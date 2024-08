2020. Música para fintar o isolamento

“Nós somos aqueles que já não fazem planos para a vida inteira por ter descoberto que cada dia pode ser uma vida inteira”, lembra Inês Maria Meneses no seu livro Caderno de Encargos Sentimentais.



Aproveitando o mote da ex-locutora da Radar e não pondo de parte o que estamos a viver actualmente enquanto comunidade, elaborámos um balanço musical relativo ao primeiro trimestre do ano. A lista inclui cinco álbuns e trinta e sete temas, com vários estilos à mistura e sem nenhuma ordem em especial.

Isto são sons para fintar o tão necessário isolamento e, quem sabe, surpreender a tua playlist. Como não há Spring Break nos moldes habituais, usufrui da Quarentena Break. Boa audição!

CINCO ÁLBUMS PARA DIVAGAR EM LOOP

01. 070 Shake – “Modus Vivendi”

Post-it: É quase uma ofensa afirmar que isto é só hip-hop. A artista, filha de pais porto-riquenhos, elaborou um registo que pode ser partilhado por admiradores da inquietude de Amy Winehouse ou de Kurt Cobain.

País: EUA.

Podes começar por aqui: Flight319; Guilty conscience; The pines (ouvir acima).

02. Animais – “15 Anos Sem Carlos Paredes”

Post-it: Quarteto de Coimbra (onde milita a voz de Raquel Ralha) lembra um dos grandes da cultura portuguesa e dá o seu encanto pessoal a um espólio singular. “Inventa um novo futuro na frustração”, ouve-se acima.

País: Portugal.

Podes começar por aqui: Canto da rua; Frustração; Verdes anos.

03. Douglas Dare – “Milkteeth”

Post-it: Na mesma tarde, o psicólogo dá consultas a Rufus Wainwright, a Sufjan Stevens e a Matt Maltese. Tens um piano para entreter a malta?

País: Inglaterra.

Podes começar por aqui: The Joy in Sarah’s eyes; The Playground (play no vídeo); Wherever you are.

04. Kiwi Jr. – “Football Money”

Post-it: Com saudades dos Pavement e aborrecido com as recentes incursões musicais de Stephen Malkmus? É dar uma trincadela neste Kiwi embrulhado num rock que promete deixar o novo dos The Strokes envergonhado.

País: Canadá.

Podes começar por aqui: Gimme more; Murder in the cathedral; Wicked witches (acima).

05. YĪN YĪN – “The Rabbit That Hunts Tigers”

Post-it: Faz a seguinte soma: Imaginário Tarantino (excepto o último filme que é uma seca pegada) + trilhas sonoras da China + finish line a homenagear, de certa maneira, o clássico I Feel Love de Donna Summer. Que comece a caça.

País: Holanda.

Podes começar por aqui: Dis ko Dis ko; One inch punch (acima); The rabbit that hunts tigers;

37 CANÇÕES PARA COMPENSAR A ACTUALIDADE INVULGAR

01. “I want you to suffer” – Cindy Lee

Segue o título: E do nada um vírus faz a Humanidade sofrer entre o bizarro e o imprevisível. Até quando?

Álbum – País: What’s Tonight To Eternity – Canadá.

Mais duas deste trimestre: “Hope hell high” – Dead Lips; “In dreams” – Peggy Sue.

02. “Divine intervention” – PVA

Segue o título: Procura-se uma intervenção chamada vacina.

País: Inglaterra.

Mais duas deste trimestre: “Prism” – Cold Beat; “Running red lights” feat. Rivers Cuomo & Pink Siifu – The Avalanches.

03. “Tondo” – Disclosure

Segue o título: Não dá para ser tonto e achar que se pode ter a farra de um passado recente. Longa se torna a espera para o regresso.

EP – País: Ecstasy – Inglaterra.

Mais duas deste trimestre: “Blinding lights” – The Weeknd; “Pull the lever” – Loose Fit.

04. “On track” – Tame Impala

Segue o título: Apesar deste grande retrocesso/pesadelo, os sonhos vão voltar a encarrilar.

