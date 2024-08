20 canções no feminino que tornam 2019 muito melhor

Com o primeiro trimestre a findar, damos um contributo para a banda sonora de 2019. Único requisito: as vinte canções abaixo são exclusivamente interpretadas no feminino. De certa maneira, constitui uma homenagem às figuras de Jacinda Ardern e Greta Thunberg.



A primeira-ministra da Nova Zelândia pela forma como tem lidado com o acto terrorista perpetrado contra a comunidade muçulmana, em Christchurch. A adolescente de 16 anos por ter sido a mentora de uma greve estudantil que decorre há meses um pouco por todo o globo, a favor de “um clima seguro”. Thunberg está nomeada para Nobel da Paz e, sinceramente, a líder política também merecia ser reconhecida pela Academia Sueca.

A lista que se segue está organizada por ordem alfabética, junta um breve comentário a cada um dos temas e aborda, em alguns casos, assuntos caros para a sociedade. Boa audição!

01. “Are you serious?” – Hand Habits

Post-it: A relação íntima entre duas pessoas tem muito que se lhe diga. No reino das dúvidas, o ideal é fazer as perguntas adequadas e esperar que as respostas sejam sérias. A vida é também um sentimento bucólico.

Álbum: Placeholder (2019).

País: EUA.

02. “Bring me home” – G Flip

Post-it: Diz que é uma espécie de prima distante de “Wrecking ball”, mas com a ressaca do trabalho atravessada no coração. Não “flipes” e enxuga as lágrimas. “Às vezes, é ok não estar ok“.

EP: Drink Too Much (2019).

País: Austrália.

03. “Choose go!” – Chai

Post-it: Música para te acompanhar nos dias em que faltas às aulas (ou ao trabalho) e preferes erguer a “liberdade” à conta de coreografias e jogatanas divertidas. Girls just wanna have fun.

Álbum: Punk (2019).

País: Japão.

04. “Daddy issues” – Pip Blom

Post-it: É verdade que elas têm tendência para ter “uma queda” por um ser com parecenças ao seu pai e eles à sua mãe? Podemos não ter uma resposta para te dar, mas uma coisa temos certeza: estas guitarras soam bem, soam a Blur!

Álbum: Boat (2019).

País: Holanda.

05. “Fado para esta noite” – Xinobi & Gisela João

Post-it: Afável e sedutora forma de levar o fado para a pista de dança. Da próxima vez que fizeres um convite para um serão pela madrugada fora, não mandes recados, nem flores. Envia esta canção.

Álbum: (Queremos muito – do Xinobi ou da Gisela João – , mas ainda não há nada confirmado).

País: Portugal.

06. “Ghost notes” – Marinho

Post-it: Ainda bem que os sonhos são um flash disc que guarda todas as partes que nos ligam ao (ou à) “tal”. O lado belo da angústia, da incerteza e dos fantasmas, toma notas aqui.

Álbum: ~ (ler “Til”; Agendado para o Outono deste ano).

País: Portugal.

07. “Good guy” – Julia Jacklin

Post-it: Quantas vezes pediste a alguém que te amasse, mesmo que não o sentisse? O Mundo precisa de carinho e cada um de nós do desejo do outro (nem que seja por uma noite). Está encontrado um dos temas do ano.

Álbum: Crushing (2019).

País: Austrália.

08. “I hate you” – Pi Ja Ma

Post-it: Zangado com determinado indivíduo? Na vida pessoal ou no escritório cheio de gente chata? Vá, anima-te com esta fragrância “Camera Obscura” e logo verás que a “gana sanguinária” vai passar.

Álbum: Nice To Meet U (2019).

País: França.

09. “In your head” – Nilüfer Yanya

Post-it: É lixado não sabemos o que a outra pessoa quer. A paranoia cresce e pode atingir a nossa própria insegurança. Solução para esta dor de cabeça? Rock, dinheiro e estilo.

Álbum: Miss Universe (2019).

País: Inglaterra.

