A Nova Dupla da Ninja Tune Comemora os 25 anos do Selo com uma Mix Fina

Manter um selo de música eletrônica por 25 anos não é brincadeira. O Ninja Tune completou essa missão e continua forte. Durante as duas décadas passadas, a label cobriu trip-hop, hip-hop inglês, IDM e projetos como The Food, Roots Manuva, Luke Vibert, e Cinematic Orchestra, além de artistas atuais The Bug, Daedelus, FaltyDL, e Machinedrum.



Um dos artistas a entrar o catálogo do selo mais recentemente é o duo de Berlim Max Graef & Glenn Astro. Eles têm sua própria label, Money $ex Records, e o single de estreia deles na Ninja Tune, “Magic Johnson”, sai dia 4 de dezembro. Para celebrar o 25º aniversário de seu novo lar, os caras compilaram um lindo mix. Deixando de lado os ritmos 4×4 que dominam a dance music, eles variam um pouco adicionam algumas batidas de break e funk, o que dá uma equilibrada e nos remete aos primeiros singles lançados pela Ninja Tune.

“Nós dois fomos muito influenciados pela Ninja Tune durante nossa juventude e nossa socialização musical como um todo”, o duo explicou ao THUMP via e-mail. “Ainda há coisas a descobrir na Ninja que são maravilhosas e novas para nós, então é legal ver que eles vêm mantendo isso há 25 anos! A ideia por trás do mix foi que ele ficasse dançante e animado, mas que não fosse apenas house, e acho que funcionou bem.” Ouça o mix abaixo e cheque a tracklist depois do pulo.

Tracklist:



1. James Pants – Outro (Stones Throw)

2. Rhythmus Günther – Booze Beauty (Rhythmus Günther)

3. ACR – Yeah Boy (DJ Die Remix) (Robs Records)

4. Duke Of Harringay – Sarcacid Part 1 (Warp)

5. Michael White – The X Factor (Elektra)

6. Hubert Daviz – O Alta Idee (TBRCK Remix) (Melting Point Music)

7. Money Mark – Sometimes You Got To Make It Alone (Mo Wax)

8. Charles Lloyd – Harvest (A&M)

9. Max Graef & Glenn Astro – The Yard Work Simulator (Unreleased)

10. Katamaran – Café Florian (pläne)

11. Freeez – Flying High (Beggars Bunquet)

12. Maranatha – Draußen vor deiner Tür (MFB)

13. Glenn Astro – One for Viktor (Tartelet)

14. Alex Seidel – ? (Upcoming on Tartelet)

15. Kickflip Mike feat. Luds & DJ Mettigel – Wizard Island (Upcoming on Money $ex Records)

16. Erick Cosaque – Kominiké (Edit) (Unreleased)

