguma razão, em seis de cada dez festas algum bêbado tenta fazer uma pizza no forno. É sua obrigação identificar quem vai ser o cara e impedi-lo antes que o alarme de incêndio dispare.

94. Sempre verifique se não tem latas de cerveja no freezer. Tem sempre um babaca que coloca suas latas pra “gelar mais rápido”, esquece e você acaba com cerveja estourada congelada no seu freezer.

95. Pular do telhado para a piscina – se a sua festa aparentemente está acontecendo num cenário de filme adolescente norte-americano rico – é sempre má ideia.

96. Algum bêbado sempre vai insistir em te ajudar a arrumar a casa antes de ir embora, e você vai achar que tudo bem, mas 45 minutos depois a pessoa ainda está lá, confusa segurando o lixo reciclável quando você só quer dormir. Peça pra pessoa ir embora.

97. Esconda seus livros se possível. Às vezes alguém pega um livro na sua estante, pergunta “é bom?”, senta num canto e fica realmente lendo no meio da sua festa.

98. Não se tranque com outras pessoas num quarto; segregação de festa não é daora.

99. Não seja nem amigo de alguém que diz “tenho que trabalhar amanhã, bicho”.

100. O mesmo vale pra quem perturbar o equilíbrio da festa nas delicadas horas entre 4 e 7 da manhã, tipo, dizendo a hora em voz alta.

101. Sentar nas superfícies da cozinha é proibido.

101. a) OK, esqueci algumas, continue comigo aqui:

101. b) Não cague na pista de dança.

101. c) Não tente começar uma pista de dança; pistas de dança acontecem naturalmente. Mas sim, não cague na pista se uma começar.

101. d) Não transforme conversas sobre drogas numa sessão de terapia. Só porque você leu um livro de autoajuda não te qualifica pra fazer isso.

101. e) Não use produtos de pele caros que você achou no banheiro da festa – você está bêbado, não precisa de hidratante.

101. f) Não derrame cerveja no tapete, NÃO É TÃO DIFÍCIL ASSIM SEGURAR UMA LATINHA.

101. g) E não esqueça de se divertir! Isso é o mais importante. Tenha uma boa e velha diversão saudável. E, sob nenhuma circunstância, me convide.