Álbum – País: The Slow Rush – Austrália.

Mais duas deste trimestre: “Im not your dog”- Baxter Dury; “Just imagine” – Sonic Boom.

05. “ Glowing” – Phantogram

Segue o título: Mesmo que haja infortunados a serem mortalmente atingidos com a praga, a vida tem de continuar a brilhar.

Álbum – País: Ceremony – EUA.

Mais duas deste trimestre: “Racetrack” – Beach Bunny; “Yellow is the color of her eyes” – Soccer Mommy.

06. “Delicadeza” – Cristina Branco

Segue o título: Mais do que nunca, a civilidade deve ser a regra de ouro que comanda os nossos corações. (nota: este tema é já forte candidato a single do ano entre nós)

Álbum – País: Eva – Portugal.

Mais duas deste trimestre: “O Método” feat. Federico Albanese – Rodrigo Leão; “Yo La Tengo” – Homem em Catarse.

07. “ I’m coming clean” – Ezra Furman

Segue o título: Devemos estar sempre do lado da ciência. Uma escolha “limpinha, limpinha”, como diria o outro. Cuidado com os posts sobre falsidades.

Álbum – País: Sex Education Original Soundtrack – EUA.

Mais duas deste trimestre: “Lets fight” – Sarah Mary Chadwick; “Sad happy” – Circa Waves.

08. “Boring people” – L Devine

Segue o título: Como minimizar o aborrecimento por estares confinado em casa? Felizmente, o mundo das artes (música, teatro, etc.) tem tentado animar-nos com eventos online.

País: Inglaterra.

Mais duas deste trimestre: “I drive me mad” – Renforshort; “I hate everybody” – Halsey.

09. “+351 (Call Me)” – Nenny x i.M

Segue o título: As aplicações gratuitas vão servir para “matar” o tempo e as saudades. Era fixe que houvesse uma que desse cabo do vilão que nos assombra.

EP – País: AURA – Portugal.

Mais duas deste trimestre: “Chora agora” – Piruka; “Último mergulho” feat. Lena d’Água – Capicua.

10. “Spotlight” – Jessie Ware

Segue o título: Os holofotes dos noticiários estão focados quase a 100% no vírus, que o melhor é ver o telejornal uma vez por dia. A informação pode ser preciosa, mas quando é em excesso é creepy for our heads.

Álbum – País: What’s Your Pleasure – Inglaterra.

Mais duas deste trimestre: “4 American dollars” – US Girls; “Something new” – Caroline Rose.

11. “24.19” – Childish Gambino

Segue o título: Era fantástico que daqui a vinte e quatro dias e dezanove minutos, fosse declarado o final do enclausuramento.

Álbum – País: 3.15.20 – EUA.

Mais duas deste trimestre: “Cut me” – Moses Sumney; “Right” – Mac Miller.

12. “Eu sou a falha” – Vila Martel

Segue o título: Portugal está longe do caos da Itália e Espanha. Que os erros sejam mínimos no combate ao coronavírus.

Álbum – País: Nunca Mais é Sábado – Portugal.

Mais duas deste trimestre: “Espe” – Calhau; “Heartbeat” – From Atomic.

13. “Container” – The Wants

Segue o título: Deseja-se que o açambarcamento seja um mito urbano. Um profundo agradecimento a quem trabalha nos estabelecimentos que nos alimentam.

Álbum – País: Container – EUA.

Mais duas deste trimestre: “Deleter” – Grouplove; “Sweet” – Porridge Radio.

14. “Sem nome” – Pop Dell’Arte

Segue o título: Que palavra vai definir 2020? Aceitam-se propostas.

Álbum – País: Trangressio Global – Portugal.

Mais duas deste trimestre: “71000 frames” – Cancro; “The wind blows” – Castilho.

15. “But you” – Alexandra Savior

Segue o título: Isolamento também significa dar largas à imaginação, à escrita ou ao romantismo. E que tal acarinhar a tua cara-metade com umas palavrinhas mágicas?

Álbum – País: The Archer – EUA.

