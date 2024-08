‘1994’: Uma série documental da VICE Studios e Netflix contada por Subcomandante Galeano e Salinas de Gortari

No México, o ano de 1994 foi marcado com nome de Luis Donaldo Colosio Murrieta junto com seu discurso como candidato à presidência no Monumento à Revolução em 6 de março sobre um “México com fome e sede de justiça”. Com seu homicídio, 17 dias depois, em Lomas Taurinas, Tijuana, às 17h12, com a música “La culebra” tocando no final de sua manifestação. Com o braço de Mario Aburto alcançando-o entre a multidão para colocar uma arma na cabeça e atirar.

Esse ano também é marcado por paredes pintadas de propaganda política tricolor com a palavra Colosio escrita nelas; com as máscaras negras de esqui e as estrelas vermelhas do exército zapatista em Chiapas; é o ano da inquietante promessa política de um México globalizado que entra no primeiro mundo com o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA); o debate da desvalorização do peso e da crise econômica latente.

Isso foi em 1994. Um dos anos mais significativos da história recente do México.

E todas as cenas que constroem este período se reúnem na série documental 1994, produzida pelo VICE Studios e dirigido pelo jornalista e cineasta Diego Enrique Osorno (Prêmio Nacional de Jornalismo e vencedor do Ariel de melhor documentário curta em 2018). Os cinco capítulos retratam não apenas as imagens que milhões de mexicanos viram nas últimas duas décadas e meia, mas, pela primeira vez, são narrados a partir da perspectiva do poder.

Os personagens principais daquele ano, o ex-presidente Carlos Salinas de Gortari e o Subcomandante Galeano (anteriormente Marcos) do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) recontam a história.

“Pessoalmente, 1994 me marcou como todo mundo na minha geração. Sabíamos que havia crimes, houve uma guerra e como um adolescente tinha algumas preocupações, teve choque para tentar entender “, diz Diego Enrique Osorno sobre sua própria experiência daquele ano

“Os de baixo”, é assim que se refere às famílias mexicanas que foram afetadas pela crise econômica de 1994 que quase as obrigou a vender suas casas e levou jovens como Diego Enrique a trabalhar como pedreiros. “Aqueles de cima” é o que ele chamou daqueles que governaram naqueles anos de ilusão e incerteza.

“Mas minha história pessoal foi mais como uma anedota e não é importante para mim”, acrescenta o diretor.

Durante os cinco capítulos de cerca de 50 minutos cada, a história do Colosio é o principal eixo de eventos. “O percurso é através da figura de Luis Donaldo, que me parece o personagem mais importante daquele ano, alguém que gerou uma expectativa de estar no meio de salinismo do PRI e do despertar social que gerou o Exército Zapatista”, diz Osorno . Ele sempre se refere familiarmente ao falecido político como Luis Donaldo, raramente como Colosio, “não era necessariamente o estadista que talvez alguns quisessem levantar, mas também não era um mestre do mundo do PRI”. Eu não queria fazer um Luis Donaldo estático, mas sim alguém humano que de repente parecia muito próximo do despertar social e de repente muito próximo do regime.

A série 1994 foi lançada nesta sexta-feira na Netflix é enriquecedora em imagens e informações e não segue uma única linha histórica. Ele confronta as diferentes experiências de protagonistas e antagonistas em uma perspectiva que começa com um dos personagens mais importantes da época sentado em sua biblioteca 25 anos depois de completar seu mandato. Magro, com uma ampla testa pela falta de cabelo, orelhas grandes e bigode espesso, ele ri ironicamente por ter que aparecer, apontando para a câmera e seus braços descansando no cadeira de madeira e diz: “Você quer que eu lhe dê um resumo do meu curriculum vitae? Sou Carlos Salinas de Gortari, fui presidente do México de 1988 a 1994”.

Pergunto a Osorno o que significa ter um dos personagens mais desacreditados da história do país e que na consciência coletiva é considerado o assassino intelectual de Colosio. Acusação que se repete pelo subcomandante Galeano – antes Marcos – na mesma série. Mas o diretor considera esse confronto de narrações como uma provocação ao imaginário político com informação, a possibilidade de ver todos esses homens do poder cara a cara, escutando-os e fazendo sua própria reflexão. Os livros escritos e documentários gravados de Osorno o fizeram conhecer e confiar no pensamento crítico dos espectadores.

“Estou documentando, não posso inventar nada. Eu documentei a proximidade que Luis Donaldo teve, os desacordos, as reivindicações contra Salinas, documentar as investigações … Eu acho que há todos os elementos para o espectador refletir. Fico impressionado com aquelas declarações de “é o assassino” ou “não é o assassino”, acho que queria fugir daquelas grandes verdades que sempre cobrem uma grande mentira. Esse tipo de trabalho é feito a partir da minha subjetividade, mas também da subjetividade de quem os vê “, responde o diretor.

Por trás da série há um trabalho construído desde 2017, que formou uma pesquisa entre páginas, escritos antigos, anexos e arquivos para construir 1994 com uma equipe que reúne jornalistas e cineastas, uma fusão das profissões preferidas pelo diretor.

E apesar de não ter intenção do fazer, o documentário parece ser um espelho da vida no México depois de 25 anos de distância: a hegemonia política, um candidato e governador com uma grande quantidade de energia, uma atmosfera de entusiasmo por mudanças no país.

Não é documentário feito para esta conjuntura, embora seja possível que exista um espelho e que as pessoas que o veem possam encontrar paralelos, fazer conexões que nem mesmo Diego Enrique pensava. Isso o emociona como diretor e é um pouco do que ele espera com a estreia do documentário por aqueles que viveram em 94, bem como aqueles que hoje são jovens demais para se lembrar dele ou distantes demais do México. Um jovem com capacidade crítica pode interpretar de outras maneiras que nem ele, como criador, poderia pensar.

A recepção não parece ser uma preocupação para Osorno, mas lá, sentado em seu escritório, reconhece que a história de 1994 retratada pelo homicídio de Colosio, a rebelião zapatista, a crise econômica e de poder são fatos que muitos não gostam para investigar completamente.

“Há grupos de interesse no poder que estão interessados em esquecimento, a opacidade em torno dos governos que houve, investigações, o conflito em Chiapas, a origem da crise econômica. Todas essas questões hoje tem gente que prefere que a gente esqueça, tem gente que não gosta de ser revivida porque tem algo a esconder e não sei se a série a exibe ou não, será determinada por quem a vê “, conclui..

A série 1994 começa e termina com a imagem de Colosio, e cria reflexões que merecem ser vistas ao reunir as vozes do poder para questionar se o México um dia será capaz de satisfazer suas fome e a sede de justiça.