10. “Manga” – Mayra Andrade

Post-it: Quando achares que a paixão está longe, pensa que a distância é só um número exagerado de quilómetros. A partir daí, recomendamos que trates adocicadamente o fruto da união (com ou sem crioulo na ponta da língua).

Álbum: Manga (2019).

País: Cabo Verde.

11. “Old man” – Stella Donnely

Post-it: Uma das melhores canções que versa sobre o repugnante abuso que os homens levam a cabo sobre as mulheres (seja fisicamente ou na vertente psicológica). Os cabrões que estejam em alerta. A Stella veio para os meter na ordem.

Álbum: Beware of the Dogs (2019).

País: Austrália.

12. “Ombrim” – Rosa Neon

Post-it: Cada vez que o teu corpo precisar de um calor quente, de uma brincadeira de Verão, ou de saciar um pensamento malandro, avança com esta faixa (e, obviamente, arranja companhia para partilhar o chão lá de casa).

Álbum: (Previsto para este Setembro).

País: Brasil.

13. “Os bravos” – Sopa de Pedra

Post-it: (A)Mar, elas. Zeca Afonso, elas. Sintonia em grupo, elas. O tema não é mole (mesmo que se oiça a palavra manso), a sopa está longe de ser dura e irrompe levemente como quem chama pela tradição. Bravo às dez. Elas.

Álbum: Ao Longe Se Ouvia (2017; videoclip disponível este ano).

País: Portugal.

14. “Padam padam” – Vivianne

Post-it: Faz entre aspas ao presente e embarca numa formosura vocal que invade o espaço, a alma e a saudade. Versão elegante e intocável. Dancemos, portanto.

Álbum: Vivianne Canta Piaf (2017; clip lançado no passado mês de Janeiro).

País: Portugal.

15. “Seventeen” – Sharon Van Etten

Post-it: Questão para quem tem mais de trinta anitos. Gostarias de ter novamente dezassete e saber o que sabes hoje? (Claro, dispensarias alguma informação…). O single soa a um mix de Bruce Springsteen e Smith. Patti Smith.

Álbum: Remind Me Tomorrow (2019).

País: EUA.

16. “Small fish lilac skies” – Mathilda

Post-it: Suave divagar pela inocência com vista para a natureza. Obrigado pelos teus serviços, Beth Orton. Bem-vinda Mafalda “peixinho” Costa.

Álbum: (Sem título conhecido e com edição prevista para o último trimestre de 2019).

País: Portugal.

17. “Stimulus for living” – Drahla

Post-it: Se tens saudades da aura experimentalista dos Sonic Youth e achas que a TV anda com demasiado lixo, toma este estimulante alternativo. O efeito art-rock é imediato.

Álbum: Useless Coordinates (lançamento a 3 de Maio/2019).

País: Holanda.

18. “Venom” – Little Simz

Post-it: O “poder da vagina” está impregnado numa rima ESPECTACULAR. Não tens desculpas se não vibrares com esta rapper.

Álbum: GREY Area (2019).

País: Inglaterra.

19. “Voicemail for Jill” – Amanda Palmer

Post-it: A sensível temática do aborto cantada por um dos elementos dos Dresden Dolls. Super comovente.

Álbum: There Will Be No Intermission (2019).

País: EUA.

20. “Wish you were gay” – Billie Eilish

https://www.youtube.com/watch?v=jGZCEa4NjqU

Post-it: Com letras assim, é caso para lembrar que o talento não tem idade – Billie faz 18 no final do ano. Dá para entender o que leva os teenagers a andarem loucos com ela. Isto é bom demais para os mentecaptos que degradam o quotidiano.

Álbum: When we fall asleep, where do we go? (2019; vídeo acima gravado na BBC Radio One).

País: EUA.

BÓNUS – bónus – bÓnUs

“One of the guys” – Jenny Lewis

Post-it: Num planeta severamente machista, é fundamental que elas evoquem (com ironia ou não) a desigualdade de géneros. O teledisco conta com as actrizes Anne Hathaway, Brie Larson e Kristen Stewart.

Álbum: The Voyager (2014; Jenny Lewis tem um novo disco intitulado On the Line).

País: EUA.