Mais duas deste trimestre: “U and me” – Frazey Ford; “When the lord” – Susanne Sundfør.

16. “Magpie” – Caribou

Segue o título: Bora aí fazer a tarte (ou outro tipo de receitas) que há tanto querias confeccionar?

Álbum – País: Suddenly – Canadá.

Mais duas deste trimestre: “Alone omen 3” – King Krule; “What makes me think about you” – Nicolas Godin.

17. “Mountains (we met)” – Christine and the Queens

Segue o título: A Covid-19 fez-nos subir uma montanha inimaginável. Que venha rapidamente a planície da esperança.

EP – País: La Vita Nuova – França.

Mais duas deste trimestre: “City of angels” – Lucia and the Best Boys; “Where did all the soldiers go” – CocoRosie.

18. “Chakras” feat. Chullage – Classe Crua

Segue o título: Que a energia positiva nos proteja do “diabo” que anda à solta.

Álbum – País: Classe Crua – Portugal.

Mais duas deste trimestre: “Caixa Preta” feat. Angelo B – Holy Nothing; “Dá-me espaço” feat. João Não – Maudito.

19. “ Opening titles” – The Sorcerers

Segue o título: Quando fores à rua, podes cumprimentar quem bem entenderes… Mas à distância, s.f.f..

Álbum – País: In Search of the Lost City of the Monkey God – Inglaterra.

Mais duas deste trimestre: “Coming of the strange ones” – Shabaka and the Ancestors; “Here be dragons” – Oded Tzur.

20. “Where’s my juul?? feat. Lil Mariko” – Full Tac

Segue o título: Para que não andes aos papéis à procura de algum objecto, porque não fazer as arrumações há muito desejadas? It’s Marie Kondo time!

País: EUA.

Mais duas deste trimestre: “More”- Sorry; “Initiative” – Shopping.

21. “I saw” – Krypto

Segue o título: No passado fim-de-semana, custou ver uns quantos irresponsáveis a fazerem as passeatas de domingo à tarde como se estivessem no Verão de 2019. Que falta de noção.

Álbum – País: Eye18 – Portugal.

Mais duas deste trimestre: “City Cowboys” – Ray; “Oscillations” – Sunflowers.

22. “Rassa mufinu” – Scúru Fitchádu

Segue o título: Rima com “vai p’ra casa e põe-te fino”.

Álbum – País: Un Kuza Runhu – Portugal.

Mais duas deste trimestre: “Stuck on you” feat. Bryte – PEDRO; “Vai vai” – Ikoqwe.

23. “Basic pleasure” – Wehbba

Segue o título: Se não tiveres chance de partilhar o corpo com outra pessoa, sempre tens as mãozinhas… Há filmes e séries que te podem ajudar nesta matéria.

Álbum – País: Straight Lines and Sharp Corner – Brasil.

Mais duas deste trimestre: “Dont flatter yourself love” – HAAi; “UKMH51900041” – Aleksi Perälä.

24. “Before the fever” – Grimes

Segue o título: Lá por teres febre, não significa que estejas infectado. Contudo, segue os conselhos de quem sabe. Vê as recomendações da DGS.

Álbum – País: Miss Anthropocene – EUA.

Mais duas deste trimestre: “Eden” feat. Charlotte Gainsbourg (Hunted version) – Anna Calvi ; “Oh my God” – Sevdaliza.

25. “Flor do real” – Sessa

Segue o título: “Deixa a minha boca morar na sua boca, deixa o meu sexo morar no seu, deixa a minha mão morar nas suas pernas e o meu quadril anexo ao seu”. Cuida do teu jardim e ele vai retribuir.

Álbum – País: Grandeza – Brasil.

Mais duas deste trimestre: “Neutro” – Noiserv; “Passarin” – Carne Doce.

26. “Imagina” – Filipe Sambado

Segue o título: Já pensaste na primeira coisa que vais fazer quando o Estado de Emergência for levantado?

Álbum – País: Revezo – Portugal.

Mais duas deste trimestre: “Home” – Lour; “Queer Eye” – Pedro Magina.

27. “When the party’s over” (Billie Eilish cover) – James Blake

Segue o título: #Adiar é o novo trend.

País: Inglaterra.

Mais duas deste trimestre: “Beds are burning” (Midnight Oil cover) – Julia Stone; “Holes” (Mercury Rev cover) – Matt Berninger.

28. “Celeste” – Roger & Brian Eno

Segue o título: Chame-se Celeste, Sofia, Joaquim ou Mário, a prioridade é amparar os idosos com toda a ternura possível.

Álbum – País: Mixing Colours – Inglaterra.

Mais duas deste trimestre: “Robbys theme” – SQÜRL; “Scene suspended” – Jon Hopkins.

29. “Cuidei que tinha morrido” (Amália cover) – Lina_Raül Refree

Segue o título: RIP a todos que um pouco por todo o planeta tenham falecido à conta da pandemia.

Álbum – País: Lina_Raül Refree – Portugal e Espanha.

Mais duas deste trimestre: “Nova velha tendinha” – Fado Bicha; “Vinte vinte” – Branko, Ana Moura e Osiris.

30. “99% Revolution” – The Heliocentrics

Segue o título: Dois famosos irmãos de Manchester cantavam a meio dos anos 90 que começaram a revolução na cama. A geração Greta tem que melhorar este estado de coisas. Para bem do planeta e de todos nós, não vale a pena ficar zangado com as mudanças que estão para vir.

Álbum – País: Infinite of Now – Inglaterra.

Mais duas deste trimestre: “Jibun” – OOIOO; “The man in black’s blues” – Destroyer.

31. “If loving you is wrong” – Against All Logic

Segue o título: Estamos perante um período propício para divórcios, separações e mal entendidos? Oops.

Álbum – País: 2017-2019 – Chile/EUA.

Mais duas deste trimestre: “EVP” – Peaking lights ; “Toyota man” – Neon Indian.

32. “Sarita Colonia” – Sofia Kourtesis

Segue o título: Quem tem filhos pequenos nos dias que correm é um herói. Os perigos são muitos, os assédios à sua desatenção imensos e com o Estado de Emergência há que saber adaptá-los à dura realidade. Fazer da casa uma espécie de “colónia de férias” é desafiante.

EP – País: Sarita Colonia – Perú.

Mais duas deste trimestre: “Baby” – Four Tet feat. Ellis Goulding; “Sueno de Solentiname” – Rampa.

33. “Waltz” – Katie Gately

Segue o título: Como vai acabar esta valsa da indefinição?

Álbum – País: Loom – Reino Unido.

Mais duas deste trimestre: “I was on time” – Kevin Morby; “Tongues of Wild Boar” – Hilary Woods.

34. “Take your time” – Pottery

Segue o título: Faz do tempo a tua maior preciosidade para repensar o mundo em que vives. Se o tédio bater à porta, manda-o à…

Álbum – País: Welcome to Bobby’s Motel – Canadá.

Mais duas deste trimestre: “Common Sense” – Viagra Boys; “Fun Song 4” – Disq.

35. “My hurling days are done” – Morrissey

Segue o título: (Por isso) “There’s nowhere to run”.

Álbum – País: I Am Not A Dog on a Chain – Inglaterra.

Mais duas deste trimestre: “Disaster” – Bobby Conn; “Enemies” – Jonathan Wilson.

36. “Into silence” – Mazgani

Segue o título: As ruas silenciaram-se para que o amanhã rejubile com o barulho da normalidade.

Álbum – País: The Gambler Song – Irão/Portugal.

Mais duas deste trimestre: “Every time” – Sean Riley & The Slowriders; “Your beliefs” – :Papercutz.

37. “Don’t go outside” – Poppy

O título… hoje: Não saias de casa, pois “everything will be okay” mais cedo do que julgamos. “We’ll be safe and sound”.

Álbum – País: I Disagree – EUA.

Mais duas deste trimestre: “Blow up” – Aoife Nessa Frances ; “Good Bad Times” – Hinds.

